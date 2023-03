A Femine Fortis – Erős Nők Polgári Társulás 2016-ban adta át először a Női Példakép-díjat, amelyet abból a megfontolásból hozott létre, hogy felhívják a figyelmet azokra a nőkre, akik sokat tesznek a közösségükért, kimagasló eredményeket érnek el, mégis kevesen figyelnek a tevékenységükre.

Az idei évben is nagyon jó jelölések érkeztek, de a kuratórium tagjai, azaz a szervezet elnöksége két személynek adott díjat. Dolán Rózsa gyermekgyógyász, a fertőző betegségek szakértője Példakép-díjban részesült, Szlezák Erika szociális szakember, énekes pedig Példakép-különdíjat kapott. A díjakat Füleken adták át március 11–én.

A rendezvényt a Füleki Művészeti Alapiskola növendékei nyitották meg, majd Zupko Mária köszöntötte az egybegyűlteket, utána Kiss Beáta elmondta: a Femine Fortist azért hozták létre 2015-ben, hogy minél több hölgynek felhívják a figyelmét arra, mennyire fontos a nők szerepvállalása. A nők másként látják a világot, szociálisan érzékenyebbek, így más hangot tudnak vinni a közéletbe. A társulás szervez szakmai konferenciákat, online és jelenléti formában is, a tevékenységünk fénypontja viszont a Példakép-díj átadója, hiszen a kitüntettek érdemesek arra, hogy példaképpé váljanak.

Mágyel Andrea, Fülek város elöljárója is köszöntötte az ünneplőket. Egy klasszikus mondást idézett, mely szerint, ha valamiről beszélni akarsz, bízzad a férfiakra, ha valamit meg kell csinálni, bízzad a nőkre. A mai társadalomban a nők – modern kifejezéssel élve –multifunkciósak, sok mindennel kell egyszerre foglalkozniuk.

A köszöntő beszédek után Neszméri Tünde bejelentette a Példakép-díj kitüntetettjének nevét, amelyet Dolán Rózsa orvos érdemelt ki tevékenységével, akit Németh Gabriella méltatott:

Kiemelte: Dolán Rózsa orvosi praxisa mellett a közélet iránt is fogékony, önkormányzati képviselőként dolgozik közösségéért, állandó résztvevője a Szenci járás és a környék magyar kulturális rendezvényeinek.

Németh Gabriella az egyik jelölő sorait is idézte méltatásában: „Sok orvosnak lehetne a példaképe, odaadóan, körültekintően, a lehető legtöbb ráható körülményt figyelembe véve állapítja meg a bajt és keresi rá a gyógyulási formákat, hogy minél előbb meggyógyuljon a páciens. Teszi ezt kedvesen. Ami még nagyon fontos, mivel a régióban már nagyon kevés a magyarul is beszélő orvos, ha kell, elmagyaráz mindent magyarul is, azoknak is, akik nem az ő rendelőjéhez tartoznak, ezzel a betegeket elesettségükben is segíti. Valódi példaképünk, gyermekünk betegségekor nagyon sokat segített, az ő segítsége nélkül nem épült volna fel a fiunk. Neki köszönhetjük, hogy életben maradt.“

A díjat Zupko Mária, Hervay Rozália és Neszméri Tünde adták át, majd a kitüntetett megköszönte az elismerést, elmondta: csak azt tette, amit a szíve diktált, azt adja, amit tud, ez az ő élete.

Mivel nagyszerű személyiségeket jelöltek, ezért az elnökség úgy döntött, hogy két személyiség kap elismerést, s Szlezák Erikát Bauer Edit méltatta. Mátyusföldi csalogányként is emlegetik, de mindezek mellett feleség, három gyermek édesanyja, fia autista. Annak érdekében, hogy értse az autizmusból fakadó problémákat, tanulásra adta a fejét, aminek köszönhetően ő látja el tanácsokkal azokat, akik hasonló gondokkal küzdenek.

Éveken keresztül elnöke volt a Vöröskereszt nagyfödémesi szervezetének. De kántorkodik, jótékonysági rendezvényeket is szervez. A Konrádko Polgári Társulás elnökeként az értelmi fogyatékos gyermekek szüleinek segít, megszervezik a Ki mit tudot a fogyatékos gyermekeknek, hogy ők is érezzék, fontosak a társadalom számára.

Igazi élettere a zene, számos nótaesten, koncerten lép fel, hogy a fiatalokat felkarolja, meghirdette a Dankó Pista Nemzetközi Nótástalálkozót is.

A díjat, a nyakéket mindkét személyiségnek Benkó Tünde iparművész alkotta. A különdíjat is Hervay Rozália, Zupko Mária és Neszméri Tünde adták át. Szlezák Erika köszönetképpen azt mondta, hálás a sorsnak, Istennek azért, hogy így alakult az élete, a fiának köszönheti, hogy énekel, hiszen amikor őt hordta Dunaszerdahelyre iskolába, akkor kezdett énekelni.

Neszméri Tünde, a Femine Fortis elnöke a díjak átadása után kifejtette: ők valódi példaképek a régiójukban, mindketten élhetőbbé tették sok ember életét, hiszen segítenek az embereken. A díjak átadója után a Füleki Művészeti Iskola növendékei játszottak, majd Gergely Papp Adrianna mondott zárszót, hangsúlyozva: a díjnak előnye, hogy sok olyan személyiséget jelölnek, akiket ennek köszönhetően megismerünk. Sajnos nem tudunk mindenkit díjazni, de fel tudjuk hívni a figyelmet arra, milyen értékes emberek élnek közöttünk. A mi feladatunk, hogy ezekre a személyekre ráirányítsuk a figyelmet, hogy büszkék lehessünk rájuk.

Az ünnepség végén a résztvevők elénekelték nemzeti imánkat, a magyar himnuszt.

