A 2022/2023-as, ünnepi évad utolsó új bemutatójához érkezett csütörtökön a Komáromi Jókai Színház. Matusek Attila rendezésében bemutatták N. Tóth Anikó A kacagó királykisasszony című mesejátékát. Ebből az alkalomból Gál Tamás, a színház igazgatója és Varga Emese művészeti vezető röviden beszámolt az évad hátralevő részének várható eseményeiről és ismertette a 2023/2024-es évad tervét.

A színház június 28-án tart évadzárót, addig egyebek mellett több fesztiválmeghívásnak tesz eleget. Június 11-én a Győri Nemzeti Színházban František Langer Külváros című drámáját láthatja az 1. Duna Nemzetközi Színházi Fesztivál közönsége; ugyanezzel az előadással szerepel a komáromi társulat a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljának versenyprogramjában is (június 26.). Turócszentmártonban, a Dotyky a spojenia fesztiválon a pozsonyi Színház- és Filmművészeti Főiskolával koprodukcióban készült Woyzeck lesz látható (június 22.).

A 2023/2024-es évadtervről szólva Varga Emese arról beszélt, mindannyiunk közös élménye a határhelyzet: hogy úgy érezzük, valaminek a végére, egy új világ küszöbére értünk. Amikor pedig az ember lezár egy fejezetet, a továbblépés előtt végiggondolja, hol tart az adott pillanatban, mit hagy maga mögött. A tükörbe néz. Ezért lett a Komáromi Jókai Színház 2023/2024-es évada „A tükrök évada”. Valamilyen módon minden előadás kapcsolódik ehhez a központi gondolathoz.

Nagyszínpadi bemutatók 2023/2024-ben:

1. BERTOLT BRECHT–KURT WEILL: KOLDUSOPERA

– zenés játék –

John Gay 18. századi szatirikus „balladaoperája” nyomán, Villon-átköltésekkel megtűzdelve, Elisabeth Hauptmann fordításából és közreműködésével, Kurt Weill zenéjével 1928-ban született meg Brecht első nemzetközi sikert arató műve – amely szenvedélyességével, humorával kiállta az idők próbáját. Alvilági figurák és „tisztes” polgárok, szerelem és árulás, kéz kezet mos barátság és sunyi bosszúállás: a londoni Soho forgatagában mindenki egy cél felé tör. Többet, nagyobbat akar kiharapni magának a világ tortájából. Bicska Maxi története egyszerre romantikus komédia és szatirikus társadalomkritika. Képmutatás és kapzsiság sosem volt még ilyen szórakoztató és húsba vágó.

Rendező: Sebestyén Aba

Bemutató: 2023. október 6.

2. LÁZÁR ERVIN–TASNÁDI ISTVÁN: HAPCI KRÁLY

– zenés mesejáték –

Kopár vidéken poroszlók vezetnek egy megbilincselt asszonyt. Azért taszigálják, mert tüsszentett. A poroszlók szerint náthás, a vádlott ezt tagadja, ő csak a napba nézett. Hapci király birodalmában ugyanis senki nem tüsszentheti el magát. Hapci király nagy király. Mit nagy, a legnagyobb! Nem fél ám az semmitől, sem sárkánytól, sem cápától, sem a saját árnyékától. Egy dologtól retteg csupán, az orrfacsaró náthától, a kirobbanó tüsszentéstől! Mint Lázár Ervin minden meséje, ez is tele van ötlettel és játékkal, Tasnádi István pedig arról gondoskodott, hogy ha úgy akarják, a felnőtt nézőket is elérje egy-két kérdés és felismerés.

Rendező: Lőrincz Zsuzsa

Bemutató: 2023. november 16.

