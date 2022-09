Szeptember 21-22-én Komáromban megnőtt az egy négyzetméterre jutó könyvtárosok száma. Ez nem egy újabb brit kutatás eredménye, hanem a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete által szervezett Közös úton szakmai napjának köszönhető.

A rendezvény társszervezője a komáromi Szinnyei József Könyvtár volt, a helyszínt pedig az Egressy Béni Városi Művelődési Központ biztosította.

A nulladik napon, szeptember 21-én egy könyvtártúrával indult a program, amely keretében a 18 fős csoport Demčik Norbert vezetésével a belváros négy könyvtárát látogatta meg.

A túra a Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtárában kezdődött, a Duna Menti Múzeum majd a Calvin János Teológiai Akadémia szakkönyvtárában folytatódott, s végül az Etnológiai Központban ért véget.

A könyvtárlátogatás után a Révben 18 órakor egy nyilvános pályázati konzultáció kezdődött Herczeg Rita, a rimaszombati Matej Hrebenda Könyvtár igazgatójának vezetésével. Elsőnek a Kisebbségi Kulturális Alap pályázataival kapcsolatban lehetett kérdezni. A résztvevők kérdéseire Čerťanská Dagmar, Heiser Hajnalka, Szabó Csilla és Csanda Gábor válaszoltak.

A konzultáció második felében Czibula Ádám és Németh Edina a Bethlen Gábor Alap működését mutatták be, majd válaszoltak a hozzájuk intézett kérdésekre. A konzultációra közel 40 résztvevő érkezett különféle könyvtárak, intézmények, civil szervezetek, önkormányzatok képviseletében. Az est hátralevő részében a Szinnyei József Könyvtár szervezésében a Seamróg Tatai Ír Zenekar koncertjét élvezhették a jelenlévők.

A szeptember 22-i napon a művelődési központ előterében nyolc kiállító fogadta a szakmai nap programjára érkezőket. A szervezők felkérésére képviseltette magát a helyszínen a Családi Könyvklub, a Qulto, a CEIBA, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága, a Lilium Aurum, a Madách Könyvesbolt, a BÁZIS, a Cosmotron, a Diderot Könyvesbolt és a SVOP cég. A kiállítók könyvvásárral és a legkülönfélébb, a könyvtáraknak és közgyűjteményeknek szóló termékekkel várták a szakmabelieket.

A délelőtt folyamán Tegdes Egyházi Dóra az SZMKE elnöke, valamint Keszegh Béla Komárom polgármestere köszöntötte a résztvevőket.

Az előadói blokkot Fabó Mária igazgató nyitotta meg a Szinnyei József Könyvtárat bemutató prezentációjával. Őt követte Roncz Melinda a Fórum Kisebbségkutató Intézet Bibliotheca Hungarica vezetőjének előadása az adatbank.sk digitális gyűjteményeiről, újdonságairól. Špáni Pavol a SVOP cég képviseletében a Biblib nevű felhőszolgáltatást mutatta be. Az előadásokat Pospíšilová Kateřina a Cosmotron cég munkatársa tartott előadást az ARL rendszerről.

A kávészünetet követően egy rövid, de tartalmas Közgyűlés zajlott az SZMKE tagjai számára. Tegdes Egyházi Dóra az egyesület elnöke bemutatta a szervezet megvalósított rendezvényeit és felvázolta a közeljövő terveit. A Kisebbségi Kulturális Alap támogatásának köszönhetően folyamatban van egy online szlovák-magyar-angol nyelvű, könyvtári terminológiai szótár elkészítése, valamint idén tovább folytatódik az Olvasás 22 nevű biblioterápiás foglalkozássorozat.

A délelőtti program párhuzamosan két workshoppal folytatódott. A Kiss Péntek József teremben Dömsödy Andrea az ELTE PPK könyvtárosa mutatta be az Információzz! c. könyvtárhasználati kézikönyvet a gyakorlatban. Az emeleti Sárga teremben Lukács Erika a somorjai Zalabai Zsigmond Könyvtár munkatársa a könyvtári szabadulószoba ötletét ismertette.

A délutáni blokkban a résztvevők három párhuzamos workshopon vettek részt, így nehezebb volt a választás, de garantáltan mindenki megtalálta a helyét. Kiss Tímea a Grund alapítója a kamaszoknak szóló irodalomterápiás lehetőségekről és azok módszertanáról tartott foglalkozást, amely középpontjában a rettegett kötelező olvasmányok álltak. Egy másik teremben Goda Beatrix és Péterfi Rita a budapesti Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum munkatársai a silent book, avagy a szöveg nélküli képkönyvek világába kalauzolták a könyvtárosokat. A második emeleten mindeközben egy háromórás workshop keretében Korenyák Zsófia a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány trénere a Vox-pop vitajátékkal ismertette meg a (vitára kész) érdeklődőket.

