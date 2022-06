Az elmúlt évek sikerei nyomán a Hagyományok Háza Nyitott Műhelye idén is meghirdette kézművesek, iparművészek, tervezők, designerek, crafterek és egyéni alkotók számára a „Kis fekete” pályázatát. Az eddigi fogadtatást és a tennivalókat Farkas Réka múzeumi közművelődési szakember, pályázati felelős foglalja össze.

„Július 18-áig várjuk a pályázatokat, alkotásokat postai úton, vagy – előzetes egyeztetés után– személyesen a Hagyományok Házába, vagy a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumba. Élénk érdeklődést tapasztalunk a pályázat iránt, többen jelezték az egész Kárpát-medencéből, de például Németországból is részvételi szándékukat. Ezúton is szeretnénk kérni a határidő pontos betartását, s ismét felhívom a figyelmet a regisztrációra a Hagyományok Háza oldalán, valamint arra, hogy a pályamunkához rövid leírást is kérünk. Felkészültünk az alkotások fogadására, a beérkezés után el kell készítenünk a pontos listát, valamint a tárgydokumentációt is. A zsűrizést augusztusra ütemeztük, később a fotózást végezzük el, míg a legjobb alkotásokból októberben rendezzük meg a divatbemutatót.”

A „Kis fekete” kezdeményezés immár két évre tekint vissza, célja, hogy ösztönözze a hagyományos tárgytípusok megújítását, különböző szakmák, szakterületek képviselőinek találkozását és közös alkotását, motívumok, technikák újragondolását (pl. hímzés-bőr vagy gyöngy-bőr párosítása), olyan darabok megalkotását, amelyek a kortárs öltözködéskultúrába beilleszthetők.

A kiválasztott alkotásokat divatbemutató keretében mutatja be a Hagyományok Háza. Az alkotásokról fotók és katalógus készül. Az első három helyezett kiemelt kommunikációs támogatásban részesül. A résztvevő alkotók oklevelet kapnak.

(Csermák Zoltán/Felvidék.ma)