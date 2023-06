Erre szokás mondani, hogy nagy rend lehetett nála, ha csak úgy ott hevert valahol észrevétlenül egy bepókhálósodott táskában 700 ezer euró, amit portörölgetés közben az utolsó pillanatban vett észre ahhoz, hogy apuci lóhalálában megpróbáljon lelépni vele.

Mondhatom életszerű történet, bár nekünk, egyszerű halandóknak, akiknek a lakásában sajnálatos módon még sokkal kisebb összegek sem szoktak észrevétlenül és elfeledve heverni, nehéz elképzelni, s még nehezebb az ilyen szánalmas védekezést komolyan venni. De talán a bíróság mégis komolyan veszi, ami Kaili szerint azért is fontos lenne, hogy a most szabadult, korrupcióval vádolt görög szocialista politikus az ártatlanság vélelmének megfelelően részt vehessen az Európai Parlament következő, júniusi plenáris ülésén, s minden további nélkül szavazhasson Magyarországról, arról, hogy az miért nem érdemes az EU elnökségének betöltésére.

Igen, az az Eva Kaili óhajt szavazni arról, hogy Magyarország állítólag korrupció miatt alkalmatlan az elnöki tisztre, aki a decemberben kirobbant európai parlamenti, főleg balos köröket érintő korrupciós botránysorozatnak a főszereplője.

Kaili egyébként házi őrizetben van, ami vélhetően azért házi, hogy abba az Európai Parlament már ne tartozzon bele, ám mindezek után simán elképzelhető, hogy ez az apró kényelmetlenség ne legyen akadály, s hogy Eva asszony minden további nélkül ítélkezhessen korrupciós ügyben, elvégre ért hozzá…

Evánk egyébként telesírta a sajtót, hogy milyen rossz körülmények között tartották fogva: állandóan fel volt kapcsolva a cella lámpája és be is volt kamerázva a helyiség, ráadásul szenvedett a fagyos hidegtől. Kaili szerint az első napokban nem is hívhatta fel az ügyvédjét és a családját. Nos ez körülbelül annyira életszerű az ő esetében, mint az, hogy fogalma sem volt arról a sötét sarokban parlagon heverő pénzes táskáról, elvégre az ő köreikben simán előfordul az ilyesmi, az is lehet, hogy a takarítónő felejtette ott, olyan szétszórt volt mostanában…

Nos, tény, hogy az ártatlanság vélelme mindenkit megillet, de az is tény, hogy aki ilyen gyanúba keveredett, annak az ügy lezárásáig, nyomkövetővel a kecses bokáján nincs erkölcsi joga ítélkezni mások felett,

ezt úriemberek között mindenki így gondolja. Nem így azonban európai parlamenti körökben, ahol nem Kaili asszonyság az egyetlen, akinek nem nagyon lenne joga ítélkezni mások felett. Ha az igazságszolgáltatás malmai úgy őrölnének, ahogy kell, egyenviseletté válhatna a nyomkövető karperec a brüsszeli hölgyek és urak körében…

Eva asszony egyébként kijelentette, őt nem lehet lefizetni, az ujjlenyomatai nincsenek rajta a megtalált bankjegyeken. Ám legyen, már miért ne hinnénk neki, hiszen mi olyan könnyen megtéveszthetők vagyunk ugyebár, mindenféle dezinformációs hadviselésnek egykettőre bedőlünk, hogy szegény Zuzanánk nem győz siránkozni miattunk…

(NZS/Felvidék.ma)