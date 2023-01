Száz oldalon jelenik meg kiadványunk, ezúttal egyetlen témával foglalkozunk, Duray Miklós életművére tekintünk vissza. Tesszük ezt a magyar kultúra napján, nem véletlenül, hiszen a 2022. december 30-án elhunyt Duray Miklós – a Magyar Kultúra Lovagjaként is jelentős életművet hagyott hátra. Felelevenítjük életútját, részleteket közlünk a Csillagvirág és tövistörek mesekönyvéből, a Felvidék.ma portálon megjelent nekrológokat, ahogy az öt nappal ezelőtti, 2022. január 17-i losonci gyászszertartást is.

„A Himnuszt legutóbb öt nappal ezelőtt énekeltem. Álltunk Losoncon Duray Miklós halhatatlan barátunk ravatalánál, magyarok a Kárpát-medence minden szegletéből, leginkább persze a Felvidékről és kis Magyarországról. Álltunk és énekeltünk, nem búcsú gyanánt, nem azért, hogy elköszönjünk a barátunktól, azért énekeltük, hogy fel- és beemeljük őt az örökkévalóságba, beemeljük őt a Magyarok Pantheonjába.” – ezeket a szavakat Orbán Viktor mondta éppen ma, nemzeti imádságunk születésének 200. évfordulóján.

Néhány órával később hasonló szellemben szólt Potápi Árpád János is Galántán, a magyar kultúra napján tartott ünnepi Csemadok-rendezvényen. A nemzetpolitikai államtitkár rámutatott, hogy a Felvidéken az Esterházy János korszak után Duray Miklós neve fémjelzi a szülőföldjükön magyarként megmaradni vágyók küzdelmét.

Aki ismerte őt, tudja, nem túlzás azt mondani: az a típusú ember volt, aki egy nap alatt legalább kettőt élt. Ritkán lehetett őt otthon találni, tétlenül pedig soha. Ismerősei, s azok, akiket barátságával tüntetett ki, számíthattak a néha egészen képtelen időpontokban érkező telefonhívásokra, melyek mindig izgalmas és tanulságos beszélgetést jelentettek, kezdve a kőkemény aktuálpolitikától a nemzetpolitikán-nemzetstratégián át a világ ügyes-bajos dolgaiig. Beszélt, írt, tanított, rendszert váltott, az élen állt, amikor ez akár életveszélyes is lehetett, de tudott háttérbe is vonulni, ha ezt kívánta meg tőle a közösség érdeke. Most e százoldalas kiadványunkban mutatunk rá, ki is volt az az „oszlop”, aki Felvidék alól kidőlt…

Emlékét örökké megőrizzük, szellemi hagyatékát pedig a tőlünk telhető módon ápoljuk és tovább visszük:

Elektronikus folyóiratunk, a Felvidéki Magyarok 2023/1. számával 47. alkalommal jelenik meg – a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

