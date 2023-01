Vezetőként tökéletesen tisztában vagyunk azzal, hogy munkatársaink kitűnő fizikai állapota milyen óriási befolyással bír a teljesítményre, ennek megőrzésében pedig egy céges egészségbiztosítás hatalmas segítséget jelenthet. Szinte hihetetlen adat, de egy átlagos magyar munkavállaló évente kicsivel több, mint 10 munkanapot van távol állásától valamilyen betegség miatt. Ez hatalmas terhet ró mind a vállalkozásra, mind pedig a munkatársakra.

A kiesett foglalkoztatott pótlása ugyanis nem csak a vezetőség számára jelent nagy kihívást, de a többi dolgozó mindennapjait is megnehezíti, tekintettel arra, miszerint gyakorta nekik kell átvenni a feladatokat. Különösképp igaz ez olyan munkakörökben, amik speciális szaktudást igényelnek.

Persze kár is lenne tagadni, hogy a kieső napok magas számának igen összetett oka van. A kialakult helyzetért felelőssé tehető egyrészt az állami egészségügyi ellátás minősége, ám emellett a szűrővizsgálatok hiánya is óriási jelentőséggel bír. Az igazság az, hogy mind a kezelések terén, mind pedig a megelőzés vonatkozásában nagyon rosszul állunk. Ezen pedig sem az egészségügyben dolgozók túlterheltsége, sem a kényelmetlen, elhúzódó beavatkozások nem segítenek. A Grantis céges egészségbiztosítás ugyanakkor egy olyan eszköz, aminek a segítségével rengeteget tehetünk az előrelépés érdekében, mindezt pedig roppant kedvező feltételek mellett. Ez a konstrukció ugyanis egyaránt előnyös a munkavállalók és a munkaadók számára is.

Céges egészségbiztosítás – ezért egyre népszerűbb

A kor előrehaladtával egyre többen ismerik fel, hogy nagy hangsúlyt kell fektetnünk fizikai állapotunk megőrzésére. Az elővigyázatosság és a tudatos hozzáállás persze rendkívül fontos, ám ezzel együtt időnként elkerülhetetlenül is megtörténik a baj. Ilyenkor azonban egyáltalán nem mindegy, mennyi idő alatt gyógyulunk meg és maga a folyamat mennyire komfortos. Az egyénileg megköthető kockázatvállalási szolgáltatások pontosan emiatt válnak évről évre népszerűbbé.

A magánorvosi ellátás egyre nagyobb szerepet kap, hiszen a modern eszközök mellett az odafigyelés az, ami ilyenkor a leginkább számít. A céges egészségbiztosítás segítségével ugyanezt az eredményt érhetjük el, annyi különbséggel, hogy ennél a konstrukciónál nem mi, hanem a munkaadónk fizeti a költségeket és szerződik le a választott intézménnyel. Ez az előny munkavállalói szempontból nem is igényel különösebb magyarázatot, hiszen egy olyan béren kívüli juttatást kapunk, ami jóval többet nyújt, mint a pénzben kifejezhető ellenértéke. Vezetőként pedig nem csak a munkatársak elköteleződését tudjuk ilyenformán erősíteni, de a betegség miatt kieső napok számát is drasztikusan redukálhatjuk. A céges egészségbiztosítás tehát mindkét fél számára praktikus.

Természetesen, mielőtt letennénk a voksunkat egy szolgáltatás mellett és valamelyik biztosítótársasággal leszerződnénk, nagyon alaposan járjuk körbe az elérhető ajánlatokat. Sok esetben ugyanis egy személyre szabott csomaggal járunk a legjobban. A döntés meghozatalában ugyanakkor óriási segítséget jelent, ha konzultálunk egy független pénzügyi tanácsadóval, aki tapasztalatával megkönnyíti elhatározásunkat.

A legfontosabb tudnivalók a konstrukcióval kapcsolatban

Kardinális kérdés, hogy tökéletesen tisztában legyünk azzal, milyen esetekben is számíthatunk erre a szolgáltatásra. Ehhez nem árt, ha megvizsgáljuk, miképp egészíti ki egymást a magánellátás és az állami egészségügy szerepe. Ez utóbbi ugyan meglehetősen gyenge lábakon áll, ám a szerepének fontossága elvitathatatlan. Nagyobb műtétek, súlyosabb, hosszú kórházi kezelést igénylő betegségek esetén megkerülhetetlen, tudniillik a privát szektor egész más területre fókuszál. Ott a gyorsan elvégezhető kezelések és vizsgálatok nyugat-európai színvonalon történő kivitelezése a legfőbb cél.

Ennek tükrében az egészségbiztosítással rendelkezők mintegy 30 különféle szakrendelést vehetnek igénybe és várakozás nélkül juthatnak el egyes szűrővizsgálatokra. A szolgáltatások közé tartozik még az egynapos sebészet, illetve az ambuláns műtétek is, ebből pedig tisztán látszik, hogy a leggyakrabban előforduló egészségügyi problémák kezelése az elsődleges szempont. Óriási könnyebbséget jelent továbbá, miszerint a csomagok tartalmazzák a nagy értékű képalkotó diagnosztikai vizsgálatokat is. Így egy CT-, vagy épp MR-vizsgálatra gyorsan sor kerülhet és az állami rendszerben tapasztalható hosszú várólistákat elkerülhetjük. A legfontosabb tudnivaló a céges egészségbiztosítás kapcsán, hogy nagyban megkönnyíti a betegséggel együtt járó stressz és félelem leküzdését. A magánorvosi ellátásban ugyanis minden esetben a páciens áll a középpontban, ráadásul a beavatkozások leszervezésének feladatát is leveszik a vállunkról. Nekünk nincs más dolgunk, mint időben megjelenni a kapott időponton és követni az ott elhangzottakat. A céges egészségbiztosítás tehát egy számtalan előnnyel járó konstrukció, amivel mindkét fél nyer, emiatt aztán alkalmazása felettébb ajánlott.