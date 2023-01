A Magyar Fotóművészek Világszövetségének kiállítása volt a párkányi Barta Gyula Galéria idei első tárlatnyitó eseménye a héten.

A Világszövetség történetéről 2022 októberi tájékoztatójukban ez olvasható: „2022-ben ünnepelte a Magyar Fotóművészek Világszövetsége megalakulásának 20. évfordulóját. A 27 fővel alapított szövetség mára kilenc ország 182 fotósát tömöríti. Az elmúlt évek során nem felejtettük el az eredeti céljainkat. Az anyaországi és a határon túli magyar vagy magukat magyarnak valló fotósok, alkotók érdekképviselete, a fotós szakmai ismeretek bővítése, a tagok munkáinak széles körű megismertetése mellett a magyar identitás ápolása és a hagyományok megörökítése áll továbbra is működésünk középpontjában. Nem kis büszkeséggel mondhatom, hogy a Magyar Fotóművészek Világszövetsége és tagjai az évek során a hazai és nemzetközi fotográfiai közélet meghatározó szereplőivé váltak.”

A Világszövetség folyamatosan szervezi kiállításait a díjnyertes fotókból az egész Kárpát-medence területén.

A pályázatokban meghirdetett öt kategóriában, mint pl. a „Mit jelent magyarnak lenni?, vagy a Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára kiírt pályázatuk, és az általános kategóriában is rekordszámú anyag került a szakmai zsűri asztalára már a 2022-es évben, de 2023-ra is. A hét országból 147 fotós 1617 alkotással küldte be pályázati anyagát.

A kiállítás nem az első a városban, már több alkalommal bemutatták fotósaik munkáit.

Nagy Tivadar, a Magyar Fotóművészek Szövetségének alelnöke ünnepi megnyitójában elmondta,

hogy az itt megjelent negyvennégy fotó a Magyar Fotóművészek Világszövetségének szakmai színvonalát reprezentálja.

Ismertette a galéria falain látható 7 szlovákiai alkotó 22 képét, melyeket rangos szakmai zsűri díjazott.

Ezek név szerint:

Varga Tibor – Perbete, aki aranyérmet kapott a kolodiumos eljárással készített Gömbölyű c. fotójáért.

Sedliak Pál – Martos, a Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára készített Rabhazának fia c. fotográfiájáért szintén aranyérmes lett.

Holop Ferenc – Naszvad, bronzérmes lett a Mit jelent magyarnak lenni? kategóriában.

Gyetvai Zoltán – Losonc, a Gombaszögi völgy panorámája c., archaikus eljárással készült fotójáért a MFVSZ oklevelét kapta.

Az évfordulóra kiadott katalógusba további felvidéki fotósok alkotásai kerültek be: Toldi Ferenc – Érsekújvár, Prezmeczky Péter – Komárom, Bátky Tamás – Bős, Mészáros Lajos –Léva.

Többen közülük a párkányi kiállításon vették át kitüntetéseiket. A megnyitó ünnepségen közreműködtek a párkányi Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola diákjai.

A kiállítás megtekinthető a párkányi Barta Gyula Galériában február 5-ig.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)