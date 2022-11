Kedden délelőtt megérkezett a város karácsonyfája a főtérre, az első adventi vasárnap előtt pár nappal érkezik a karácsonyi díszítés és a fények is. A fát idén is lakossági felajánlások közül választották ki, mégpedig a legformásabb darabot.

Az idei fa alacsonyabb a korábbi évekéhez képest, közel 10 méteres magasságával. A fát a Hájas család ajánlotta fel a városnak. A megszokott fények és díszek mellett néhány meglepetés is készül a családoknak a főtérre, ünnepivé varázsolva az adventi heteket.

Advent első vasárnapja előtt kerül ki a város adventi koszorúja, amelyet vasárnap az egyházak áldásai és a gyertyagyújtás követ. A programokat a hétvégeken a civilek és a város együttműködve szervezi. Vasárnaponként a gyertyagyújtáson kívül zenés programok is várják az érkezőket, de a Tiszti pavilonban és a VMK-ban is szervez koncerteket a Villa Camarum.

Az önkormányzat elsősorban a belvárosi vállalkozókat szeretné támogatni, ezért idén újra forróital-jegyeket kapnak az érkezők, de lesz kürtöskalács és sült gesztenye is. Alkalmanként standokon lehet vásárolni egyedi karácsonyi ajándékokat. Elérhetőek lesznek kézműves áruk, különböző belépőjegyek és a térség kézműves termékei is. Az elképzelés szerint itt is a helyi termelők kapnák a teret, ezzel segítve a helyi családi műhelyek munkáját. Több portéka eladásából származó bevételt jótékony célokra szánják a szervezők.

Nem maradnak el a családi programok sem, lesznek különböző játékok, mézeskalács sütés és más meglepetések, amelyekbe a szabadidő központ csapata is bekapcsolódik. A zenés programokba a művészeti iskola tanára és diákjai is részt vesznek. Az egyik vasárnap alkalmával fényfestéssel díszítik a városháza épületét, ezzel kínálva egyedi élményt.

(Sajtóközlemény)