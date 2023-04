A legnagyobb egészségbiztosító nyilvános ígéretet tett arra, hogy az új ügyfelek toborzását ezután csak a saját alkalmazottain keresztül végzi, megelőzendő ezzel az átigazolási trükközést és egyben költségeket spórolva. A pénzeszközök hatékony felhasználása érdekében nem költenek külső munkatársakra, ehelyett az erre szánt pénzt az ügyfeleik egészségére fordítják.

Mindazok, akik 2024. január elsejétől az ügyfelükké válnak, 100 euró értékű mellékjuttatásban és 50 eurós bónuszban részesülnek. Az Általános Egészségbiztosító (VšZP) nem verseng, hanem gondoskodik ügyfeleiről, prioritásnak tekintve a közpénzekkel való hatékony gazdálkodást és az átigazolási trükközések megakadályozását. Ennek érdekében külső munkatársakkal már nem folytat ügyféltoborzást.

„Az ügyfeleink érdekében döntöttünk így, mivel az ezzel megtakarított pénzből még többet fordíthatunk az egészségükről való gondoskodásra. A belépési pénzügyi bónuszt az új ügyfeleink gyógyszertárban való vásárlásra fordíthatják – végy nélkül és vényre kapható gyógyszerekre, étrend-kiegészítőkre, vitaminokra“ – mondta el a biztosító kommunikációs menedzsere, Eva Peterová.

A bónusz mindazoknak jár, akik jövő év január elsejétől a biztosító ügyfelei lesznek. Ezáltal egy négytagú család összesen 200 eurós bónuszhoz is juthat, mely az év folyamán bármikor felhasználható egy összegben vagy részletekben is.

„Elég, ha a gyógyszertári vásárlásról szóló számlát bemásolják a VšZP mobilalkalmazásába vagy annak térítését az eFiókon (ePobočka) keresztül intézik. Az idősebb generáció képviselőinek lehetőségük van a bónusznak a biztosítónál tett személyes látogatás során való beváltására is“ – magyarázta Peterová.

A belépési bónusz emellett további eszköze az emberek megelőzésre való ösztönzésének is, ugyanis feltétele, hogy az ügyfél részt vegyen egy megelőző vizsgálaton a körzeti orvosánál, gyermekek esetében pedig a gyermekorvosnál. „A megelőző vizsgálaton felnőttek esetében elég kétévente egyszer részt venni. A véradók pedig évente jogosultak megelőző vizsgálaton való részvételre“ – folytatta Peterová. Mindezek mellett a biztosított nem tartozhat egészségügyi járulék befizetésével és az egész biztosítási időszak letöltése is feltételnek számít.

Felmerülhet a kérdés, hogy vajon csak az új ügyfelekre gondoltak, s a régiekre nem?

Nos, idén újdonságot vezetnek be leghűségesebb ügyfeleik számára is, erről a közeljövőben adnak tájékoztatást. Továbbra is jutalmazzák azokat, akik rendszeresen törődnek az egészségükkel, a megelőző vizsgálatokon való részvételért 800 euróig terjedő pénzügyi hozzájárulást kínálnak, az „Egészségtárca” (Peňaženka zdravia) programjukon keresztül hozzájárulnak a fogászati és szemészeti kezelésekhez, gyógyszerekhez és oltási költségekhez is.

Egészségügyi biztosító váltására szeptember végéig van lehetőség, az erre vonatkozó jelentkezési lapot kényelmesen, otthonról is kitölthetik a biztosító mobilalkalmazásán keresztül. A jelentkezési ív megtalálható a biztosító weboldalán, de intézhető a biztosító legközelebbi kirendeltségén is.

(NZS/Felvidék.ma/SITA)