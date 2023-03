Hatodik alkalommal szervezték meg a Gömör-Nógrádi Összetartozás Napját. Ahogy az ötletgazda, Cziprusz Zoltán fogalmazott, 1148 nappal ezelőtt volt a legutóbbi összejövetel Tornalján. Ezúttal pedig Rimaszombat, Gömör megye legnagyobb kultúrháza adott otthont a találkozónak. Teltház volt. A résztvevők a helyi mellett a Losonci, a Nagyrőcei és a Rozsnyói járásokból érkeztek.

Forró Krisztián: A magyar Szövetség Szlovákia legerősebb pártjai közt van

„Nagyon sokan vagyunk! Köszönjük a szervezőknek ezt az összefogást” – kezdte beszédét Forró Krisztián, a Szövetség párt országos elnöke.

Szólt a nemzeti összetartozás érzéséről, az ellehetetlenítő megosztásról. Kifejtette, hogy a korábbi évek választási kudarcai után elszoktunk a sikertől, de 2022 őszén a magyar Szövetség feliratkozott az ország legerősebb pártjai közé. Úgy fogalmazott, akkor leszünk továbbra is sikeresek, ha nem egymást akarjuk legyőzni.

„Itt Gömörben és Nógrádban nagyot léptünk előre. Az előző megyei választásokkal összevetve a leadott szavazatok arányában a legnagyobb előrelépés történt az egész országban. És itt, a Rimaszombati járásban adta a Szövetség a legtöbb polgármestert ennek az országnak” – fejtette ki Forró Krisztián,

s megkérte a megyei képviselőket és polgármestereket, álljanak fel. Tapssal köszönték meg nekik, hogy ebben a nehéz időben is vezetik falvainkat.

Ugyanakkor köszönetet mondott minden választópolgárnak, akik hozzájárultak ehhez a sikerhez. Elmondta, 7 hónap múlva egy újabb, még nehezebb próbatétel vár ránk: „Vissza kell szereznünk, amit elveszítettünk. A beleszólási jogot a saját ügyeinkbe. Itt mindannyian tudjuk, milyen az, amikor a hangunk nem jut el a pozsonyi parlamentbe” – fogalmazott Forró.

Forró Krisztián kifejtette, a régi Magyarország legvirágzóbb térsége volt Gömör, mára ennek már csak az emléke maradt. Kilátástalanság, elvándorlás, útszélen hagyottság jellemzi. Hozzátette, fel kell vállalni akik és akikért vagyunk, mert ennyi kilátástalanság után is itt maradtunk szülőföldünkön, és magyarul taníttatjuk gyermekeinket.

„Csak a gyenge közösséget lehet megosztani, az erőseket soha. Csak magunkra számíthatunk. Győzzünk meg minél több embert, a magyar Szövetség értünk van” – szögezte le.

Felidézte, Szlovákiában ma továbbra is másodrangú állampolgárok vagyunk a szülőföldünkön, megtűrt és nem államalkotó közösség, akiket megfoszthatnak állampolgárságuktól, ha a magyart is magukénak érzik. Harmadíziglen is kollektív bűnösök vagyunk, akiknek a földjét nyolc évtized után is elkobozhatják.

„Hiszek a sikerben, hogy közösségünk képviselete újra ott lesz a parlamentben, mert csillogást látok a szemekben. Sok és kemény munka vár ránk, de mi nem ijedünk meg” – fogalmazott Forró Krisztián.

Berényi József: Itt akarunk szövetségeseket keresni

Köszöntötte az egybegyűlteket Berényi József, a Szövetség MKP-platformjának országos elnöke. Azt kívánta, hogy legyünk mindig így, mint ezen az alkalmon többen a rendezvényeken, mint ahogy egyébként be tudnánk férni. Úgy fogalmazott, legyünk többen a kelleténél akkor is, amikor segíteni kell, s akkor is, mikor eljönnek a választások. Felszólalása után vastapsot kapott a közönségtől.

