A Csemadok Érsekújvári Alapszervezete szervezésében, Klein Ottokár, a város polgármestere védnöksége mellett a város főtéri kulturális központjának nagytermében került megrendezésre a hétvégén szombaton este hattól a Záhorszky Elemér-emlékest.

A meghívó plakáton a következő idézet volt: „Ha nem írok, ne válaszoljatok“. Záhorszky Elemér, avagy sokak „Eli bácsija“ 2016. június 27-én, életének 85. évében hunyt el.

Záhorszky Elemér (1931–2016) az érsekújvári Csemadok vezetőségi tagjaként, kultúrfelelősként, a színjátszó csoport, valamint a zenés színpad vezetőjeként végezte munkáját, öregbítve ezzel a tevékenységével az érsekújvári alapszervezet jó hírnevét országszerte, s az országhatárokon túl is. Földijei így méltán adóznak emlékének.

Az est során közreműködtek: Bernáth Tamás, a Komáromi Jókai Színház művésze, továbbá Bocz Viktória, Decsi Ágnes, Gál Zoltán, Hajtman Lívia, Horváthné Málnási Gita, Skokan Horváth Tímea, Takács Klaudia, Wurczer Péter operaénekes; a Csemadok Vegyes Éneklőcsoport; a Csemadok mellett működő Apró Kópék és Kópék gyermek néptánccsoport, s végül, de nem utolsósorban az Érsekújvári Művészeti Alapiskola Kis Zúgó néptánccsoportja.

Az esemény megálmodója, kiötlője Skokan Horváth Tímea, Záhorszky Elemér unokája volt. Ő indította el ezeket az alkalmakat néhány esztendeje az érsekújvári és közelebbi, valamint távolabbi környék zeneértő és -kedvelő lakosainak nagy örömére.

Öröm volt látni és hallani, ahogy Bocz Viktória, Záhorszky Elemér dédunokája, az érsekújvári zeneművészeti iskola diáklánya felelevenítette az immár csaknem négy évtizede elhunyt kiváló énekes, Máté Péter közismert énekét. Tőle ugyanis az Azért vannak a jó barátok… közismert dalt hallhatta a közönség.

Ehhez a számhoz az is elhangzott, milyen jó, hogy a városban és környékén is vannak olyan lelkes, nagyrészt amatőr énekesek, előadók, akik a zene nyelvén szórakoztatják a hálás, zeneszerető közönséget. Rendszeresen eljárnak a próbákra, beleadnak a szerepeikbe apait, anyait, sőt továbbadják a stafétát gyermekeiknek, unokáiknak, dédunokáiknak az éneklés terén is. Hiszen ismert a mondás, hogy aki énekel, kétszer imádkozik, továbbá valóban tapasztalhatóan gyógyító hatása is van olykor-olykor egy-egy zeneműnek, operának, operettnek, vagy más egyéb műfajú zenének.

Az est moderátora Novák Mónika volt. A program két részből állt. Egyperces néma csenddel, felállással tisztelegtek Záhorszky Elemér emléke előtt a fellépők a közönséggel együtt.

Többek között felhangzottak részletek Kálmán Imre Csárdáskirálynő című operettjéből; Horváthné Málnási Gitta előadásában Kovács Kati Tűzpiros virág című dala; az érsekújvári Csemadok Vegyes Éneklőcsoport közreműködésével Zerkovitz Béla legnépszerűbb operettjéből, a Csókos asszonyból az Éjjel az omnibusz tetején, a Jöjjön ki Óbudára; ugyancsak Kálmán Imre Csárdáskirálynőjéből a Hajmási Péter, Hajmási Pál, vagy Gál Zoltán előadásában a Darumadár fenn az égen.

Köszönet a lelkes szereplőknek, szervezőknek, további ilyen kitartó aktivitást, töretlen munkakedvet kívánunk nekik, és még sok-sok Záhorszky Elemér-nótaestet.

(Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)