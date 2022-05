Idén újra a megszokott karneváli hangulatban nemzetközi és hazai fellépőkkel, hivatásos és amatőr táncegyüttesek közreműködésével rendezik meg a 27. Duna Karnevált. A több mint negyedszázados múltra visszatekintő rangos kulturális fesztivált június 3-12-ig tartják budapesti helyszíneken.

Többek között a FolKid Gyermek Népművészeti Fesztivál gálaestjével, látványos felvonulással, hungarikumok bemutatásával, világ- és népzenei koncertekkel, nemzetközi táncházzal és június 10-én a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon rendezett nagyszabású gálával várják az érdeklődőket. Kellemes nyáresti hangulatban várja a néptánc és népzene szerelmeseit a 27. Duna Karnevál június 3. és 12. között Budapesten.

A nemzetközi népművészeti fesztivál tíz napján látványos programokkal mutatják be a Kárpát-medence gazdag népzenei és táncos örökségét.

A Vörösmarty téren felállított nagyszínpadon látványos táncelőadásokkal, világ- és népzenei koncertekkel, táncházakkal, divatbemutatóval várják az érdeklődőket a pünkösdi hétvégén. Bemutatkoznak hungarikumaink: matyó, sárközi, dél-alföldi, kalocsai, de legényes táncokat is láthat majd a közönség, hangszerbemutatókon és népzenei koncerteken ismerkedhetnek meg a látogatók a csárdás vagy a verbunk hagyományával, a pásztorok művészetével, a cimbalommal, a tárogatóval és a dudával, de a mohácsi busójárás hagyományát is megidézik és magyar pásztorkutyákkal is találkozhat, aki a Vörösmarty térre látogat.

Lesz rendhagyó divatbemutató a Kárpát-medence legszebb hagyományos viseleteiből és azok mai, újragondolt alkotásaiból az Aurora FolkGlamour közreműködésével. A legkiemelkedőbb magyarországi és határon túli gyermek néptánccsoportok bemutatóit csodálhatják a negyedik FolKid Gyermek Népművészeti Fesztivál gálaműsorán, de a Kobuci-kertben nemzetközi táncházzal is várják az érdeklődőket.

Június 5-én, pünkösdvasárnap igazi látványossággal, hagyományos karneváli felvonulással köszöntik a fesztivált Budapest belvárosában. Több száz táncos és zenész, külföldi és hazai népzenekarok, néptáncegyüttesek, gyermek és ifjúsági tánccsoportok és hagyományőrzők teremtenek karneváli hangulatot a Szent István-bazilikától induló, a belvároson át a Vörösmarty térre érkező felvonulásukkal. Pünkösdi tánckarnevál, nemzetközi táncház is várja az érdeklődőket, de az Erzsébetligeti Színházban a XI. Lánchíd Nemzetközi Néptáncversenyt is meghirdetik a karneválon résztvevő külföldi együttesek között. A produkciókat nemzetközi zsűri értékeli majd.

Június 10-én a Duna Karnevál gálaműsora teszi fel a koronát a programsorozatra. A Margitszigeti Szabadtéri Színpad mesés környezetében bemutatott gálaműsoron a külföldi és hazai táncegyüttesek közel háromszáz művészének egyedülálló, közös műsora kápráztatja majd el a közönséget.

Az est első részében a Világkarneválon a meghívott külföldi együttesek műsorában gyönyörködhetnek a látogatók, ahol ott lesznek többek között Bulgária, Észak-Macedónia, India, Mexikó vagy Törökország kiemelkedő tánccsoportjai.

A második részben a Duna Művészegyüttes és a Magyar Állami Népi Együttes főszereplésével, valamint további hazai néptáncegyüttesek közreműködésével a Petőfi évforduló alkalmából mutatnak be egy egyedülálló produkciót A magyar ifjakhoz – Avagy, virág vagy te, hazám ifjúsága! címmel. A műsor a költő forradalmi és szerelmi verseinek gondolatait az ifjúsághoz szóló, jelenben is érvényes üzeneteit jelenítik meg táncok, zenék és Petőfi lírájának segítségével. A műsor nemcsak tisztelgés a kétszáz éve született költő emléke előtt, hanem az újra és újra ébredő magyar lélekhez szóló gondolatainak megjelenítése is egyben. A műsorban közreműködik az Ötödik Évszak Zenekar.

A fesztivál rendezője a Duna Művészeti Társaság, igazgatója Mucsi János.

www.dunakarneval.hu

https://www.facebook.com/DunaKarneval

Kapcsolat: Adonyi Adrienn 06/ 30 4875131, adrienn.adonyi@gmail.com

(Sajtóközlemény)