„Aki nem Gömör-Nógrádból származik, ez annak is egy rendkívül szimpatikus rendezvény. Szerethető összetartozás, amelyet itt folyamatosan építenek. Ez köszönhető a közös életérzésnek, a közös körülményeknek, ennek a gyönyörű természetnek és nyilván a magyar nyelvnek, amely nemcsak Gömört és Nógrádot köti össze, hanem mindnyájunkat” – mondta Berényi.

Berényi József kifejtette, hogy összetartozásunk alapja a csodálatos magyar nyelvünk, amelyet, mint mondta, rajtunk kívül igazán senki sem ért. „Ezért vagyunk különlegesek és rendkívüliek itt Európában, s ezért is ragaszkodunk ennyire ehhez a nyelvhez. Olyan gazdag ez a nyelv, hogy óriási gondolatokat, távlatokat, célokat tudunk vele kifejezni több országban is, itt a Kárpát-medencében” – részletezte.

Szolidaritásképpen kitért a most nagyon nehéz helyzetben lévő kárpátaljai magyarokra, akikre mindig gondolnunk kell, és segíteni, ahogyan csak lehet. Bízva abban, hogy a háború mielőbb befejeződik és megszűnik az emberi szenvedés.

„Ezen a ponton el kell mondani, hogy támogatni kell Ukrajnát, mert őket támadta meg Oroszország. Az összetartozás jegyében viszont azt is ki kell mondani, hogy az ukrán kisebbségpolitika nem az, amit elvárunk egy európai országtól, s ezzel nem lehet az Európai Unióhoz csatlakozni” – szögezte le Berényi.

A felvidéki viszonyokkal kapcsolatban elmondta, hogy a rossz szél ezelőtt Zsolnáról fújt, most pedig a kormánytagok részéről, akik szembe akarják állítani a magyarokat a szlovákokkal. Ne hagyjuk!

„Már számtalanszor elmondtuk, hogy mi ebben az országban akarjuk érvényesíteni céljainkat, a helyi és a megyei önkormányzatokban, s reméljük, szeptember 30-a után az országos majd az európai parlamentben is. Itt akarunk szövetségeseket keresni magyarként és szlovák állampolgárként” – húzta alá.

Cziprusz Zoltán: Lesz-e képviselete Gömör-Nógrádnak?

Cziprusz Zoltán megyei- és városi képviselő, a Szövetség párt országos elnökségének a tagja arra vállalkozott, hogy értékelje az eltelt hároméves időszakot Gömör-Nógrád vonatkozásában.

Felidézte, hogy három éve épp a parlamenti választások előtt álltunk, majd a szlovákiai magyarság 30 év után kiesett a törvényhozásból. „Ezért sajnos mindnyájan felelősek vagyunk. Bár mi gömör-nógrádiak akkor is példásan összefogtunk. A rám leadott karikák száma abszolút értékelésben az egyik legmagasabb volt. Viszont mivel a szlovák parlamentben nincs alsóház, sajnos ez sovány vigasz volt. Majd jött a kijózanodás időszaka és a covid” – fogalmazott Cziprusz.

Megannyi tárgyalás, egyeztetés után 2021 októberére megszületett a három nagyobb párt összefogásával a Szövetség. „Kicsit platformos, kicsit zöld, olykor savanyú, de mégiscsak a miénk. Az egyetlen járható út. Ezt megmutatták a 2022-es önkormányzati és megyei választások” – mondta.

Cziprusz Zoltán hozzátette, Gömörben az energiát, amit addig egymás legyőzésére, ezután egymás segítésére fordítottak. A Rimaszombati járásban volt az első járási konferencia, melyet követett Losonc és Nagyrőce is. „A választásokon akkorát győztünk, hogy még a Holdról is lehetett látni. Bízzunk benne, hogy Pozsonyból is látták” – fogalmazott Cziprusz.

