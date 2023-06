Az idei MartFeszt a Visszatérés mottót viseli, a programsorozat kifejezetten családoknak szóló napja viszont remek alapot teremthet arra, hogy jópáran az elkövetkező években is visszatérjenek a fesztiválra. Július 5-én kiváló alkalom nyílik rá, hogy a kicsik és nagyobbak is élménydúsan töltsék a munkaszünetet. A szervezők viszont természetesen a szülőkre is gondoltak.

Legalább egy napig biztosan Martos lesz a világ közepe a kisgyerekes Komárom környéki családok számára. A gazdag program rengeteg értékes és szórakoztató lehetőséget kínál, amelyben gyermekeink biztosan megtalálják a nekik tetszőt. A legnagyobb gondot talán az jelenti majd, hogy mit keressenek fel elsőnek.

A Martosi Rendezvényligetbe érkezik a Kuttyomfitty Társulat, amely 11 órakor kezdi produkcióját. A Felvidék-szerte ismert páros a gyerekek nagy kedvence. Produkcióikban a népzene és a néptánc kapja a főszerepet. Ötvözik ezt színházi elemekkel, olyan történeteket bemutatva, amelyek minden gyerek számára ismertek és kedveltek. Izgalmak, sok nevetés és persze a népmesékből elmaradhatatlan tanulság vár mindenkire.

A sportrajongók se maradjanak otthon, ugyanis a Felvidéki Labdarúgó Bajnokság döntője is július 5-én esedékes. Biztosan láthatunk majd finom cseleket, hálószaggató gólokat és bravúros védéseket is. Aki pedig megéhezne a szurkolásban, annak az ebédhez is jár valami különlegesség. A Carpedante játszik az ebédhez déltől. Slágerek, ökörzöldek és mindenki kedvencei szerepelnek repertoárjukban, ami biztosan kibékíti még a rivális szurkolókat is.

A nap másik fontos színházi eseménye a Magyarock Dalszínház családi musicalje. A Grimm-testvérek nyomán A halász meg a felesége elevenedik meg. A történettel szinte minden gyerek találkozott már, azonban most a musical formának köszönhetően új megközelítésben láthatják. A zenék maiak, fülbemászóak, így a kicsik mellett a szüleik számára is remek szórakozást nyújtanak, az előadás 14.45-kor kezdődik.

A két fő színházi attrakció mellett természetesen nem maradhatnak ki a gyerekek kedvencei sem, így lesz arcfestés, ugrálóvár és kisállat simogató is. Aki az ügyességét is próbára tenné, azt kötélpálya, kézműves foglalkozások és labdajátékok várják. Két hagyományőrző kulturális programmal is készülnek a kicsiknek: lesz gyerektáncház, ahol a magyar néptánc alapjaival ismerkedhetnek meg, illetve réteshúzó verseny, ahol a kóstolás mellett sütni és határokat feszegetni is lehet.

Az este zárásaképp a Carpedante érkezik, most már zenei színpadra. Bár ez a program inkább a szülőknek szól, a gyerekek számára is ismert dallamok hangoznak majd el. Ha még nincs ötleted, mivel töltsétek a szabadnapot, akkor irány Martos!

A teljes szerdai programra a belépés díjtalan, ugyanúgy, ahogy a keddi programokra is.

A teljes program pedig ITT érhető el.

