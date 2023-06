A Csemadok Felsőszeli Alapszervezete tevékenységének egyik fontos eleme a hagyományápolás, a ránk maradt zenei, tánc- és szokásanyag bemutatása, népszerűsítése. Az elődök értékeit csak úgy lehet az újabb generációk felé közvetíteni, ha alkalmat adunk ezek megismertetésére. Erre jól bevált módszer a folklórtalálkozó, melyet az idén Határok nélkül címen hirdettünk meg, mivel a testvértelepülés, Darnózseli is képviseltette magát két csoporttal. A fesztivál másik külföldi vendége a bajnai Boróka citeraegyüttes volt.

A Határok nélkül elnevezés nemcsak azt jelenti, hogy a szereplők között vannak külföldiek is, hanem arra is utal, hogy a műsorkínálat széles, belefér a legkisebbtől az idősebb korosztályig sok mindenki.

A kétnapos rendezvény pénteken a kiállítás megnyitásával kezdődött. Az idei kiállítás a varrott csipke készítőjének, Fűzék Erzsébetnek állít emléket, aki már több mint egy évtizede nincs köztünk. Munkássága bemutatására a Kincskeresők, a helyi értékeket kutató diákok vállalkoztak, s begyűjtötték a családban még fellelhető munkáit. Lánya és menye szívesen kölcsönözték a képeket a kiállításra.

A kiselőadásból megtudhatták a hallgatók, hogy milyen tehetséges volt Erzsi néni, sok helyen mutatta meg képeit, s elismerésekben sem volt hiány. A saját maga által kialakított csipkeképeket egyedi technikával, varrógéppel készítette, melyet a szakma „varrott csipke” névvel jelölt meg.

Ezek a gyönyörű képek sokfelé elvitték a falu és készítőjük hírét. Ezért is tartották fontosnak, hogy láthatóvá tegyék a fiatalság előtt is. Sajnos a családból senki nem folytatja ezt a módszert. Talán majd akad valaki, akinek lesz hozzá fantáziája és türelme.

A kiállítást Mészáros Magdolna nyitotta meg, először a felekezeti iskolák történetéről beszéltek a tavalyi Kincskeresők sikeres résztvevői, a 7. évfolyamból Královič Ádám és Vanko Norbert Bence.

Összehasonlították a 100 évvel ezelőtti gyerekek életét, iskolai időbeosztását. Rámutattak a közösségi életre, a szabadidő hasznos eltöltésére, de arra is, hogy sokkal többet voltak a természetben, többet játszottak társaikkal, s többet beszélgettek az idősekkel. A következő előadás a már említett varrott csipke bemutatása volt, majd a keresztszemes hímzés alkotóját, Hegedűs Lászlót mutatta be a jelenlevőknek.

Megtudhatták, hogy már gyerekkora óta szeret kézimunkázni, s amikor ideje engedi, mindig valami szépet alkot. Több kézimunkázó csoport tagja, akikkel a világhálón szakmai tapasztalatokat és mintákat cserélnek.

A mostani bemutató az első a faluban, de már készül Magyarországra is.

Elmondta, hogy a család részére már nagyon sok szép és hasznos kézimunkát varrt, párnáktól kezdve asztalterítőig, függöny mellé drapériát, futókat, székek textilbevonatát is elkészítette. Gyakran alkot régi időkre utaló mintákat, képeket. Kedvenc színe a fehér és a piros, általában az egész panamát kivarrja, nemcsak a mintát, hanem a fehér alapot is betölti apró keresztszemekkel. A kiállításra meglepetésként elkészítette a falu címerét is. A szemet gyönyörködtető látvány ihletet ad a látogatónak, hogy ő is tűt fogjon a kezébe, s alkosson valami szépet, hasonlót.

A folklórtalálkozó másnapján, szombaton igazi fesztiválhangulat volt a művelődési házban. A legkisebbek, az óvodások Tipegők csoportja gyermekjátékokat mutatott be. A Széchenyi István Alapiskola Topogók tánccsoportja Domján Máté Sándor koreográfiája szerint táncolt nagy sikerrel. Hasonlóan a felső tagozatosok, vagyis a Höcögők is lenyűgözték a közönséget.

Újdonságként fellépett az alapiskola citerazenekara, mely Jakubec Orsolya kezdeményezésére alakult a tanév elején. A lányok nagyon fogékonyak a zenére és az énekre. Összeállításuk elnyerte a közönség tetszését. Nem hiányozhatott a fellépők közül a Csemadok mellett működő Rozmaring éneklőcsoport sem.

A Kikelet citerazenekar a Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok… kezdetű csokrot mutatta be, majd egy vidám összeállítással, az Eger környéki bordalokkal kedveskedett a közönségnek. A Nyíló Rózsa tánccsoport szeli csárdását a citerások kísérték. A felsőszeli férfikar betyárdalokat énekelt.

A tánccsoport még bemutatta a bagi karikázót és a jókai táncokat. Ezután a darnózseli Őszirózsa Népdalkör rábaközi és Galga menti dalokat énekelt. A Szigetköz-Úgó tánccsoport is színes műsorral érkezett. A moldvai táncok, páros tánc, halászi táncok, szatmári verbunk, szigetközi táncok és a szanyi csárdás üdítően hatottak a nézőkre.

A bajnai Boróka citeracsoport palócföldi dudanótákkal, ill. felsőszeli katonanótákkal hódította meg a közönséget, az ismert dalokat szívesen énekelték a citerásokkal. A műsor utolsó órájában a FIKUSZ PT Mátyus tánccsoportja mutatta be tudása legjavát, a táncok alá a Bendő zenekar muzsikált. Fergeteges hangulat kerekedett, a közönség vastapssal köszönte meg a fiatalok odaadó táncát.

A folklórtalálkozó teljesítette küldetését, a falu apraja-nagyja eljött megcsodálni és megismerni a régi idők zenei és táncos hagyományait.

A hagyomány csak úgy marad meg, ha azt rendszeresen művelik. Felsőszeliben most is beigazolódott, hogy az ottani emberek szívükön viselik elődeik értékeinek ápolását és továbbadását.

(Mészáros Magdolna/Felvidék.ma)