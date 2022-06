A Kassai Figyelő júniusa száma sorjázza az elmúlt hetek eseményeit, amelyekből nem is volt kevés, hiszen a vírusidőszak múltával minden szervezet szerette volna pótolni az elmaradásait, nem egy esetben két év kihagyás után kerülhetett sor egy-egy hagyományos rendezvény következő évfolyamára.

A lap második oldalán a 95 éve született Sütő Andrásra emlékeznek, s arra is felhívják a figyelmet, hogy a Rozsnyói Bányászati Múzeum kiállítással ünnepli 120 éves múltját. Havasi Péter egy egyedülálló trianoni emlékhelyet mutat be, amely a Sátoraljaújhelyhez közeli Szárhegyen található. S ha már soroljuk a rendezvényeket, kezdjük a cserkészekkel: a II. Rákóczi Ferenc Cserkészcsapat május 22-én ünnepelte megalakulása 30. évfordulóját, amelyről felidézve a 30 év legfontosabb eseményeit, Kováts Róbert számol be. A Kassai Regionális Fejlesztési Ügynökség n. sz. a Természetfilm.hu magyarországi szervezettel együttműködve rendezte meg Műanyaghulladék: Mi lesz vele? című előadást a kassai Kaszárnya Kultúrparkban, a folyókban található hulladékra irányítva a figyelmet, melyen Balassa Zoltán járt. A CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. kassai regionális képviselete május 19-én Buzitán tartott A vidék jövője – jövő vidéke – B2B tárgyalásokkal egybekötött üzleti fórum címmel nagy érdeklődéssel kísért szlovák–magyar üzleti találkozót, ahol lehetőség nyílt üzletkötési tárgyalások lefolytatására is. Az Eperjesi Egyetem Magyar Nyelv és Kultúra Intézetének 10. évfordulója alkalmából megrendezésre került a Magyar nyelv, irodalom és kultúra Eperjesen című nemzetközi konferencia, mely az eperjesi magyarság történelmét, híres személyiségeit, kulturális és irodalmi életét mutatta be.

Kováts Róbert az Ankét című rovatában ezúttal a Kassai Polgári Klubot mutatja be. Két év kihagyás után került ismét megrendezésre a hagyományos színházi fesztivál Királyhelmecen, amelyen átadták a nyilvánosságnak a felújított művelődési központot is. Kassán a Múzeumok Éjszakáján Márai Sándor alakját idézték meg, de járt a lap a Kicsi Hang Húsz (+2) nevet viselő jubileumi koncertjén is. Juhász Dósa János Mihályi Molnár Lászlónak a Mács Józsefről írt monográfiáját mutatja be, míg Bartos Mihály és Havasi Péter a minap elhunyt kassai helytörténésztől, Halász Györgytől búcsúzik.

A Kassai Figyelő kapható a jobb felvidéki magyar könyvesboltokban, de beszerezhető a szerkesztőség elérhetőségein is (Hernád Kft., 040 01 Kassa, Komenský u. 24., kassaifigyelovgmail.com, tel.: 0948/753 013).

(giv/Felvidék.ma)