A szakmai napra Pozsonytól Kassáig több helyszínről is érkeztek résztvevők. Községi, iskolai, városi és szakkönyvtárból ugyanúgy. A szeptember 22-i rendezvénynek közel 70 résztvevője volt.

A Közös úton szakmai nap gazdag programja nem kerülhetett volna megrendezésre a támogatók nélkül: Qulto, SVOP, CEIBA, Komárom városa, Diderot Könyvesbolt, Lilium Aurum, Családi Könyvklub, Pannónia pt., Madách Könyvesbolt, Cosmotron.

A résztvevők beszámolói:

Fülöp Éva (Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola, Kassa – iskolai könyvtáros)

A könyvtárosokkal való találkozás mindig nagy élmény, hiszen mi a könyvek világában élünk, és titkos nyelvet beszélünk, amit sokan nem is értenek (például mint a banános dobozok esete). Azért is izgalmasak még ezek a találkozások, mert egyet akarunk: a hogyan-ra keressük, kutatjuk a válaszokat, közösen ötletelünk. Hogyan szerettessük meg az olvasást és a könyvtárba járást?

A délelőtt folyamán hallhattuk azokat az előadásokat, amelyeken mindenki részt vehetett. Így szerezhettünk tudomást például a Fórum Kisebbségkutató Intézet munkájáról, vagy a Biblib felhőszolgáltatásról. Roncz Melinda a somorjai Bibliotheca Hungarica vezetőjétől tippeket is kaptunk nem mindennapi szülinapi ajándékokhoz. És, hogy ez vajon mi? A feldolgozott régi folyóiratokból a születésnaposok év, nap-száma szerint kikeresett információk: mi történt abban az évben, azon a napon az országban. Hasznos információkat tudtam meg a Biblib rendszer ismertetése alatt is, amiből remélhetőleg lesz módom megvalósítani dolgokat. Egy-egy ilyen szakmai rendezvény legnehezebb dolga mindig a workshop-választás. Dönteni kell. Dömsödy Andrea előadása nagy élmény volt. Az Információzz! cimű könyvtárhasználati kézikönyv bemutatásával egy új perspektívát adott a könyvtárosi munkához. A foglalkozásvezető egy vérbeli könyvtáros pedagógus, aki bármiből képet továbbgondolni valami gyakorlati ötletet, úgy, hogy abból olyan problémamegoldó feladat szülessen, amihez könyvet kell használni. Jó lenne elsajátítani ezt a gondolkodást. Nagyon gyakorlati fókuszú bemutató előadás volt, ahogy a Vox-Pop vitajáték workshopja is. Sokan azt hisszük már mindent tudunk, tudunk vitatkozni is, hiszen odamondani az érveinket nem nehéz. Türelem, nyugalom, higgadtság, empátia, kölcsönösség, jószándék, tisztelet, önismeret, önkritika, tájékozottság, kommunikáció, továbblépésre való képesség, cél – csak, hogy néhány alap dolgot említsek a vitajáték alapjai közül, azért ez mégsem olyan egyszerű. Élmény, játék, tanulás. Ezt adta nekem a két nap és ezenfelül is visszaadta és megerősítette a könyvtárosi szakma méltóságát. Köszönöm a lelkes szervezőknek és az elnökünknek az önzetlen, odaadó munkát!

Tácsik Palik Éva (Községi Könyvtár, Muzsla – könyvtáros):

A Közös úton című szakmai napra örömmel gondolok vissza. Párhuzamosan bőséges programok vártak ránk. Mindegyiken részt szerettem volna venni, de mivel döntenem kellett, most a szívemre hallgattam. Egyik példaképem a somorjai könyvtár, ezért választottam Lukács Erika délelőtti workshopját. Nagyon kellemes és tanulságos előadásban volt részem. Megtanultam hogyan lehet szabadulószobán keresztül könyvtárismertetést tartani, milyen egyszerű dolgokkal meg lehet valósítani, csak a fantáziát kell megmozgatni. Külön élmény volt számomra, hogy a szőgyéni és a komáromi kolléganőkkel együtt készíthettem el szabadulószoba tervünket.

