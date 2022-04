Április 6. és 9. között tartották az iskolai beíratásokat a Komáromi járás városaiban (Komárom, Gúta, Ógyalla és Naszvad). Míg Komáromban egyre többen döntenek a magyar iskola mellett, addig Gútán növekedett a szlovák iskolába íratott gyermekek száma. Naszvadon és Ógyallán pedig a tavalyihoz hasonló eredmények születtek. Fontos megjegyezni: a beiratkozási adatok csak irányadóak, a szeptemberi tanévkezdésig változhatnak.

Komáromban a tavalyi évhez képest enyhén, de növekedett az iskolaköteles gyermekek száma.

Ami jó hír, hogy a 392 gyermekből 265 gyermeket írattak magyar tannyelvű iskolába, így egy kicsivel minden magyar iskolába több gyermeket írattak be idén az első osztályba.

Az Eötvös utcai Alapiskola az eddigi legnagyobb rekordot könyvelheti el az elmúlt hat év statisztikáit nézve: idén 94 elsőst írattak be ide szülei, ami az előző évekhez képest jelentős többlet. A beíratott elsősök számát tekintve a második legjobb eredményt a Munka Utcai Alapiskola hozta 68 gyermekkel, míg a Jókai Mór Alapiskolába idén 63 gyermeket írattak be. A Marianum Egyházi Iskolaközpontba tavaly 30 elsőst, míg idén 31 gyermeket írattak be.

A szlovák tannyelvű alapfokú oktatási intézmények közül mindegyikben visszaesés történt az elsősök beíratása tekintetében a komáromi tanügyi hivatal összesítése szerint. A Ján Amos Komenský Alapiskolába 12 gyermekkel, a Rozmaring utcaiba 7 gyermekkel, a Határőr utcai szlovák iskolába 3 gyermekkel kevesebbet írattak idén.

Gútán csökkent a magyar iskolába jelentkező gyerekek száma

A tavalyihoz (110) hasonlóan idén Gútán 112 iskolaköteles gyermeket írattak be a helyi alapiskolákba. A beiratkozások egyértelmű vesztese a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, amelyet mindössze 11 gyermek választott – abból is egy halasztási kérelmet nyújtott be.

Míg 2021-ben 19 gyermeket írattak be ide, 2019-ben 11-et, 2018-ban 16-ot, addig 2017-ben még 32 gyermeket írattak be az első osztályba.

A tavalyi 33 gyermekhez képest a Corvin Mátyás Alapiskolában is visszaesés tapasztalható a gútai tanügyi hivatal összesítése nyomán: idén 26 gyermeket írattak be ide (2 halasztás várható).

Jelentősen megnövekedett azonban azoknak a száma, akik az egyházi fenntartású Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpontot választották. Míg tavaly 31, addig idén 40 kisdiák iratkozott be ide (ebből egy gyermek esetében ez a törzsiskola, további 6 gyermek esetében halasztás várható). A tavalyihoz képest megnövekedett az egyetlen szlovák tannyelvű iskolába íratott elsősök száma: míg tavaly 26 gyermeket, idén már 35-öt írattak be a Ján Amos Komenský Alapiskolába (2 halasztás várható). Míg tavaly a 110 iskolaköteles gyermekből 84 választott magyar iskolát Gútán, addig idén, a 112 gyermekből mindössze 77.

A II. Rákóczi Ferenc Alapiskola már évek óta küzd az alacsony diáklétszámmal, és a két városi magyar iskola jócskán elmarad az egyházi fenntartású iskola és a szlovák tannyelvű iskola népszerűségétől a 2022/2023-as tanulmányi évben.

Gútán egyre égetőbb kérdés tehát, hogy az iskolaösszevonásra tett kísérlet meghiúsulását követően hogyan lesz képes az önkormányzat tartós megoldást kínálni az egyre erősödő egyházi és szlovák iskola mellett a városi magyar iskolák fenntartására.

Ógyalla és Naszvad – nincs jelentős eltérés az előző évekhez képest

Bár az ógyallai és a naszvadi tanügyi hivatal összesítése még nem érkezett meg, a két városban működő magyar tannyelvű iskolák igazgatóival sikerült telefonon kapcsolatba lépni. Becse Norbert, a 160 fős naszvadi magyar tannyelvű alapiskola igazgatója elmondta, idén 21 gyermeket írattak be magyar iskolába Naszvadon, ami megfelel az elmúlt évek átlagának.

Deme László, a Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda igazgatója elmondta, esetükben nincsenek még végleges számok. Eddig 21 gyermeket írattak be az első osztályba, de további 18 gyermekkel számolnak, akiket – bár a törvény előírja –, még nem írattak be a szüleik. Az így várható számok enyhe növekedést is jelentenek az elmúlt évekhez képest, mondta.

