A Kis fekete projekt 2020-ban indult hódító útjára, s az eltelt időben páratlan érdeklődés övezte. Idén a kezdeményezők mentorprogrammal is segítik az alkotókat az elmélyülésben.

A kis fekete ruha minden nő szekrényének alapvető kincse: szinte bárhova felvehető és mindig divatos. Ezt a ruhadarabot azonban izgalmassá és egyedivé a kiegészítők teszik.

Ezt ismerte fel a Hagyományok Háza Nyitott Műhelye, amikor 2020-ban pályázatot hirdetett népi kézművesek, iparművészek, tervezők, designerek és egyéni alkotók számára ruhakiegészítők tervezésére. Az egyre nagyobb érdeklődésnek örvendő Kis fekete pályázatot 2023-ban is megrendezi a Hagyományok Háza.

Az első kategória a kis fekete ruha tervezése, melyen jellegében megjelenik a népművészetből vett forma, szabás, motívum vagy technika. A második kategória a kiegészítők tervezése, melyek népiessé, elegánssá és egyedivé varázsolják a kis fekete ruhákat. Segítségként és iránymutatásként szolgál a minden évben más-más tematikára épülő inspirációs anyag, amiből az alkotók formai, technikai megoldásokat meríthetnek. Az itt megadott tárgyak motívum és színvilága is kiindulópontként szolgálhat. A tematika egy-egy tájegység, történelmi korszak vagy társadalmi réteg tárgykultúrájának mélyebb megismerésére is lehetőséget ad, mely inspirációja lehet újabb alkotásoknak és a felfedezett terület jobb megismerésének. A kezdeményezés az elmúlt években leadott színvonalas alkotómunkáknak köszönhetően igazi rendezvénysorozattá nőtte ki magát, ami minden évben divatbemutatóval zárul.

„A Kis fekete program elérte a célját, az elmúlt évi divatbemutatón rekordszámú érdeklődőt sikerült megszólítanunk, valamint az esemény online változata is népszerű volt. Idén továbbléptünk. Az alkotók április 29-én Stumpf Imre ruhakészítővel konzultálhatnak, hogy ne csak az elmélet megismertetésével, de a gyakorlatban is támogassuk a tervezés folyamatát – utal a mentorprogramra Béres Kinga kulturális szervező. – Az idei inspirációs anyagot a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből, az egykori Háziipari Szövetkezetek elterjedésének időszakából válogattuk, amin a nemrég megnyílt Sisi és a népművészet a csipke vonzásában című kiállítás is alapult; a tárlatot a jelentkezők korábban megtekintették. Újdonság, hogy az inspirációs anyag mellé – az adott tájegységhez kötődő, a felkészítést segítő – bibliográfiát is biztosítottunk, valamint idénre tervezzük a pályázat szempontrendszerének a kidolgozását is. A tehetséges művészek pénzügyi jutalomban és a kiemelten, a népművészethez kötődő, innovatív alkotásoknak járó folkTREND!- díjban is részesülhetnek.”