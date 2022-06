A tavalyi nagy siker után idén is nagyszerű zenei felhozatallal, ízletes borokkal és borítékolhatóan fergeteges hangulattal várja Önöket a II. Komáromi Jazzpiknik! Felejtse el a gondjait, pihenjen és kapcsolódjon ki egy varázslatos miliőben, a komáromi Tiszti pavilon patinás falai között június 24-én és 25-én!

Mutatjuk a zenei színpad programját:

Június 24., péntek:

18.00 – Farkas Árpi Trió

20.00 – Sárik Péter Trió & Falusi Mariann

22.00 – Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duó

Június 25., szombat:

18.00 – Peter Adamov

20.00 – Sipos Dávid Quartett

22.00 – Garami Funky Staff

00.00 – DJ. Dilemma

„Muzsika, bor és barátság!” – ez a Komáromi Jazzpiknik, ami Téged is vár!

JEGYINFO: Napijegy: 9 €; Fesztiváljegy (két napra): 15 €

Jegyeiről a helyszínen gondoskodhat – elővételes jegyvásárlás ezúttal nem lehetséges.

A zenés színpad fő produkcióiról, pár mondatban…

SÁRIK PÉTER TRIO & FALUSI MARIANN

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágerei csendülnek fel Sárik Péter és csapata, valamint a csodálatos és megismételhetetlen Falusi Mariann tálalásában a II. Komáromi Jazzpikniken! Falusi Mariann szinte minden stílusban otthonosan mozog, énekelt már klasszikus zenét, jazzt, musicalt, és természetesen popzenét is. Nem túlzás, ha azt állítjuk: igazán páratlan zenei élményben lesz része annak, aki egy pohár kiváló borocska mellett a Tiszti pavilon udvarának gesztenyefái alatt átadja magát a világszínvonalúnak ígérkező produkciónak. Találkozzunk!

GARAMI FUNKY STAFF

Igazi nosztalgiabuli vár a II. Komáromi Jazzpikniken a Garami Funky Staffal! A Garami Funky Staff a közismert rádiós műsorvezető, Garami Gábor régi nagy álmát váltja valóra: a´70-es, ´80-as és ´90-es évek funky, disco és soul slágerei dübörögnek majd. Komáromban is felcsendülnek a Kool and the Gang, az Earth Wind and Fire, James Brown, Aretha Franklin, a Jamiroquai, George Benson, Stevie Wonder, M People, Prince, Diana Ross, Donna Summer, Sister Sledge, Herbie Hancock és a Pointer Sisters legismertebb szerzeményei. Lesznek saját nóták is: az első saját számuk, a Péntek éjszaka sikerén felbuzdulva készültek el a további „garamis” dalok. 2014-ben neves vendégelőadók részvételével jelent meg a zenekar első nagylemeze. A zenekar tagjai: Garami Gábor – dob, Dósa Szelina – ének, Temesi Berci – basszusgitár, ének, Tornóczky Ferenc – gitár, ének, Molnár Levente – billentyűk. Találkozzunk a II. Komáromi Jazzpikniken – valódi nosztalgiabuli vár mindenkit, kihagyni nem érdemes!

A II. Komáromi Jazzpiknik borászairól pár mondatban…

BOTT PINCÉSZET – Bodó Judit (Tokaj)

„A természet közelségében megtanultunk felelősséget vállalni, hosszú távra tervezni, dönteni.”

Bodó Judit úgy vált a „borászok borászává”, hogy nem volt borászati-szőlészeti előélete. A mesterséggel Dél-Tirolban kezdett ismerkedni, ahol kis családi pincészetekben sikerült ellesnie a borászat fortélyait. Férjével a 2000-es évek elején telepedtek meg Tokajban – a szenvedélyükké vált a „szőlőmívesség” és a borkészítés. Jelenleg egy négy hektárt is meghaladó területet művelnek, négy különböző dűlőben – Tokajban, Tarcalon, Olaszliszkán és Erdőbénye határában.

„Birtokot álmodunk, szőlészkedünk, borászkodunk, közösséget építünk – mindehhez a bor eszközként szolgál. A szőlőben vegyszereket nem használunk, a borok spontán, tölgyfa hordóban erjednek. A legjobb minőségre való törekvés abban segít, hogy az egy értékrendet követő embereket magunk köré gyűjtsük, és együtt munkálkodjunk egy több száz éves borvidék sikeres jövőjén.”

BOTT PINCÉSZET – Bott Frigyes (Muzsla)

„Közel tíz hektár szőlőterületünket műveljük Dél-Szlovákiában, a Garam-mentén, 250 méter tengerszint feletti magasságban a muzslai hegyen. Ez a történelmi borvidék a Garam és a Duna által bezárt háromszög földrajzi középpontjában fekvő muzslai dombok déli oldalán található, mely az esztergomi bazilika egykori szőlőskertje volt. Borainkkal szeretnénk hozzájárulni, hogy borvidékünket, tágabb értelemben Közép-Európát, mielőbb felfedezzék az igényes borfogyasztók a világ minden tájáról, ezért a szőlőt biodinamikus szemlélettel műveljük, borainkat pedig tradicionális módon, adalékanyagok hozzáadása nélkül, fahordókban és amfórákban spontán erjesztjük majd seprűn érleljük. Nagy hangsúlyt fektetünk borvidékünk hagyományos fajtáira mint a furmint, hárslevelű, olaszrizling, juhfark, kékfrankos és a kadarka. Világfajták közül pedig a rajnai rizlingen és a pinot noir-on van a hangsúly.”

MÁTYÁS CSALÁDI BORÁSZAT – Mátyás András (Kisújfalu)

„Jobb, amit a természet visz végbe, mint ami mesterségesen készül.” Cicero

„Habár pincészetünk első palackozott tételei a 2005-ös évjáratból kerültek forgalomba, borkészítéssel ennél jóval régebben foglalkozik családunk. Ahogy Kisújfalun minden családnak, kezdetben nekünk is csak egy kis ültetvényünk volt, melyről évről évre saját szükségleteinket kielégítő mennyiségű bort készítettünk. Ez az ültetvény, ahogy a hozzá tartozó kis pince is, családi örökség volt, éppúgy, ahogy a bor szeretete is.”

KASNYIK BORÁSZAT – Kasnyik Tamás és Gábor (Kürt)

„Autenitikus borok, melyek magukba zárják szőlőhegyeink valódi értékeit!“

A komáromi Jazzpikniken megkóstolhatja a kürti Kasnyik Borászat borait is! A Kasnyik fivérek nem a nagyüzemi termelés mellett tették le a voksukat: odafigyelve a kürti szőlőhegy természeti adottságaira, törekedve a természet egyensúlyának maximális fenntartására, a lehető legkevesebb külső behatással művelik ültetvényeiket és termelik szőlőjüket.

(Sajtóközlemény, Kiss Réka/Felvidék.ma)