3. KLAUS MANN: MEFISZTÓ

– karrierjáték –

Thomas Mann (az apa) és Heinrich Mann (a nagybáty) művének árnyékában jó ideig csak viszonylagos figyelmet kapott a tragikus sorsú fiú, Klaus Mann irodalmi teljesítménye. Pedig a Mefisztó valami alapvetőt, tartósan érvényeset mond el művész és hatalom, ambíció és lelkiismeret viszonyáról. A regény 1936-ban jelent meg első ízben, főszereplőjét, Hendrik Höfgent a hajdani elveit az üstökösszerű karrierért hátrahagyó Gustaf Gründgensről, a Harmadik Birodalom népszerű színészéről, színházi intendánsáról, Göring kegyeltjéről – nem mellesleg: saját egykori sógoráról és barátjáról – mintázta az író. Szabó István 1982-es Oscar-díjas játékfilmjének köszönhetően a Mefisztó a miénk is. Alapmű, amelyet minden színház nagy tétben játszik.

Rendező: Béres Attila

Bemutató: 2024. január 26.

4. MÓRICZ ZSIGMOND: ÚRI MURI

– zenés színmű –

Az Úri muri 1928-ban jelent meg először könyvalakban. Ezzel párhuzamosan már műsorára is tűzte a Vígszínház, a végét azonban átíratta, happy endre változtatta a szerzővel. (Vígjáték hét képben – állt a Somlay Artúr, Simonyi Mária és Somogyi Erzsi nevével fémjelzett ősbemutató plakátján.) „Na, hálistennek, most aztán végleg megbukott a darab” – írta néhány nappal a premier után Móricz, aki úgy látta, a kikényszerített beavatkozás operettet csinált a művéből. 1942-ben aztán újra elővette és eredeti elgondolása szellemében formálta át a színpadi változatot: Szakhmáry Zoltán története csak tűzben érhet véget.

Rendező: Bagó Bertalan

Bemutató: 2024. március 22.

5. DANIEL MAJLING: FÖLTÁMADÁS

– komédia –

A szerző a kortárs cseh–szlovák irodalom és színház istenáldotta tehetsége. Moszkvától 1600 km-re született. Csak a miheztartás végett: Csehov esetében ez a távolság 1000, Shakespeare-nél 2500 km, ami Daniel Majlingot (alias Doubtot) valahova kettőjük közé helyezi. Bár az azbukát sosem sajátította el, az orosztojást különösebben nem szereti (ha muszáj, megeszi), az orosz kultúra iránti elkötelezettsége egész munkásságát áthatja: a Föltámadásban csokorba kötött dramatizált elbeszélések Oroszországban játszódnak. A magyar nézőnek pedig különös mázlija van, hiszen a történetekkel az Oroz klazzika című kötetnek hála az anyanyelvén ismerkedhet.

Rendező: Czajlik József

Bemutató: 2024. május 17.

Vendégelőadás:

MARK ST. GERMAIN: TÁNCÓRÁK

– szemléletformáló játék –

Senga és Ever szomszédok. Még sosem találkoztak. Mindketten bezárkóztak a saját világukba. Senga élete a tánc, de egy balesetben súlyosan megsérült, az orvosok szerint soha többé nem táncolhat. Ever autista, különös intellektusú, akinek nehézséget jelent kapcsolatba lépni másokkal. Aztán Ever egy napon mégiscsak becsönget Sengához: tanítsa meg táncolni. Lépegetnek egymás felé, először kicsit ügyetlenül, aztán kíváncsi figyelemmel, milyen is a másik világa. Ahogy megismerik egymást, érzelmekből is leckéket vesznek. Külön-külön és közösen is megpróbálnak „kitáncolni” a maguk komfortzónájából, amelyben jó ideje éldegélnek.

Rendező: Gál Tamás

Bemutató: 2023. december

A Veszprémi Petőfi Színház és a Csavar Színház koprodukciója

A 2022/2023-as évadot a június 28-ai évadzáró társulati ülés alkalmával értékeli a

színház vezetése, ugyanitt nyújt bővebb tájékoztatást a jövő évi tervekről (bérletek,

vendégelőadások, stúdió stb.)

(A Komáromi Jókai Színház sajtóközleménye)