Ez a térség több mint 80 ezres magyar közösség, amely Csallóköz után a második legnagyobb. A legutóbbi választásokon a megyében megtartották a bástyákat, a Nagyrőcei járásban újra lett magyar képviselet, a Besztercebányai megyében a kilenc képviselő történelmi siker. A Szövetségnek lett megyei alelnöke Dr. Juhász Péter személyében és egy frissen kinevezett befektetésekért felelős megyei elnöki megbízott Cziprusz Zoltán személyében. A Rozsnyói járásban pedig négyből három képviselői helyet megszereztek. Az önkormányzati választásokon ettől is nagyobb siker született, a Szövetség megtartotta Tornalját és Füleket Győrfi Erika és Agócs Attila polgármesterek személyében és a legtöbb pártbeli polgármestert adta a régió. Rimaszombatban is átütő sikert értek el, a párt adja a többségi klubot és újra lett magyar alpolgármester Halász Attila személyében, de Šimko József polgármesterrel is jó az együttműködés, aki meg is tisztelte jelenlétével a rendezvényt.

Kitért a népszámlálási eredményekre is. „A Rimaszombati járás az egyetlen az országban, ahol nem csökkent, hanem növekedett a magyarság lélekszáma. A többi járás is jól teljesített. Itt nem feledkezhetünk meg a velünk együtt élő magyarajkú roma közösségről sem, akik nagy részben, minden bujtogatás ellenére magyarnak vallották magukat” – jegyezte meg.

Az előrehozott parlamenti választások kapcsán kifejtette, „mindent egy lapra kell feltenni”. Mint fogalmazott, szeptember 30-án dől el, hogy az a munka, amit eddig kifejtettek, mennyit is ér.

Úgy véli a parlamenti listán Gömörnek, Nógrádnak és az itt élő magyarajkú roma közösségnek is megfelelő helyet kell biztosítani.

„Lesz-e kollektív képviselete a felvidéki magyarságnak és a déli régióknak a parlamentben? Lesz-e képviselete Gömör-Nógrádnak, s ha igen, akkor mekkora? Az első kérdés nem valósulhat meg a második nélkül, s számunkra az első mit sem ér a második nélkül” – szögezte le Cziprusz Zoltán.

Majd kijelentette: „Gömör-Nógrád felkészült a csatára, a küzdelemre, a munkára és a győzelemre is”.

A járási vezetők az összetartozásról fejtették ki gondolataikat

A rendezvényen megosztották gondolataikat a Szövetség párt járási elnökei a Rimaszombati, a Losonci, a Nagyrőcei és a Rozsnyói régiókból.

Halász Attila, a Rimaszombati járás elnöke beszédében szólt az egykori Gömör vármegyéről, mely már több mint ezer éve áll nemzetünk és hazánk dicső múltját igazolva. Erre a történelmi múltra méltó büszkeséggel tekinthetünk vissza.

„A palócok földjén állunk, a Kárpát-medence legnagyobb és legszívósabb népcsoportjának a földjén. A székelyekkel édestestvéri kötelékben álló magyar népcsoport földjén, amely egykor a magyar királyság leggazdagabb régiója volt” – fogalmazott.

A szövetség és összetartozás kapcsán kifejtette, hogy egybeszőve alkotni, tenni és valahová tartozni és kitartani határozza meg a régió mindennapjait is. Hozzátette, hogy „Együtt erő vagyunk, a történelem pedig bebizonyította, hogy már opciónk nincsen, csak együtt, szövetségben, összetartozásban”.

Marcinkó Zoltán, a Losonci járás elnöke a rendezvény lényegét a közösség szóban foglalta össze, mivel ez van a legnagyobb hatással életünkre a lelki táplálékunk mellett.

