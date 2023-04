„Tudományos útikalauz fiatal kutatóknak” címmel szakkollégiumi műhelyprogramot szervezett március 30-án a TéKa (Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása) és az Impulzus Társulás a Selye János Egyetem Konferencia-központjának egyik tantermében. A programot a doktoranduszok mellett az egyetemista hallgatóknak is szánták; a részletekről a társulások elnökét, Bajcsi Ildikó történészt kérdeztük.

A rendezvényen műhelymunkát tartottak a tudományos dolgozatok elkészítéséről, a szakmai előadások módszereiről, értelmiségi életpályákról, valamint a TéKa mentorprogramjáról is szó esett – mindez Bajcsi Ildikó, Bencze Dávid, Fóthy Noémi és Pásztó Vivien közreműködésével.

„A doktoranduszok mellett szerettünk volna lehetőséget nyújtani azon egyetemistáknak is, akik komolyan érdeklődnek a kutatói, tudományos életpálya iránt” – szögezte le a szervezők nevében Bajcsi Ildikó.

„Olyan népszerű témákkal készültünk, mint a tudományos szakdolgozatkészítés, melyet egészen részletekbe menően elemeztünk: az ennek kapcsán felmerülő problémákról Fóthy Noémi és Pásztó Vivien, a TéKa vezetőségének tagjai azt is bemutatták, hogyan érdemes egy tudományos prezentációt előadni” – magyarázta.

Beszéltek a forrásgyűjtésről, a leggyakrabban előforduló forrásgyűjtő adatbázisokról, az empirikus kutatásokhoz tartozó fogalmakról, hipotézisekről, statisztikai elemzések fajtáiról.

„A célunk az volt, hogy konkrét, gyakorlati tudást szerezzenek a résztvevők” – jegyezte meg.

A magyar Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával létrejött műhelymunkán szó esett arról is, hogyan prezentálják a hallgatók tudományos eredményeiket – ebben az esetben is jellemzően a gyakorlatra fókuszáltak. Arra, hogy mire figyeljen a hallgató, amikor összeállítja a prezentációját, hogyan beszéljen, hogyan összegezze a gondolatait, milyen kiállása legyen, hogyan kezelje a stresszt, és arra is rámutattak, hogy ugyan nem elvárható, hogy mindig mindent tudjon valaki, de az állításai megalapozottak legyenek, minden mondatát meg tudja védeni – összegezte a gyakorlati tudás átadásáról szóló workshopot, amelyet Bencze Dávid mellett Bajcsi Ildikó is tartott.

„Az értelmiségi életpálya bemutatása során nagyon fontosnak tartottam beszámolni a doktoranduszi pályámon megélt saját tapasztalataimról: milyen kihívások érhetik a kutatót, melyek azok a körülmények, amelyekre szükségszerűen figyelni kell az életpálya kiépítése során. Fontosnak tartottam elmondani, hogy a tehetség mellett meghatározó és elkerülhetetlen tényező az elhivatottság, a koncentrált munka és a kitartás. Igyekeztem a valóságot bemutatni, nem idealizálni a kutatói életpályát, amely komoly elmélyültséget és hosszú időbefektetést igényel” – fogalmazott. „Azt is kiemeltem, hogy az elméleti tudás mellett éppolyan fontos a gyakorlatiasság, hogy el tudjunk igazodni az életben” – jegyezte meg, hozzátéve, ennek fontos eszköze a kapcsolatépítés.

Erről bővebben és részletesen beszélt Bencze Dávid is, elmondva, ebben konkrétan a TéKa is tud segíteni a programjain keresztül. „Ilyen például a minden évben megszervezett tudományos konferenciánk, amelyre az egész Kárpát-medencéből hívunk kutatókat, az idősebb generációkból is” – húzta alá Bajcsi Ildikó, aki kiemelte, kisebbségi értelmiségiként még inkább behatárolt a működésük az intézményi háttér hiánya miatt. „Ebből adódóan erősen rákapcsolódunk Magyarországra, de aki itthon végzi a doktori munkáját, annak már nem biztos, hogy marad ideje a magyarországi kapcsolatok ápolására és mindemellett egyre inkább fontos a nemzetközi kapcsolatok építése – ebben próbálunk mi segíteni” – fogalmazott.

„A TéKa mentorprogramjainak köszönhetően a fiatal egyetemisták vagy doktoranduszok szakmai kérdésekben is fordulhatnak hozzánk, vagy akár tudományos dolgozat írásakor. Ha a témában jártasak vagyunk, akkor személyesen segítünk, de ha olyan tudományterületről van szó, amelyben nem, akkor igyekszünk összekötni őket azokkal a szakemberekkel, akiket mi ismerünk, hiszen partnereink vannak a Kárpát-medencében lévő doktorandusz szervezetekkel, illetve volt már rá példa, hogy egyes publikációk megjelentetése kapcsán is tudtunk segíteni.”

Bajcsi Ildikó beszámolt a közelgő terveikről is. Ezek között szerepel a Tudományos Diákköri Konferenciát népszerűsítő rendezvény, sikeres értelmiségi életpályát bemutató (olyan személyekkel, akik a Selye János Egyetemen végeztek és sikeres karriert futottak be) előadás, emellett májusban megszervezik hagyományos nemzetközi konferenciájukat is.

