Nagyon úgy tűnik, hogy ebben a kis országban a külügyminiszteri alkalmassági vizsgán csak annak van esélye átmenni, aki ehhez kellő magyarfóbiával rendelkezik. Nos, Káčernél ebben igazán nincs hiány, időről időre jelentkezik nála, mint Józsi bácsinál a lumbágó. Most ismét Nagy-Magyarország térképpel, vagy Orbán Viktor sáljával álmodhatott, esetleg egy késő este elfogyasztott nagy adag disznótoros káposzta hatására azt vizionálta, majd ki is nyilatkoztatta rögvest a hasonló kórban szenvedő testvéreinek riogatására, miszerint Magyarország részéről várható, hogy területi igénnyel lép fel Szlovákiával szemben.

Ebbéli aggályait a Markíza televízió politikai vitaműsorában juttatta kifejezésre, hadd szóljanak nagyot. „Ha Vlagyimir Putyin sikerrel járt volna és most a keleti szomszédunk lenne, akkor ma ilyen igényekkel néznénk szembe. Ez most is téma“ – jelentette ki, hozzátéve, hogy mindennek alátámasztására titkosszolgálati dokumentumokkal rendelkezik.

Hogy ezek a szupertitkos dokumentumok is a nehéz vacsora által okozott nyomasztó álmában szerepeltek-e, vagy éber állapotban szülte őket a külügyér képzelete, nem tudni, de eddigi ténykedése alapján egy biztos: jó szokásához híven ismét hazugságokkal riogatja a szlovákságot és mérgezi a szlovák–magyar viszonyt a két ország, valamint a szlovákság és a felvidéki magyar kisebbség képviselői között.

Márpedig ez egy magára valamit is adó országban, ahol ugyan feltehetően ezekkel a kvalitásokkal nem is tölthetné be ezt a posztot, már kellő okot szolgáltatna ahhoz, hogy azonnali lemondásra bírják őt.

Egyelőre azonban azon túl, hogy Igor Matovič és Gyimesi György bocsánatkérésre szólította fel Magyarországgal szemben, az alkalmatlanság kérdése fel sem merült. Az ideiglenesen megbízott kormány most a túlélésre játszik, az ellenzéknek is más dolga akad, a demokráciára és a toleranciára oly kényes államfő pedig minden bizonnyal most is Zelenszkijjel és újabban Petr Pavellel van elfoglalva, akivel állítólag ők ketten a józan észt, a nyugati orientációt és az európai értékek iránti tiszteletet képviselik, melyekkel feltehetően szerinte nincs ellentétben Káčer kútmérgező ténykedése.

De nem zavarja saját bevallása szerint Rigó Konrádot, a Szövetség Híd-platformjának elnökét sem.

„Szlovákiai magyarként engem nem zavar, ha valaki Orbán Viktort vagy a Fidesz-kormányt kritizálja. Az viszont zavar, ha valaki emiatt a Szlovákiában élő magyarok nevében, vagyis az én nevemben is megsértődik” – írta a közösségi oldalán. Hát zavar az van itt, mármint egyesek fejében, mert Rigó ennek alapján azt is megengedhetőnek tartja, ha a külügyminiszter immár nem először magyar területi követelésekkel hergeli a szlovák közvéleményt Magyarország és ezzel együtt bizony a szlovákiai magyarok ellen is. Őt ez hidegen hagyja, állítja, ám legyen, lelke rajta.

Mindezt még megfejeli azzal, hogy szerinte nem a kútmérgező Káčer, hanem Gyimesi és Matovič húzta elő a magyarkártyát azzal, ahogy Káčer megnyilvánulására reagáltak. Erre szokás mondani, minek nekünk ellenség, ha ilyen barátaink (magyarjaink) vannak…

(NZS/Felvidék.ma)