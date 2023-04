Fotó: Magyar7

Komoly bel- és külpolitikai botrány lett abból, hogy egy Ukrajnából származó búzaszállítmányban olyan vegyszer nyomait találták meg a megengedettnél nagyobb koncentrációban, amelynek alkalmazása Szlovákiában és az Európai Unióban is tilos. Pomichal Krisztián annak is utánajárt a Szennyezett gabona, toxikus európai viszonyok című cikkében, hogy mi történt a gútai malomban, és mennyire mérgező a klórpirifosz.

Hasít az olajüzlet. Európa nem vált le az orosz kőolajról, csak rákényszerítette Moszkvát az árplafonnal, hogy olcsóbban adja, s a benzin és a dízel kerülő utakon jusson el Európába. Oroszország tehát továbbra is kereshet rajta, így finanszírozhatja tovább a háborút. De most már az Európai Unió áldásával, írja Haják Szabó Mária külpolitikai jegyzetében.

Kolek Zsolt interjút készített a friss Kossuth-díjas Dráfi Mátyással.

Aki mehetett volna Magyarországra is, de azt felelte: „én itt maradok, legfeljebb nem leszek Kossuth-díjas. Könnyen mondtam, abban az időben biztosra lehetett venni, hogy ez így lesz. De valahol csak észrevették, hogy itthon maradtam… olyan zavarban voltam, hogy azt sem tudtam, hol vagyok. Még a közönség felé is elfelejtettem meghajolni. Nagyon szép, megható volt az egész ünnepség… Nézem, mellettem ki van írva, Duba Gyula. Mondom, no, nézd, a szomszéd! Duba Gyulával Pozsonyban egy utcában laktunk a Redut mellett. Igaz, nem ő volt ott, hanem a lánya. Adamis Anna meg gútai születésű… Csak összejött a Felvidék!”

Čaputová hagyja, hogy más vigye el a balhét? Bő öt hónap van még az elő(bb)rehozott választásokig, miközben egyetlen dolog látszik biztosnak, a politikai zűrzavar tovább fokozódik. Meddig nyújtózhatna egy hivatalnokkormány? Vagy Čaputová inkább hagyja, hogy más vigye el a balhét? Kolek Zsolt Öllös Lászlót kérdezte. A politikai elemző emlékeztet, a hivatalnokkormány felállítása is ideiglenes megoldás, hiszen végső soron a választók akarata érvényesül egy új (előrehozott) választáson keresztül. Bár a hivatalnokkormány jogköreit az alkotmány nem korlátozza, éppen az átmeneti felhatalmazásból fakadóan, egy ilyen kabinettel szemben is elvárásként fogalmazódik meg, hogy stratégiai távlatokat érintő döntéseket ne hozzon.

Nehezebben szabaduló kupakok címmel írt Rajkovics Péter az Európai Unió által bevezetett új szabályról, amely sokaknak nem tetszik. Ez pedig a levehetetlen kupak, vagyis a kupakok PET-palackokhoz való rögzítése. a cél, hogy a kupakok ne kerüljenek a szemétbe, hanem újrahasznosításra.

A rendszerváltozás óta mindig a „politikai akarat hiánya” akadályozta a kisebbségi törvény megszületését, 2020 márciusában azonban a koalíciós kormány vállalta. Ennek ellenére 2023 tavaszán már szinte a napnál is világosabb, hogy ezek az ígéretek nem valósulnak meg, holott rég készen van a kisebbségi biztos, Bukovszky László hivatala által készített tervezet, amely rendezné a több évtizedes alkotmányos mulasztást. A lap azonban megszerezte a tervezettel szemben megfogalmazott kifogások listáját, ami elgondolkodtató. Bővebben Somogyi Szilárd írásában olvashatnak a kérdésről, amelynek címe: A nagy kisebbségi ígéret.

Hajthatatlan és hajlíthatatlan – Duray Miklós emlékezete címmel foglalta össze az Országházban tartott emlékkonferencián elhangzottakat Pomichal Krisztián.

„Merre tovább Duray Miklós nélkül?” – tette fel a kérdést Németh Zsolt, kiemelve, hogy a magyar nemzet jövője nagyban függ attól, használjuk-e, alkalmazzuk-e majd ezt az örökséget. Duray „hajthatatlansága” és „hajlíthatatlansága” segítségünkre lehet egy olyan korban, amikor a kisebbségpolitikát, a nemzeti érdekérvényesítést megbélyegzik. Mivel a háborús agresszor Oroszország hasonló, de hamis indokokkal rohanta le Ukrajnát, így a kisebbségi jogok békés, demokratikus érvényesítése mind nehezebbé válik – hangsúlyozta a külügyi bizottság elnöke.

