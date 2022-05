Május 4-e Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének ünnepe. Ennek az alkalmából ünnepi felvonulással egybekötött szabadtéri szentmisére került sor Bősön.

A város minden évben megszervezi a védőszent nevével fémjelzett alkalmat, ahol idén az ünnepi liturgikus szertartás keretében Mons. Orosch János nagyszombati érsek megszentelte a bősi tűzoltószertár újonnan épített garázsát és az új mentőcsónakot. A dunaszerdahelyi járási tűzoltóünnepen 31 település képviselte magát, akiket a somorjai ÖTT tűzoltózenekar fogadott.

A jelenlévő alakulatok az ünnepi zászlók kíséretében Bős főutcáján haladtak végig, majd a Kálvária-dombra vonultak, ahol megkoszorúzták Szent Flórián emlékművét. Az ünnepségen részt vett és az emlékműnél koszorút helyezett el Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke, a Szövetség MKP Platformjának elnöke.

Jelenleg országos viszonylatban a Dunaszerdahelyi járás rendelkezik a legtöbb Szent Flórián-szoborral.

A meghívottakat Fenes Iván, Bős polgármester köszöntötte, majd a Kálvárián az ünnepi szentmisét Mons. Orosch János nagyszombati érsek celebrálta, aki megemlékezett édesapja halálának 50. évfordulójáról, aki a tűz elleni harcban élét áldozó tűzoltó volt. Az oltárnál Parák László jelenlegi plébános és Zsidó János korábbi plébánosok is helyet kaptak.

Mint azt Czajlik Jenőtől, a Nagyszombat megyei önkéntes tűzoltók parancsnokától megtudtuk, az ünnepnapon a szervezet ifjúsági csoportja is képviseltette magát. A szervezet tevékenységéről elmondta, hogy 3 csoportot foglalkoztatnak, a legkisebbek csoportját, ahová az alapiskolások 1–4. és 4–9. évfolyama tartozik; az ifi lányok és fiúk csoportját, akik a 15–18 éves korosztályt képviselik, valamint a tűzoltóság tagságát, akik közé a felnőttek tartoznak.

A szervezet a gyerekeket az oktatáson keresztül próbálja bevezetni a tűzoltóság rejtelmeibe, de a legkisebbek járási versenyen is részt vesznek. Az ifjúsági csoportok is versenyeken szerepelnek és a szervezeti munkából is aktívan kiveszik a részüket a felnőttek felügyelete mellett, legyen szó gyakorlatokról vagy szakképzésről. A felnőttek segítenek az ifjúságnevelésben, ami a bevetést illeti, ott pedig az elemi csapások hatásainak elhárítását is gyakorolják, de részt vesznek a mentési munkálatokban is. A járvány alatt az önkéntes csoportok nagyban segítették a községek munkáját a fertőtlenítési folyamatok és adminisztráció során.

