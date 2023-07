A képviselők nagy többséggel megszavazták a helyi ingatlanadók és a szemétdíj 20 százalékos emelését a legutóbbi, ötödik testületi ülésen Komáromban. A rendelet jövőre lép életbe, a magasabb adókra 2024 májusától számíthat a lakosság. A szemétdíj 32 euróról 39 euróra emelkedik, míg a helyi ingatlanadó egy átlagos lakás esetében éves szinten közel 4 euróval emelkedik majd.

A gazdasági és pénzügyi osztály vezetője, Bohumír Kóňa a helyi ingatlanadók emeléséről szóló beterjesztésében elmondta, hat általános érvényű rendelet módosítására tesz javaslatot, amelyekre a törvény által biztosított időkeretben nem érkezett hozzászólás a nyilvánosságra hozatal óta. A 20 százalékos emelés kapcsán megjegyezte, nincs szó radikális emelésről. Példaként a Komáromhoz közeli városokat emelte ki, mint Érsekújvár, Vágsellye, Léva, Somorja vagy Galánta, ahol már most magasabbak a helyi adók, mint ezzel az emeléssel lesznek Komáromban. „Nem mondom, hogy népszerű lépés, de szükséges” – fogalmazott a június 29-ei testületi ülésen.

Keszegh Béla polgármester megerősítette, hogy az adóemelés elkerülhetetlen, mivel a Matovič-féle kormány döntései miatt komoly adóbevételektől esett el a város, illetve a kötelező béremelések és a béren kívüli juttatások kötelező emelésével. „Minden drágább lett, a városnak is, ám a szolgáltatásokat is ugyanúgy biztosítani kell” – érvelt.

Mint mondta, az adóbónuszhoz szükséges forrásokat közvetlenül az önkormányzatoktól vette el az állam. Hangsúlyozta, az adóemelés gyakorlatilag csak jövő májusban fogja érinteni a komáromi lakosokat. Hozzátette, a minimálbér értéke 40 euróval nő jövőre, a nyugdíjak valorizációja is folyamatban van, és a legutóbbi adóemeléstől eltelt időben a minimálbér 200 euróval emelkedett, ezeket is figyelembe vették az adóemelés mértékének tervezésekor.

Egy átlagos, 60 négyzetméteres lakás esetében a belvárosban éves szinten 3,60 euróval emelkedik az ingatlanadó, és részletekben is lehet fizetni. A nyugdíjasoknak 65 év felett továbbra is biztosítják a 50 százalékos kedvezményt, azaz egy nyugdíjas házaspárnak 1,80 euróval lesz több az éves kiadása az ingatlanadó emelkedésével. Átlagos, garázzsal rendelkező 200 négyzetméteres kertes ház esetében, éves szinten 15 euróval emelkedik az adó, de aki kéri, részletekben, negyedévente is tudja majd fizetni, részletezte. A polgármester magyarázata szerint a szlovákiai települések mintegy 80 százaléka már tavaly decemberben megemelte az ingatlanadót, és Komáromban a helyi ingatlanadó még az emeléssel is kevesebb a legtöbb városhoz viszonyítva.

A hozzászólásoknál Andruskó Imre (Szövetség) képviselő rámutatott, hogy míg tavaly Szlovákiában az átlagbér bruttó 1300 euró volt, addig Nyitra megyében csak 1100 euró, Komáromban pedig még ennél is kevesebb. Ezért nehezményezte, hogy a polgármester más városokhoz hasonlítja Komáromot. „Komárom az egyik legrosszabb gazdasági helyzetben lévő vidék, az itt élő emberek nagy része keveset keres” – hívta fel a figyelmet. Azt is szóvá tette, hogy az emberek jelentős része nem is tudott róla, hogy a város adóemelést tervez: valószínűsítette, hogy ezért nem érkezett észrevétel. Andruskó furcsállotta a júniusi időpontot is, hiszen az adó és illetékek emeléséről az elmúlt évtizedekben mindig novemberben, decemberben határoztak a képviselők a városi költségvetés elfogadása előtt. „Ravasz” húzásnak minősítette az ÁÉR mostani módosítását, tudniillik, hogy gyakorlatilag uborkaszezonban döntenek erről. Az ingatlanadó emeléséről szóló határozatot végül 19 igennel, 3 tartózkodás mellett (Korpás Péter, Marek Anton és Orosz Örs) elfogadták a képviselők. Andruskó Imre nem szavazott. A város az ingatlanadó 20 százalékos emelésével közel fél millió euró pluszbevételre tesz szert jövőre.

A szemétdíj 32 euróról 39 euróra való emelésével kapcsolatban Keszegh Béla megjegyezte, jelenleg 2,3 millió euróba kerül a hulladék elszállítása, miközben a lakosoktól 1,1 millió euró érkezik be. „A hulladék elszállításának költsége egy lakosra átszámítva 72 eurót jelent. A lakosok azonban csak 32 eurót fizetnek, a hiányzó 40 eurót lakosonként a központi költségvetésből egészítjük ki” – magyarázta. A polgármester hozzátette, ha bevezetik januártól, hogy minden hulladékot szelektálni kell, a valós költségek 100 és 140 euróra emelkedhetnek, amelyhez a lakosok 39 euróval járulnak csak továbbra is hozzá az emelés után. A költségeket a szemét osztályozásával lehet csak csökkenteni, tette hozzá.

Megemlítette, 350 ezer euróból megépült a gyűjtőudvar, a komposztáló üzembe helyezése zajlik jelenleg: szeptembertől 2400 tonna zöld hulladékot tudnak komposztálni, előtte csak zöldhulladék-lerakó volt. „Az elmúlt 5 évben 850 ezer euró értékben épültek konténertárolók. Idén 26 helyen újítják fel, fedik be, zárják el a tárolókat 255 ezer euró értékben” – magyarázta, hozzáfűzve, hogy már az idei évben több pénzt visszaforgattak a hulladék kezelésébe, mint amennyivel jövőre több lesz az emelés. A szemétdíj illetékének növelését 19 igennel elfogadta a komáromi képviselő-testület.

Jövőre emelkedik az ebadó is. Ennek kapcsán a beterjesztés során Keszegh elmondta, a magasabb tarifáknál alig van emelés, inkább csak kerekítésről lehet beszélni. Az alacsonyabb tarifánál azért került sor nagyobb emelésre, mert az olyan alacsony volt, hogy az ajánlott levél kézbesítésének ára is többe került, tehát az adminisztrációs költségeket sem fedezte. Egyúttal bevezetik, hogy akik menhelyről fogadnak be kutyát, azok egy évig adómentességet élveznek majd. Az adóemelés mellé a város szolgáltatásokat is biztosít: kutyafuttatót létesítettek, új menhelyet építenek és kisállattemetőt is terveznek. A képviselők 22 igennel elfogadták az ebadó emelését. A testületi ülésen emelték még a nem nyerő játékgépek és az értékesítő automaták helyi adóját, illetve a helyi szállásadó 55 centről 1,50-re emelkedett.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)