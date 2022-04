Ezen a héten csütörtökön a már évtizedek óta Dél-Afrikában élő 1992-es magyar szépségkirálynőről készült filmet nézhetjük meg az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

Itt lesz velünk a főszereplő, Papp Bernadett és a film rendező-operatőre, Gulyás József, akik mindketten Johannesburgból érkeznek Magyarországra, hogy részt vegyenek a premieren.

A Mi, magyarok – 17 ország, 53 film c. portrésorozat a Kárpát-medence és a diaszpóra magyarságának egy-egy érdekes személyiségét mutatja be a filmek főszereplőinek és/vagy alkotóinak jelenlétében, akikkel a közönség személyesen is találkozhat.

MAGYAR SZÉPSÉGKIRÁLYNŐ DÉL-AFRIKÁBAN

Papp Bernadett egykori magyar szépségkirálynő portréja (Dél-Afrika) / Rendező: Gulyás József / 60 perc / A vetítés utáni beszélgetés vendége: Papp Bernadett és Gulyás József

Részletek és ingyenes regisztráció az eseményre: https://urania-nf.hu/…/mi-magyarok-sorozat-magyar…

BŐVEBBEN A FILMRŐL

Szépség, boldogság, győzelem. Tündérmesének indul a történet, de váratlanul tragikusra fordul. Papp Bernadett – Bernadett Mills szerint azonban minden azért történik velünk, hogy tanuljunk belőle.

A rendszerváltozás környékén a szépségiparban is óriási változások kezdődtek. Újra rendeztek szépségversenyt, s az idősebbek még emlékeznek rá, hogy az első Miss Hungary győztese a balatonboglári Molnár Csilla Andrea lett, aki rejtélyes körülmények között meghalt.

A szintén a Balaton környékén élő gimnazista Papp Bernadett nagyon kíváncsi volt, vajon mi állhat az ügy hátterében. Ezt úgy tudhatta meg a legkönnyebben, hogy ha ő is benevez a versenyre. Így is tett, és kezdetét vette a tündérmese. Megnyerte a magyarországi döntőt, és Miss Hungary-ként a dél-afrikai világversenyre utazhatott.

A film Bernadett dél-afrikai otthonában kezdődik, ahol mesélni kezdi a régi sztorit, ezzel egyidőben jelen életének eseményeibe is bepillanthatunk. Meglátogat egy régi barátot, aki remek magyar ételeket készít. Szervízbe viszi kocsiját, ahol a tulajdonosról kiderül, hogy szülei Magyarországról vándoroltak be, és törve bár, de ő is beszéli a magyart. Magyar tanfolyamra viszi fiait, mert velük nem sikerült elsajátíttatni az anyanyelvet. Közben gyönyörű vágóképeken ismerkedünk az egzotikus környékkel.

A múlt eseményei is feltárulnak. A johannesburgi döntő után Bernadett életébe belép a Nagy Ő egy dél-afrikai férfi személyében. Persze, haza kell utazni, folytatni a gimit, felvételizni akar az egyetemre. Egyszer azonban jön a levél Dél-Afrikából, hogy beszéljék meg a jövőt. Bernadett kiutazik, s nem sokkal később már az ottani egyetemen folytatja tanulmányait. Esküvőt terveznek, amikor tragikus hírt kap: édesanyját meggyilkolták. Az esküvőt természetesen elhalasztják. A nyomozás során nem derül ki semmi.

Bernadett két gyermeket szül, sikeres lesz a munkában, de házassága válással végződik. Fel tud azonban állni a padlóról, önálló vállalkozásba fog: vendégházat működtet. Mottója ez:

A múlt történelem.

A jövő rejtély.

A mai nap a jelen ajándéka.



https://urania-nf.hu/…/mi-magyarok-magyarsag-haza… RÉSZLETEK A SOROZATRÓL, TOVÁBBI VETÍTÉSEK:

A vetítéssorozat a Magyarság Háza és az Uránia Nemzeti Filmszínház szervezésében, a Bethlen Gábor Alap és a Miniszterelnökség – Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával valósul meg.

