Hosszú szünet után ismét húsvéti hagyományőrző rendezvényre vártak a szervezők minden korosztályt a szőgyéni tájházba, ami a tavalyi évben a járványhelyzet miatt az online térbe szorult.

Az érsekújvári Thain János Múzeum mellett működő szőgyéni intézmény munkatársai, Svajcer Edina és Baracska Árpád gazdag programot készítettek a vendégek számára. Az udvaron állatsimogató volt a legkisebbek nagy örömére. Az állatok – két kisbárány és három nyúl – a helyi gazdák udvarából érkeztek. A háziasszony, Svajcer Edina az udvaron várta az érkezőket, ahol minden gyerek elkészített egy-egy névvel ellátott papírtojást, mellyel feldíszítették a még szunnyadó fiatal diófát. Volt körjáték tavaszhívogató mondókával és tojáskeresés, ahol a gyerekek háromfős csoportokat alkotva és a családok együtt művelték az izgalmas játékot. Mielőtt beléptek a tájházba, minden csoport a Svajcer Edina által feltett, a húsvéti ünnepkört éltető kérdésre válaszolt, amiért csokitojás járt.

Az áprilisi hideg után jólesett belépni a tájház konyhájába, ahol a sparheltben ropogott a tűz, és

minden helyiségben az ünnepkört idéző programmal várták az érdeklődőket a tájház mellett működő alkotóműhely foglalkoztatói, akikhez vendég is érkezett.

A helyi Spek Erzsébet mutatta be termékeit, a gyöngyökkel díszített tojásokat és a technika titkaiba avatta be az ügyes kezű érdeklődőket. Készültek még hímes tojások viaszfestéssel és hagymafestéssel, de készíthettek nyuszis asztali díszt és húsvéti díszítésű ceruzatartót is.

A kézműves vásáron ezúton Molnár Belány Szilvia, a gömöri és a zoboralji minták tudója és művelője munkáiból válogathattak a vásárlók. A Kolonból származó kézműves nagyszüleitől tanulta a tojásírás művészetét és a mai napig folyamatosan tanulja azt. Célja a kulturális örökség továbbéltetése, ezért nemcsak alkot, de mesterségbemutatókat tart és értékesít. Személyesen nem volt jelen a rendezvényen, de munkáit megcsodálhatták az érdeklődők.

Elhozta kézműves termékeit Marcelházáról Mohos Jennifer, akinek munkáiból névre szóló karkötőket lehetett választani, de az ősi népi motívumok is megtalálhatóak a kézzel font karkötőiben.

A tájház népszerű rendezvényén részt vettek a helyi cserkészek is, akik a cserkészotthonból érkeztek, ahol csapattalálkozó keretében bővítették tudásukat, nemcsak cserkészismeretből, de a húsvéti ünnepkör keresztény üzenetéből is próbát tettek. Akadt köztük kézműves foglalkoztató is, aki a viasszal hímzett tojásfestés technikájával kapcsolódott be a tájházi alkotómunkába.

A húsvétváró rendezvény április első hétvégéjén estig tartott. Svajcer Edina fáradtan, de boldogan zárta be késő este a tájházat a rendezvény befejezése, és a helységek kitakarítása után, amit az április végül hóeséssel tréfált meg.

„Sok jó ember támogatott a megvalósításban. Hálás vagyok minden jóindulatért, segítségért az alkotóműhely tagjainak, a munkatársaimnak, a családomnak, és azoknak is, akik kölcsönadták az állatokat.

Örülök, mert sok gyerek érkezett és családok is jöttek szép számmal. A gyerekek ügyesek és aranyosak voltak. Végre újra együtt lehettünk!” – mondta Edina.

A Molnár Belány Szilvia által nagy gonddal készített hímes tojások pünkösdig megtekinthetők a Szőgyéni Könyvtár és Galéria kiállítótermében.

A rendezvény támogatói voltak: Kisebbségi Kulturális Alap, Nyitra Megye Önkormányzata, Szőgyén Jövője Közalapítvány, Szőgyén Község Önkormányzata, valamint Sárai Béla és Stégmár Ferenc kisállattenyésztők.

(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)