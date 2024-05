Anyák napi köszöntő című kiállítással nyitotta meg kapuit a közönség előtt a Reviczky Ház. Immár második alkalommal fogadták Murcin Klaudia művésznőt. A nagyterem falait ismét szebbnél szebb képekkel díszítette fel.

Az ünnepi estet Urbán Zoltán, a Reviczky Társulás elnöke nyitotta meg. Beszédében kiemelte, hogy öröm és büszkeség számukra, hogy Murcin Klaudia e ház nagytermében kezdte meg művészi pályafutását.

A megnyitó után Péter József, a képzőművészeti szakosztály vezetője vette át a szót, aki szintén üdvözölte a megjelenteket, majd felkérte Vitek Klárát, a lévai Kadosa Pál Zeneiskola igazgatónőjét, hogy tartsák meg ünnepi műsorukat. Az iskola növendékei énekkel és hegedűjátékkal kápráztatták el a közönséget.

A műsor után Péter József felkérte Murcin Klaudiát, hogy mutassa be képeit és meséljen az elmúlt három és fél évről, amióta nálunk járt.

Klaudia a bemutatkozása során kiemelte, hogy 2022-ben sikeresen levizsgázott Simon Mária Veronika tanodájában és így mesterdiplomát szerzett. A képzés alatt 30 technikát sajátított el és 100 képet festett.

Az idei kiállításra csak néhányat hozott el az akkori képekből, hiszen az eltelt időszak alatt buzgón alkotott, s így ismét több mint 85 képpel büszkélkedhet. Munkája mellett továbbra is képzi magát, mert úgy gondolja, még mindig van mit tanulnia és van hová fejlődnie. Mivel vidám embernek tarja magát, így bátran használja a színeket. Szívesen fest virágokat, tájakat, csendéleteket. Versenyeken is részt vesz, ezek közül kiemelnénk az SZMPSZ által meghirdetett Alkotni is engedd című pályázatot, melyen 2022-ben arany sávos minősítést, 2023-ban pedig a három benevezett alkotása bronz, ezüst és arany sávos minősítést nyert el. Festményei megtalálhatók határon innen és túl, melyeket megrendelésre is készít. Képeivel az Art for help jótékonysági aukción is részt vesz, melynek bevételét rászoruló családok megsegítésére fordítják.

A bemutatkozást ifj. Ševeček Judit szavalata zárta, aki Bőr István Tavasz szépségei és Black horse (Fekete ló) című verseit szavalta el, melyek megírásához Klaudia festményei adnak ihletet az írónak. Az est további része az alkotások megtekintésével és baráti beszélgetésekkel folytatódott.

A kiállítás megtekinthető 2024. június 3-ig minden hétfőn és szerdán 14-től 17 óráig, illetve a rendezvények alkalmával.

Bőr István: Tavasz szépségei

Az idei március a szépségek hónapja:

jön a tavasz, a húsvét, de legszebb: a NŐK NAPJA!

Örömmel várja mindenki ezek érkezését,

csodaszép napjainak méltó megünneplését.

Nyiladoznak sorra a szép, korai virágok,

beindulnak a méhek, és rajtuk járnak táncot.

Tavasz tarka virágcsokrát nyújtsuk át azoknak,

kik szép ünneppé teszik a közelgő napokat.

Hajoljunk meg naponta a Nők szépsége láttán,

így áldozva őnekik a hódolat oltárán.

Tiszteljük meg őket, mint életünk szebbik felét,

mert mit adni tudnak nekünk, az bizony nem kevés!

Bőr István: Black horse

Fekete ló vágtat az éj sötétjében,

Hold fénye rejtőzik fehér sörényében.

Szemében ragyog az éj örök vándora,

csodás íriszében villan az udvara.

Sörényét lengeti az éj zúgó szele,

szíve a szabadság örökös rejteke.

Bármerre száguldjon nappal avagy éjjel,

boldogan vágtat vad, ősi szenvedéllyel.

Mert a szabadságnak nem létezik gátja,

míg a fénylő Holdat, s csillagokat látja.

Vezeti őt vágya árkon és bokron át,

bármerre visz útja, nem hagyja otthonát.

Hisz a szabadságban az a biztos bástya,

keblére öleli szerető hazája.

Ide köti őt a valóság s képzelet,

magában őrzi az átélt szép perceket.

(Ševeček Judit)