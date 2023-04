„Köszönjük, hogy külön meghívást kaptunk mi, külhoni magyarok a pápalátogatás programjaira. Fontos számunkra, hogy olyan ünnepre készülünk, amelyben mi, magyarok össze tudunk még fogni. Szeretnénk kifejezni, hogy jó kereszténynek és jó magyarnak lenni, és ez olyan örökség, amit ápolni kötelességünk” – mondja Molnár Tamás pozsonyi magyar főlelkész, akit a látogatás kapcsán kérdezte a Magyar Kurír.

Tamás atyát, a pozsonyi főegyházmegye papját jól ismerik a Magyar Kurír olvasói, rendszeres kapcsolatban vagyunk, sokszor tájékoztat benünnket a pozsonyi magyar katolikus közösség életéről, ünnepeiről. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson való részvételt (NEK), az azt követő szlovákiai látogatást, valamint a Ferenc pápával való találkozást hogyan élték meg?

A felvidéki magyarok inkább magukénak érezték a kongresszust, sokkal többen eljöttek oda. Jómagam a kongresszus első napjától Budapesten voltam. Már a nyitómisére is jöttek tőlünk hívek, többen maradtak az egész hétre. A többség azonban a hétvégére érkezett, az első nagy közös programunk a Margit-szigeten volt, onnantól kezdve több mint százan voltunk jelen Pozsonyból. Aztán a budapesti Hősök terén tartott szentmise után Ferenc pápa előbb ért Szlovákiába, mint mi. Mi, magyarok főként a szlovák katolikus televízióból és a magyar sajtóban is megjelent tudósításokból kísérhettük figyelemmel a Szentatya szlovákiai programját. Magyar nyelvű programot nem szerveztek, s bár az országban élő különféle kisebbségekkel – romákkal, hajléktalanokkal, zsidókkal, görögkatolikusokkal – találkozott Ferenc pápa, külön a magyar kisebbséggel nem. Volt egy kisebb szerveződés magyar részről is a sasvári szentmisére, erre az ősi magyar pálos kegyhelyre, ahol az egyetemes könyörgések közül az egyiket egy pozsonyi ministráns olvasta fel magyarul.

Akkor még szigorúbbak voltak nálunk a járványügyi intézkedések, az elsődleges meghirdetés szerint csak oltott személyek vehettek részt, ez is korlátokat jelentett, hogy nem voltunk olyan nagy számban jelen. Továbbá, mivel a liturgiában és a ráhangoló lelki programokban sem volt semmi magyarul az egyetlen könyörgésen kívül, így nem volt annyira megszólító ereje a magyar hívek számára. Most

sokan kárpótlásként élik meg, hogy ismét ilyen közel lesz hozzánk a Szentatya, s minket is anyanyelvünkön hívnak a vele való találkozásra. Nagy öröm számunkra, hogy már a látogatás hírének közzétételekor a magyar püspöki kar az értesítőben külön is említette a külhoni magyarokat.

Jólesik, hogy számolnak velünk, így most sokkal nagyobb a szerveződés.

Hogyan szerveződik az út, milyen programokon vesznek részt?

Mind a papság, mind a hívek felfigyeltek arra, hogy az itt élő magyarokra is odafigyelnek a mai Magyarország egyházi vezetői és politikusai is. S egyben érezzük az együttműködési készséget.

Ahogy a kongresszust is magunkénak éreztük, úgy most is azt érezzük, mi, magyarok együtt várjuk a Szentatyát. Mi is a vendéglátók közé tartozunk.

Szlovákiában úgy tudom, helyi koordinátor nincs kinevezve. A Magyarországról kapott híreket próbálom továbbítani paptestvéreimnek, elsősorban az egyházmegyék püspöki helynökeinek. A plébániák Felvidék-szerte szervezik az autóbuszokat. Pozsonytól Kassáig megmozdultak a hívek.

Készült egy sárga vállkendő a pápalátogatás logójával, mely felvidéki nagy zarándok-közösségünket hivatott kifejezni. Folyamatosan érkeztek a felkérések újragyártás céljából, így ennek segítségével is tudjuk, hogy a pápai szentmisén résztvevőket illetően ezrekben számolunk. Ifjúsági csoport megy a szombati programra, erre 170 jegyet kaptunk, ezt magam osztottam szét a napokban a helyi közösségek között. A bazilikai találkozón csak anyaországiak lesznek a benti helyszínen, viszont kinti kivetítőn követhető lesz ez a pénteki program. Vannak, akik rokonaiknál, budapesti barátaiknál szállnak meg, mások együtt kerestek szállást a magyar főváros szállodáiban. A pápalátogatás jó gyümölcseiért megfogalmazott fohászon túl sok más anyagot is szlovákra fordítunk, s megjelentetjük a szlovák püspöki konferencia sajtóoldalán, hogy a szlovák püspökök, papok, hívek is pontosan értesüljenek a közelgő eseményről és az előkészületekről.

A teljes interjú elolvasható a Magyar Kurír oldalán, ITT.

(Forrás: Magyar Kurír).