„A közösség építését magunknál kell kezdenünk, nem pedig mástól elvárni. Gömör és Nógrád falvaira jellemző, hogy itt erős közösségek alakulnak ki, s akkor pezsgő kulturális élet van, s eredményeket is fel lehet mutatni. Cziprusz Zoltán, amikor kezdeményezte a Gömör-Nógrádi Összetartozás Napját ez lehetett az indítója, hogy a régiót közösségé szervezze. Ez a közösség erőt képvisel” – szögezte le Marcinkó Zoltán.

Hozzátette, azt kívánja, hogy ez a közösség mutassa meg erejét az idei választásokon, s juttasson be legalább 3-4 képviselőt a régióból az országos parlamentbe.

Deák János, a Nagyrőcei járás elnöke szólt az otthonról, mely a szeretet, a biztonság helye, ahová szívesen térünk vissza, s a legbiztosabb pont az életünkben, amely most veszélyben van.

„Őseink kultúrában is gazdag helyet teremtettek számunkra, hogy mi, az utókor otthonunknak érezhessük ezt a csodálatos földet. Szomorú tény, hogy mára alapgondolattá vált a kivándorlás. A lokális politikának az emberekről kell szólnia, hogy idehaza is tisztességes és biztonságos életet élhessünk. Ez önfeláldozást és kőkemény munkát kíván, s félre kell tenni minden vélt vagy valós sérelmet” – mondta Deák János.

Beke Beáta, a Rozsnyói járás elnöke kifejtette, hogy napjainkban nemcsak gazdaságilag teszik próbára családjainkat és közösségeinket, hanem tele vagyunk politikai kihívásokkal is.

„Ennek átvészelésében nekünk gömörieknek igazán nagy gyakorlatunk van. Évtizedek óta a túlélésre vagyunk berendezkedve. Legtöbbször a józan paraszti ész segít át a nehézségeken. A másik, ami segítségünkre lehet, az összekapaszkodásunk. Elég, ha csak körülnézünk. Húzhatnak bármilyen határt a fejünk fölött, de mi egy vérből valók vagyunk” – fogalmazott Beke Beáta.

Petőfi Sándor előtt is tisztelegtek a kultúrműsorral

A felszólalók beszédei között felléptek az egyes járások azon együttesei, amelyek az elmúlt időszakban kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Ezúttal a fülekkovácsi Csemadok mellett működő Mezei Csokor Énekkar, a Horyzone együttes Krasznahorkáról, a Harkácsi Asszonykórus és a Gömöri Cigányzenekar mutatkozhatott be.

Az előadásokkal tolmácsolták a magyar kultúra gyöngyszemeit és Petőfi Sándor 200. születésnapja alkalmából is tisztelegtek a költő életműve előtt.

A program zárásaként igazi cimbalom muzsikát hallhattunk. Fellépett a Gömöri Cigányzenekar, mely csupán 2022. december 30-án alakult, akkor volt az első próbájuk. Céljuk, hogy minél több roma származású fiatalt magukhoz vonzanak, hogy megtanítsák velük is ezt a muzsikát annak érdekében, hogy ne haljon ki. A zenészek Rimaszombat környékéről származnak, többen Feledről vagy Pálfalából, de mindenki a budapesti Rajkó zenekarban tanult. Az együttes vezetője Lakatos Arnold prímás. A debütáló nagy koncertjük 2023. március 26-án lesz a rimaszombati kultúrházban.

A gömöri és nógrádi összetartozás ünnepének az alkalma, melyen egy-egy szál vörös rózsával köszöntötték a hölgyeket nőnap alkalmából és köszönetet mondtak a sikeres választásokért, a Gömöri Cigányzenekar vezényletével a Himnusz eléneklésével és svédasztalos vacsorával ért véget.

A rendezvényt a Tompa Központ, a Gömöri Ifjúsági Csoport (GICS), a Via Nova ICS, a Baráti Körök, a Femaro, a Purt és a Szövetség párt közös összefogásban szervezte azzal a céllal, hogy a Gömör-Nógrádban élő magyarságot összekovácsolja és erősítse a térségben való együttműködését.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)