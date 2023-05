Zuzana Čaputová köztársasági elnök kijelentette, jogi lépéseket tesz Robert Ficóval, a Smer-SD elnökével szemben, annak szerinte valótlan állításai miatt. Mindezt a közösségi oldalán adta hírül, reagálva Fico keddi kijelentésére, miszerint az államfő amerikai ügynök és a lépéseit egyezteti az amerikai követséggel.

„Körülbelül ugyanebben az időben sértettként két kihallgatáson vettem részt az ellenem és családtagjaim ellen irányuló életveszélyes fenyegetések ügyében.

A fenyegetések oka mindig ugyanaz, hogy amerikai ügynök, Soros embere vagyok, s az amerikai követség utasításait teljesítem“ – panaszolta az államfő.

Úgy folytatta, nem fogja sokadszorra is hosszasan magyarázni, hogy mindez hazugság, s hogy a járási és a kerületi bíróság, de még az alkotmánybíróság is kimondta, hogy ezek az vádak alaptalanok és túllépik a politikai harc kereteit. „Fico képviselő tisztában van ezzel. S tudja azt is, hogy gyűlölködő hazugságokkal valakiből célpontot kreálni már áldozatot is követelt Szlovákiában“ – mutatott rá.

Hozzátette, hogy nem süllyed Fico szintjére és nem illeti semmiféle jelzőkkel, viszont élni fog az ilyen esetekben kínálkozó jogi lehetőségekkel. „Anyaként a gyermekeim védelmében, s polgárként az általam ideiglenesen képviselt intézmény védelmében teszem ezt“ – közölte Čaputová.

(NZS/Felvidék.ma/SITA)