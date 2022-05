A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Táncművészeti Szak harmadik alkalommal hirdetett felvételt, s az egész Kárpát-medencéből számít jelentkezőkre. A népszerűsítésére tett lépésekből az Erdélyi Hagyományok Háza is kiveszi a részét. A promóció részleteit Könczei Csongor docens, oktatási programvezető ismerteti.

„A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karán 2020. szeptemberében indult el – az erdélyi táncos szakma nagy örömére – a nappali tagozatos táncművészet szak. Nagy várakozással tekintünk az új oktatási formára, amin reményeink szerint a következő években és évtizedekben szakképzett táncpedagógusok és táncművészek szerezhetnek diplomát.

A szak gyakorlati oktatása a néptáncon alapul, de a hallgatók klasszikus balettet tanulhatnak, és kortárs technikákat sajátíthatnak el, valamint történeti és polgári társastáncokban is elmélyülhetnek.

Jelenleg tíz tandíjmentes, s öt költség-hozzájárulásos hellyel működünk. Sajnos a járvány az elmúlt évben – az online és hibridoktatás miatt – visszavetette a munkánkat, s ez a válság a jelentkezők számában is megmutatkozott. Míg az első beiskolázáson kétszeres volt a túljelentkezés, az elmúlt évben csak kilenc főt tudtunk felvenni a 12 jelentkezőből.

A harmadik felvételi ciklust nem bízzuk a véletlenre, s április óta kiemelten foglalkozunk a szak népszerűsítésével.

Az online tér továbbra is fontos számunkra, hiszen e tanulmányi forma a XXI. században teljes létjogosultságot nyert. Az interneten is aktívak vagyunk, s a médiára is számítunk céljaink elérésében. Számos interjú, online és nyomtatott tájékoztató segíti promóciós munkánkat. Újdonság viszont, hogy végre személyesen is tudunk találkozni a potenciális jelöltekkel. Április 5-én – az egyetemi nyílt napok keretében – népszerűsítettük a táncművészeti szakot, amikor előzetes regisztráció után a gyakorlati órákra látogathattak el érdeklődőink. Különösen jó hangulatú volt az interaktív bemutató és a közös tánc, a nap fórummal zárult, melyen a kérdésekre tanárok és hallgatók válaszoltak.

Április 29-én, a tánc világnapján az első felvételelőkészítő napunkat szerveztük meg, melyre egész Erdélyből és Partiumból érkeztek vendégek. Május 7-én a Széki Szabadegyetemen is részt vettünk. Május 19-én a Kolozsvári Kar tudományos diákköri konferenciáján szakunknak külön megmérettetést rendeztek, ahol diákjaink versenyszerűen – a közönség előtt – saját produkcióikat mutatták be.

Május 28-án két erdélyi helyszínen – a Marosvásárhelyi FolkUdvarban, Csíkszeredában a Sapientia Napon – népszerűsítjük szakunkat. A tematika a korábbiakhoz hasonló, az előbbin beszélgetéssel, vetítéssel, tánccal kedveskedünk az egybegyűlteknek, az utóbbin pedig a tánc mellett az Erdélyi Hagyományok Háza csíkszeredai irodájával szervezünk még bemutatót. Június 8-án a szak második, Bál című vizsgaelőadását rendezzük kolozsvári Fő téri székházunkban. Az esemény szintén nyitott, mindenkit szeretettel várunk. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a táncművészeti szakra az Európai Unió tagországaiból is várunk jelentkezőket. Meggyőződésünk, hogy a szakunkkal a Kárpát-medencei magyarság egy újabb fontos kulturális-oktatási központtal gyarapodott.”

További információk ITT olvashatóak.

(Csermák Zoltán/Felvidék.ma)