Délután Goda Beatrix és Péterfi Rita foglalkozásán vettem részt. Életem első könyvtáros képzése sok évvel ezelőtt éppen Rita előadása volt, tőle tanultam meg a papírszínházat használni ami a mai napig népszerű a muzslai Községi Könyvtárban. Kolléganőjével a szakmai napon ezúttal a szöveg nélküli képkönyvek világát mutatta be. Hogyan tudjuk ezeket a könyveket használni, és megszerettetni az olvasástanulást. Minden könyvben egy külön történet volt, amit csoporttársaimmal együtt végiglapoztunk és minden szereplőnek nevet adtunk, majd a képek alapján történetet találtunk ki hozzá. Komoly érzelmeket váltott ki mindannyiunkból. Én annyira beleéltem magam, hogy az utolsó lapokat végig izgultam és úgy formáltam a történetet, hogy jól végződjön. Nagy élmény volt.

Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen Farkas Iván polgármester úrnak szívügye a könyvtár, és minden új ötletünket támogatja, úgyhogy hamarosan a képkönyvek is megtalálhatóak lesznek a muzslai Községi Könyvtárban, amelyekből a gyerekekkel közösen újabb történeteket találhatunk ki. Mindenkinek köszönöm a lehetőséget, hogy Szilvia kolléganőmmel részt vehettünk ezen a csodás napon.

Boholy Bató Judit (Matej Hrebenda Könyvtár, Rimaszombat – gyermekkönyvtáros):

A szakmai út délelőttjén Lukács Erika Szabadulószoba, avagy könyvtárismertetés másképpen c. workshopján vettem részt. A foglalkozás keretén belül megismerkedhettünk a somorjai Zalabai Zsigmond Könyvtárban működő szabadulószobával. Erika először is ismertette a résztvevőkkel az ötletét, és prezentációjában bemutatta saját megvalósításukat. A jelenlévők megtudhatták, mi minden szükséges egy szabadulószoba megvalósításához, valamint a prezentáció után a résztvevők két csoportra osztva megtervezték saját könyvtáruk lehetőségeit. A workshop sok új ötletet és inspirációt nyújtott a könyvtárak izgalmasabbá tételéhez.

A délutáni idősávban Goda Beatrix és Péterfi Rita Tegyünk egy próbát! Szöveg nélküli

képkönyvek a gyakorlatban című foglalkozásukon a képkönyveket ismertették meg a résztvevőkkel. Elsősorban megtudtuk, miket nevezünk képkönyveknek, mi a különbség a képeskönyv, képregény, böngésző és képkönyv között. A workshop gyakorlati részében a résztvevők párban dolgoztak, kiválasztottak egy könyvet, és saját maguk is kipróbálhatták, milyen a történetmesélés egy ilyen kiadvány alapján. A workshop hasznos útmutatást nyújtott ezeknek a könyveknek a különböző korosztályú gyerekekkel vagy akár felnőttekkel

történő felhasználására.

Lelóczky Éva (Városi Könyvtár, Párkány – gyermekkönyvtáros):

Árendás Erika kolléganőmmel Lukács Erika workshopján vettünk részt. Mivel mindketten foglalkozásokat tartunk gyermekeknek, így nagyon örültünk, hogy megint valami újat tanulhatunk. Sőt, ott helyben közösen az ipolysági könyvtárosokkal alkottunk is egyet, amit természetesen fel is fogunk használni a közeli jövőben. S mivel a másik csoport témáját is hallottuk, így mindjárt két újdonsággal várhatjuk a könyvtárba látogató osztályokat. Nagyon jó hangulata volt a műhelynek, csupa lelkes, örömteli, kreatív emberrel találkoztunk, dolgozhattunk együtt, ez mindig nagy örömmel tölt el.

A második, a délutánra vonatkozó választásom Kiss Tímea Kötelező olvasmányok másképp: Irodalomterápia kamaszokkal című foglalkozása volt, akinek munkásságát már tavaly a figyelmembe ajánlották. A kötelező olvasmányok kivívták még a jól és sokat olvasók körében is a mumus jelzőt. Bevallom én sem vagyok kivétel. Most azonban egy olyan irodalomórát éltem át, amit receptre írnék fel minden tanulónak, sőt, tanárnak is. Timi ugyanis oly módon ad elő, ami mindenképpen rendhagyó, élvezetes, egy élmény volt számomra – és persze nem csak nekem. Egészen biztos vagyok benne, hogy mindenkiben felejthetetlen, élményszerű marad az így feldolgozott mű. Én azt is mondanám, tulajdonképp most értettem meg az igazi mondanivalóját, üzenetét. Nagyon sok szeretettel várjuk majd a könyvtárba Párkányban.

(Tegdes Egyházi Dóra, SZMKE elnök/ Felvidék.ma)