Április 26-án (szerdán) este lesz a Ma7 médiacsalád támogatásával készült Vízsodorta históriák dokumentumfilm-sorozat legújabb négy, Nagykesziről szóló epizódjának a bemutatója. A Komáromi járásban található Duna menti település apraja-nagyja és a távolabbról érkezők elé tárul a nem is oly régi múlt néhány fontos szelete. Keszi kalandokra csalogat a Duna, írja B. Vida Júlia.

A magyarországi lótenyésztés egyik kiemelkedő, nemzetközileg is nagyra tartott szakértője volt Pettkó-Szandtner Tibor (1886–1961), aki Bazinban született és Pozsonyban végezte középiskolai tanulmányait. Hosszú és izgalmas élete során az egyiptomi királyi ménest is felvirágoztatta, tudjuk meg Lacza Tihamér Leporolt históriák rovatából.

Diszkrimináció-e a rögvalóság? A kérdést N. Gyurkovits Róza teszi fel jegyzetéében, amelyben emlékeztet, vannak falusi iskolák, ahol – a lakosság összetétele és a születési ráta következtében – nyolcvan-kilencven százalékos a roma gyermekek aránya az iskolákban is. Ezt most diszkriminációnak minősítik és eljárást indítanak Szlovákia ellen…

Trianon utózöngéi: három évig viaskodtak Somoskő váráért.

A XIII. század második felében épült Somoskő vára a XX. század viharaiban elszakadt a településtől, melynek urai egykor emelték. Míg az 1977 előtt önálló, azóta Salgótarján részét képező Somoskő Magyarországon fekszik, a vár már szlovák oldalon magasodik. A békekonferencia és a visszacsatolás közötti három év történéseiről Szarka László történésszel, a Selye János Egyetem tanárával, a Rubicon Intézet munkatársával beszélgetett Kocur László.

Egy szunnyadó borvidék felvirágoztatása. A Szlovákiai Magyar Borászok Társasága a közelmúltban új elnökséget választott a párkányi Borok Házában megtartott éves közgyűlésén. A három alelnök egyikeként a keleti régió borászainak munkáját Varga Attila segíti. Meggyőződése, hogy a szülővárosa környéki borok rejtett gyöngyszemek, s ennek bizonyítéka, hogy évtizedek óta rangos díjakat nyernek. Kizárólag hagyományos, kézműves eljárással készülnek, héjon áztatással, seprőn tartással, jellemzően fahordókban. További részletek Molnár Gabriella cikkében olvashatók.

Mentsük meg a Tőkési-ágat, de hogyan? 2023. április 15-én a Vásárúti Kulturális Központban mutatták be a Tőkési-ág vízkészletének bővítéséről szóló projektet, amelynek jelentős részét a Norvég Alap finanszírozza, fő célja a vizes ökoszisztémák éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességének helyreállítása és megerősítése, a klímaváltozás környezetre és a lakosság életminőségére gyakorolt negatív hatásainak mérséklése érdekében. A Tőkési-ág Nemzeti Természetvédelmi Terület, egykor kivételesen tiszta vízzel, ritka flórával és faunával, ám mára eliszaposodott, ami által a víz elvesztette sodrását, és a felszín alatti vízforrások száma is csökkent. A természetvédelmi területen szükségessé vált a revitalizálás, a beavatkozások a vízhozamra, a vízmélységre, a biotópok állapotára és a természetvédők működési feltételeinek megteremtésére irányulnának, írja Lacza Gergely.

Kevés országot sújtott jobban az aszály az utóbbi években, mint Szlovákiát, és az idei előrejelzések sem biztatóak. Szlovákia nagy részén júliustól szeptemberig szokatlanul nagy szárazság várható. Mi lesz a mezőgazdasággal? Egyre nagyobb az aszály, írja Dunajszky Éva azzal, hogy a Környezetpolitikai Intézet szakemberei legújabb elemzésükben azt javasolják a szaktárcának, hogy az új uniós forrásokat és az agrártámogatásokat elsősorban azokra a területekre irányítsák, amelyeket évek óta fokozottabban érint a szárazság. Az elemzés szerint Pozsony egyes részei és a Szenci járás, a délnyugati és a délkeleti járásai.

Nagy-Miskó Ildikó: Magyar múltidézés és jövőformálás Vermeséknél. Sólyom őrzi nemzetét a Kassai Lovasíjász Iskola Vermes Törzsének székhelyén, a Gúta-Csörgő-pusztán emelt Atilla Palotája-fapajta tornyának csúcsán. A nemrég ünnepélyes keretek között átadott, nemzettudat-erősítő létesítmény megszületését 37,5 millió forinttal támogatta a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága. Egyben számít az egész Kárpát-medencére kiterjesztendő lovasprogramja megvalósításában a magyarság hírnevét világszerte öregbítő Vermes István Koppány lovasíjász bajnok szakértelmére.

