A 19. FINA világbajnokság, férfi vízilabda tornájának utolsó előtti napján, Magyarország az 5. helyért szállt harcba az Amerikai Egyesült Államok válogatottja ellen. Fiaink a kiábrándítóan rossz, koncepció nélküli mérkőzésen végül ötméteresekkel 15-16 arányban vereséget szenvedtek.

A mérkőzés első ráúszását Manhercz Krisztián sikeresen megnyerte, az első roham azonban nem volt eredményes.

Nem sokkal később már az egy gólos magyar előnynek örülhettünk. Varga Dénes szerezte meg a mérkőzés első találatát.

A második hazai találatra az ötödik percig kellett várni. Manhercz Krisztián volt eredményes. Ezt követően sajnos Amerika is meglőtte az első találatát. Mire leírtam az előző mondatot, addigra dupláztak a vendégek. Sajnos úgy látszik, hogy ott folytatjuk, ahol tegnapelőtt abbahagytuk. Eléggé látszik a játékunkon, hogy ma nem az ötödik helyért szerettünk volna játszani. A két gólos magyar vezetésből egyik pillanatról a másikra egy gólos amerikai előny lett. Amerika válogatottja ötméteres büntetőhöz jutott, amit könnyedén értékesíteni is tudtak. Ez egyelőre nem Vogel Soma estéje, szinte minden kaput eltaláló lövés gól. Lesz hová fejlődni a mérkőzés végére. A játékrész utolsó két percében kicsit javult a helyzet, Nagy Ádám és Manhercz Krisztián góljával ismételten átvettük a vezetést. Az első pihenő előtt 4-3-ra vezetett Magyarország.

A második ráúszásnál Manhercznek nem sikerült megszereznie a játékszert. A vendég támadásból szerencsére nem született gól. A négy perces gólcsendet a balkezes Zalánki Gergő törte meg, így újra két gólos lett a hazai vezetés. Burián Gergő találatával, a mérkőzésen először már három volt közte. Az amerikai edző érezte, hogy gond van, ezért a következő emberelőnyüknél időt kért. Az időkérés pedig hasznos volt számukra, hiszen szépítőgólt szereztek. Sajnos pár másodperccel később érkezett az újabb vendég találat. Nem sokáig tartott ki a megnyugtató magyar előny. A játékrész utolsó percében ugyan duplát támadhattunk, gólt azonban nem szereztünk. Az első félidő egy gólos magyar előnnyel ért véget.

A harmadik ráúszást ugyan megnyertük, de a harmadik negyed első találatát sajnos nem mi szereztük. Már másodszor csinált Amerika egy 3-0-ás szériát.

Ide vagy oda elvesztett negyeddöntő, ezt nem szabadna engednünk. Gól! Manhercz Krisztián harmadik találatával visszaszerzi a vezetést. A soron következő amerikai támadást sikeresen kivédekeztük és emberelőnyhöz jutottunk. Märcz Tamás kihasználva az előnyt, időt kért. A támadást hatalmas lóbálást követően Nagy Ádám fejezte be. Lövése szédületes erővel törte át az amerikai gólvonalat. Egy szerencsétlenül bekapott gól után, az utolsó másodpercben egy újabb ötmétereshez jutott Amerika. Kis csoda lett volna, ha Soma a mai teljesítménye alapján fogta volna a lövést és hát sajnos nem is fogta meg. Az utolsó szünet előtt 8-8 volt az állás.

A negyedik sprintet ismételten megnyertük, előnyt azonban most sem szereztünk belőle. Ezt követően bődületesen nagy bomba gólt szereztek az amerikaiak. Hihetetlen, hogy egy ilyen kaliberű csapattal, mint Amerika ennyit szenvedünk. Nagyon idegtépő és szomorú mérkőzést láthatunk, amire remélhetőleg nem sokáig fogunk majd emlékezni. Időközben egy megúszásból Varga Dénes megszerzi az első találatát, ezzel újra döntetlen volt az állás. Szinte másodpercek lepörgése után már kettő volt közte Amerika javára. Öt perccel a vége előtt először volt két gólos amerikai előny. Zalánki az utolsó négy perc kezdetekor szépíteni tudott. Időközben Vogel Somától búcsút vettünk, (lehet, hogy hamarabb kellett volna) a kapuban Lévai Márton.

Gól! Nagy Ádám megszerezte harmadik találatát, ami meghozta a magyar egyenlítést.

Az utolsó fél perc derekán, Lévai Márton fenomenális védése után ugrott fel a Hajós Alfréd népe. Az utolsó támadásunk során Märcz Tamás kikérte az utolsó emberelőnyünket, a lehetőség azonban újfent kimaradt. A rendes játékidő végén 11-11 volt az állás. Jöhettek az ötméteresek.

Varga Dénes …Gól! 12:11

Amerika is belövi. 12:12

Vámos Marci lövését kivédte az amerikai kapus. 12:12

Amerika nem hibázik. 12:13

Nagy Ádám … Gól! 13:13

A harmadikat is értékesíti a vendégcsapat. 13:14

Manhercz Krisztián … Gól! 14:14

Amerika nem tud hibázni. 14:15

Zalánki Gergő … Gól! 15:15

A mindent eldöntő gólt is belövik, a végeredmény 15:16

Kikaptunk. Huszonnégy éve az életem része a vízilabda. Azóta kis túlzással az összes nemzetközi tétmeccset megnéztem és igen, volt, hogy kikaptunk, volt, hogy gyengébb volt a keretünk, viszont a szívünk mindig erős volt, ezért nyerni akartunk és küzdöttünk a végsőkig. Most végtelenül szomorú vagyok, mivel még életemben nem láttam ilyen lelketlen válogatottat. Az még szomorúbb, hogy ez a borzalom a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodádban történt. Mikrónyi öröm az ürömben, hogy nem élőben kellett néznem ezt a szenvedést, mivel sejtettem, hogy ez lesz és inkább csak a tévé képernyője előtt borzadtam a meccsen. Nagyon gyorsan változtatni kell ezen a kereten és a taktikán, mivel a nyakunkon a spliti Európa bajnokság. Kicsit klisé, vereség után ezt mondani, de talán a vezetőség is elgondolkodhatna a távozáson, mert ez nem szimpla vereség volt. Ez egy álomtipró és idolromboló kudarc, amit tényleg nagyon nehéz lesz elfelejteni.

Lányaink a világbajnoki döntőben szintén az Amerikai Egyesült Államokkal játszanak, a különbség csak az, hogy a lányok mezőnyében Amerikának van a legerősebb és legjobb kerete. Nehéz falat lesz, de a mai meccsen is láthattuk, hogy nincs lehetetlen. Egy biztos, ha a lányok tíz góllal is kikapnak (amit nem hiszek), akkor is nagyobb szívvel és lélekkel fognak játszani, mint ma a fiaink. Hajrá lányok, ti már most győztesek vagyok.

A magyar férfi vízilabda-válogatott vb-kerete:

Edző: Märcz Tamás

Kapusok: Lévai Márton (OSC), Vogel Soma (FTC)

Mezőnyjátékosok: Vámos Márton (FTC), Zalánki Gergő (Pro Recco), Burián Gergő (OSC), Mezei Tamás (Vasas), Hárai Balázs (OSC), Varga Dénes (FTC), Manhercz Krisztián (OSC), Jansik Szilárd (FTC), Angyal Dániel (Szolnok), Pohl Zoltán (FTC), Nagy Ádám (Szolnok)

Tartalékok: Fekete Gergő (FTC), Vigvári Vendel (FTC)

(Kiss Márton/Felvidék.ma)