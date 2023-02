A Csemadok Abaújszinai Alapszervezete szervezésében új esztrádműsort mutattak be Abaújszinán, február 4-én. A csapat kétéves kihagyás után újra színpadra lépett. A Csemadok-alapszervezet vezetősége Mura Mártával az élen ezt a munkát egy olyan faluban végzi, ahol már évekkel ezelőtt megszűnt a magyar iskola, és a falu lakosainak csupán 10 százaléka vallja magát magyarnak.

A fellépők száma több, mint hatvan volt. A műsorban szerepeltek a gyerekek, akiknek éveik száma még egy számjeggyel leírható. A közönség nagy örömére fellépett Puzderné Krivda Mária, aki 1963-ban, vagyis 60 évvel ezelőtt már szerepelt az első esztrádműsorban, amit néhai Erőss Pálné rendezett Akinek nem inge, ne vegye magára címmel. Mariska néni sejtjeibe be van kódolva a csapat közös múltja, mindaz, ami a hat évtized alatt a harminc esztrádműsorban lejátszódott.

„Az elmúlt években nem volt esztrádműsor a faluban, a Covid sújtott minket, és nem is akárhogyan. Halálkomolyan vette küldetését, s elvitte rokonainkat, szomszédjainkat, ismerőseinket. De most itt vagyunk! Itt vagyunk a grundon, ami az értelmező szótár szerint beépítetlen telket jelent. Molnár Ferenc híres regényében, a Pál utcai fiúkban a grund jelentette a szabadságot, ahol iskola után találkoztak a gyerekek, s ahol jókat lehetett játszani. Mint minden gyerek, ők is komolyan vették a játékot, és amikor veszély fenyegette a grundot, harcba szálltak érte, hogy megvédjék. Nekünk ez a színpad jelenti a grundot, a szabadságot, ahol önfeledten játszhatunk, ahol időnként akár a pimasz kölykök bőrébe bújhatunk. Elfelejtve a sok ikszel jelölt éveink számát, megpróbáljuk magunkkal is elhitetni, hogy még bármik lehetünk: ha máshol nem is, de itt a színpadon igen” – hangzott el az esztrádműsor megnyitóján Hadas Katalin műsorvezetőtől.

Hadas Katalin 1983-tól szinte évente szervez, összeállít és konferál esztrádműsort. Esztrádműsor nélkül már elképzelhetetlen a farsangi időszak Abaújszinán. Rendszeresen évente egy-egy új műsorszámot tanít be, mellyel nagy sikert aratnak a településen.

A csapat aznap Itt vagyunk! címmel kétszer mutatta be új műsorát, s a felújított kultúrház nagyterme mindkétszer megtelt. „Szeretném megköszönni a közönségnek, hogy a televízió kínálta temérdek csatorna helyett minket választottak, és velünk töltötték a mai délutánt és estét. Szereplőink nevében is köszönöm, hogy tapsukkal jutalmazták őket, akik nemcsak pimasz kölyköket, de mást is hitelesen tudnak alakítani. A magam nevében pedig szeretném megköszönni ennek a csapatnak a lelkesedést, a tisztességes munkát, amit a műsor létrehozása és gördülékeny lebonyolítása megkövetelt a színpadon és a színpadon kívül. Jó volt újra együtt lenni, itt a grundon, ami ma csak a miénk volt” – nyilatkozta a műsor után Mura Márta, az alapszervezet elnöke. Majd így folytatta:

„Ma Abaújszinán újra itt voltunk, közösen, kicsik és nagyok, fiatalok és öreg ifjak. Jót játszottunk a grundon.”

(Zborai Imre/Felvidék.ma)