„Megy-é előbbre majdan fajzatom?” – tette fel a kérdést játékában a közönségnek a Füleki Gimnázium és a Csemadok helyi alapszervezete mellett működő Apropó Kisszínpad. A csoport április 13-án az Ádámok és Évák ünnepén, a budapesti Nemzeti Színházban lépett színpadra. A zsűri szerint, amíg ilyen fiatalok játszanak önfeledten és szeretik egymást, a válasz igen. Agócs Szvorák Emese: Ádámok és Évák ünnepe

Civilben imádott óvónő, a színpadon örökös díva. Ezeket a szavakat Sukola Tamás műsorvezető mondta a Csárdáskirálynő vastapstól hangos előadásán Barsbaracskán, ahol Hajtman Líviát 60. születésnapja alkalmából köszöntötték rajongói, tisztelői és pályatársai. A mindig közvetlen, mosolygó énekesnővel otthonában beszélgetett Bokor Klára.

Visszatért a kísérletező Garamvölgyi Színpad. A lévai kultúrotthon mellett működő Garamvölgyi Színpad három év után újra fellépett. 2023. április 19-én a lévai Junior kultúrotthonban több mint 150 érdeklődő előtt Oscar Wilde Bunbury, avagy hazudj igazat! című komédiáját adták elő, tudjuk meg Kaszmán Zoltántól.

Nagy szükség van az óvodai férőhelyekre Nemesradnóton, ezért a falu önkormányzata egy új óvoda felépítésébe fogott. A Rimaszombati járásban található település lakossága húsz év alatt több mint harmadával 640 főről 990-re nőtt, ami indokolttá teszi az óvodai és iskolai férőhelyek növelését. Az építkezésről Virsinszky Tamás számolt be.

A muzsikusnak dalból van a lelke! Hát még a híres galántai cigány muzsikusoknak, akikről még a bécsi császári udvarban is ódákat zengtek a régmúlt századokban. Galánta cigánysága a 18. században élte fénykorát, amikor még az Esterházy grófok is oltalmat hirdettek a különleges kultúrával és zenei tehetséggel megáldott cigányság felett. Szomolai Andrea számolt be Novák Veronika cigánysággal kapcsolatos előadásáról.

Ink stories címmel fényképkiállítás nyílt Farkas Melinda tetoválóművész alkotásaiból a Rozsnyói Bányászati Múzeum galériájában. A tárlat azzal a céllal jött létre, hogy bemutassa a közönségnek a tetoválást, mint művészeti ágat, magas esztétikai értékkel és precíz kivitelezéssel, írja Fábián Gergely.

„Kis pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci” – csenghet sokunk fülébe az ismert anekdota. Bizonyára a tisztelt olvasó is megtapasztalta már az élet számtalan területén, hogy a pénz mennyisége döntő tényező lehet. A tudományos kutatások sem kivételek ez alól, írja Domonkos Andor kutatóorvos a tudományról szóló sorozata újabb részében. Címe: A kutatások finanszírozása.

Valencia, a maga 800 ezer lakosával Spanyolország harmadik legnagyobb városa, Európa második legforgalmasabb kikötője, ahonnan Spanyolország exportjának 20%-a indul. A Barangolóban gyönyörű képeket is láthatnak a városról Varga Róbert írása mellett.

Vagdalt hús pisztáciával és camembert-rel, mandulás kókuszgolyó az Íz-lelőben Vass Laurától, és az MG EHS Plug-in Hybrid, az erős, komfortos, biztonságos autó tesztje Vas Gyulától.

Történelmi sikert értek el a hodosi asztaliteniszezők (SK Vydrany), akik idén nyolcadszor lettek bajnokok a férfi Joola Extraligában. Ilyen még nem fordult elő a szlovákiai asztalitenisz történetében, hogy egy csapat nyolc bajnoki címet szerezzen a legmagasabb osztályban, írja Hatman Gábor.

Négy csapat közül választhatunk: Real Madrid, AC Milan, Internazionale, Manchester City. Melyik lesz az idei Bajnokok Ligája-győztes? A címvédő madridiak tizennégy BEK/BL-trófeával rendelkeznek, a két olasz klub együtt tízzel (Milan 7, Inter 3), az angolok meg egy elvesztett döntővel. Ami biztos, hogy az egyik milánói alakulat ott lesz az isztambuli fináléban, olvashatjuk Rajkovics Péter cikkében.

A MAGYAR7 hátlapján az alsóbodoki Összetartozás emlékművét találják, a lapban ezúttal is megtalálják a műsort és a keresztrejtvényt. Legyen a lap rendszeres olvasója!

