Vincze Loránt európai parlamenti képviselő kétnapos felvidéki útja során ma délelőtt a Szövetség pozsonyi székházában folytatott eszmecserét Forró Krisztián pártelnökkel, majd megbeszéléseikről a sajtót is tájékoztatták.

Forró Krisztián visszatekintett a legutóbbi pozsonyi találkozásukra, amely még a Minorty Safepack európai polgári kezdeményezés kapcsán történt. „Ez akár sikertörténet is lehetett volna, ha az Európai Bizottság nem kaszálja el ezt a történetet” – mondta. A két politikus már reggel együtt egyeztetett Ondrej Pöss-szel, a Kárpáti Németek Szövetsége elnökével, és további közös programjaik is lesznek a nap folyamán. Forró Krisztián köszönetet mondott azért is, hogy miután az Európai Parlamentben nincs felvidéki magyar képviselő, Vincze Loránt felajánlotta a segítségét közös ügyeink képviselete terén, így ez a sajtótájékoztató egyben egy helyzetjelentés is a felvidéki magyar közösséget érintő kérdésekről.

Vincze Loránt a FUEN-elnökeként (Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója) is üdvözölte a felvidéki magyar pártok egységesülését, és bízik abban, hogy az sikerrel veszi az előtte álló megmérettetéseket. Tájékoztatott arról, hogy a Szövetség már tagja a FUEN-nek, az RMDSZ képviselőjeként pedig Kelemen Hunor elnök üdvözletét is tolmácsolta.

A beneši dekrétumokkal kapcsolatban elmondta, az Európai Parlament petíciós bizottságában folytatja azt a munkát, amit korábban Mészáros Alajos és Csáky Pál elkezdtek.

Azóta olyan fejlemények is voltak, hogy Szlovákiában földelkobzások történtek az épülő autópálya mellett – miközben az építkezésnél uniós pénzek is felhasználásra kerültek. Az EP-képviselő ezt elfogadhatatlannak tartja, úgy véli, hogy Szlovákiával kapcsolatban itt a jogállamiságnak is érvényt kell szerezni.

Vincze Loránt a nemzetpolitikáról szólva elmondta, hogy a Kárpát-medencében élő magyarok számára közös feladat a közösségeink identitásának megőrizése, ahogy a szülőföldön való megmaradás és megerősödés is.

„A FIDESZ-KDNP győzelme, Orbán Viktor kormányzásának a folytatása előrevetíti azt, hogy a magyar közösségekre való magyarországi odafigyelés és támogatás megmarad” – mondta.

Az EP-képviselő a Minority Safepack-kal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy annak ellenére, hogy az Európai Bizottság azt elutasította, nem tekinthető kudarcnak a kezdeményezés. A kisebbségvédelem több intézményben napirendre került, legutóbb a német kormánykoalíciós programba is bekerült, ráadásul a Minority Safepack kezdeményezést a fellebbezésüket követően a luxemburgi székhelyű Európai Bíróság is tárgyalni fogja.

(ON/Felvidék.ma)