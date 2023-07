Nincs csodapirula sem a gyermekbetegségekre, sem az orvoshiányra, vallja interjúnkban Kosár Kinga dunaszerdahelyi gyermekorvos, akivel B. Vida Júlia beszélgetett. A szakma elöregedik, nincs utánpótlás. S a következményeket nem nehéz megjósolni. Rendelők zárnak be, egész körzetek maradhatnak gyermekorvosi ellátás nélkül. Hiába kongatja a vészharangot a gyermekorvosok érdekvédelmi szervezete, süket fülekre talál…

Az államnak megtakarítást jelentene a digitális euró, mert kevesebb bankjegyet kellene nyomtatni, az állampolgárnak meg egyszerűbb lenne a dolga, mert gyorsabban tudna fizetni a kereskedelmi bankok közreműködése nélkül is. Eddig digitális pénzt csak kereskedelmi bankok adtak ki, a jegybankok pedig most próbálkoznak ezzel, az Európai Központi Bank irányításával. Vajon sikerrel járnak-e a digitális euróval? Rajkovics Péter: Mi az a digitális euró? És a digitális pénztárca?

Ami egy lecsó mögött van: a hagyma, a paprika és a paradicsom, de jó bele a kolbász is. Mindezek ára a közelmúltban iszonyatosan emelkedett, így már nem mondható el, hogy a lecsó olcsó vacsora, írja Kocur László.

Talán még emlékeznek olvasóink arra, hogy Magyarországon Bajnai Gordon, Szlovákiában pedig Peter Kremský (OĽaNO) botránkoztatta meg a lakosságot azzal a javaslattal, hogy ha pénzügyi gondjuk van, adják el házukat, lakásukat.

Most pedig már szlovákiai magyar vonatkozása is van egy ehhez hasonló ötletnek, hiszen a Modrí, Most–Híd csoport nyugdíjemelés gyanánt ezt javasolta Szlovákia szenior korú lakosságának. Szomorú pikantériája a történetnek, hogy éppen most tetőzik a nyugdíjasokat lehúzó piti csalók korszaka, s most egy szlovák–magyar párt is érintett az ilyen praktikák állami szintre emelésében. Somogyi Szilárd: Több nyugdíjat szeretne? Zálogosítsa el a lakását!

Mire elég az 5,1%? A kérdést Kövesdi Károly tette fel és válaszában azt bírálja, hogy a felvidéki magyarságban nagyon megerősödött a megfelelési kényszer. Mintha nem lenne saját akaratunk, és a jövőképünket is attól tesszük függővé, mit szól ahhoz a többség, amelyet ugyanakkor nemzetközi szerződések köteleznék, hogy tisztességesen bánjanak az országukban (amelyet ráadásul ajándékba kaptak) élő számbeli kisebbségekkel.

Juhász Dósa János írásával köszöntik az immár 70 éves gömörológust, B. Kovács Istvánt.

A lengyel-magyar kapcsolatok szürke eminenciása Divéky Adorján (1880–1965), aki 1918–1922 között a varsói egyetem magyar nyelvű lektora volt. Róla olvashatnak a Leporolt históriákban Lacza Tihamér tollából.

Az 1848–1849-es honvédsereg tábornokai közül többen is megsebesültek, Józef Bem háromszor, gróf Henryk Dembiński két ízben. A császári oldalon Benedek Lajos sebesült meg, Christian Götz Vácnál, Heinrich Hentzi von Arthurm vezérőrnagy Budavár bevételekor kapott halálos sebet. Görgei Artúr tábornok az 1849. július 2-i komáromi csatában kis híján odaveszett, sebesüléséről különféle történetek kaptak lábra. Ezekkel foglalkozik Görgei fejsebe című írásában Babucs Zoltán.

Ugyan évtizedek kellettek hozzá, de a zselíziek régi vágya végre teljesül: megszépül és hamarosan újra élet költözik a helyi kastély termeibe. A kastély ügyében oly nagyon várt változás Juhász András 2014-ben kezdett polgármesteri ciklusa alatt jött el; a város építészként is tevékenykedő első embere felkarolta a Zselízi Városi Múzeum és a Franz Schubert-emlékszoba vezetőjének, Polka Pálnak a kastélyfejlesztési javaslatát, olvashatjuk Kaszmán Zoltán cikkében.

Megszerettetni a gyerekekkel a néptáncot és a népzenét. Ez a célja Strešňák Dagmarnak, akinek a munkáját Pozsony megye is elismerte. A kitüntetett a szenci Möggyes gyermek néptáncegyüttes vezetője.

Emléktáblát avattak Petőfi Sándor tiszteletére, születésének 200. évfordulója alkalmából, a késmárki evangélikus líceum falán.

1845-ben történt felvidéki utazása során a költő a líceumba is ellátogatott. A közös múltunk erőt adhat ahhoz, hogy a jövőben is közösen legyünk sikeresek – fogalmazott az emléktábla leleplezésekor Magyar Levente, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma miniszterhelyettese. Békességben és testvéries hangulatban Késmárkon a címe Fábián Gergely tudósításának.

Másfél évvel halála után emléktáblát avattak Benedek László fotóművész, barlangász, a Magyar Kultúra Lovagja tiszteletére a hanvai Nefelejcs kávézóban, amelynek létrejöttéhez és kiállítási anyagának az összeállításához ő is tevékenyen hozzájárult. Virsinszky Tamás: Őrállója a magyarságnak

Kovács Koppányt manapság már nem csupán a Rómeó Vérzik frontembereként jegyzi a magyar közélet, hiszen ahogy szépen besétált a 40-es éveibe, nemcsak az álmai nagy részét valósította meg, hanem egyre több olyan kihívást vállalt fel, amelyet nem is tervezett előre. Az ő esetében is igaz a közhely, hogy az Élet nagy játékmester, de ha mindig akad a „zsebben két ász”, úgy könnyű… Lacza Gergely beszélgetett a sokoldalú művésszel, aki állítja magáról: „Örökmozgó lettem, nem állok sohasem”.

Belgiumi siker – a kezdeti szikra. A Párkányi Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola első ízben vett részt Belgiumban az ifjúsági zenekarok nemzetközi fesztiválján, és rögtön el is hozták kategóriájuk első díját. Pásztor Jánosnak, a művészeti alapiskola igazgatójának meggyőződése, hogy a minőségi, élménydús oktatás vezet eredményre. S hogy igaza van, bizonyítja a siker, amelyről Bokor Klára számol be olvasóinknak.

A Jókaiban a családé, a Legóban a robotoké volt a főszerep, illetve a harmadik táborban a verseket és a meséket ötvözték a képzőművészettel, írja Nagy-Miskó Ildikó.

Fantasztikus légkörben, a klasszikus kultúra és néphagyományok „ölelésében” zajlik már hosszú évek óta a zsigárdi kistérségi kulturális táborsorozat. Elsőként a kézműves táborba kukkantottunk be, amelyet Kaszás Attiláról, a legendás színészről elnevezett tájházban tartanak. Szomolai Andrea: Kistérségi kulturális nyár Zsigárdon.

Kovács Flóra, a kis balerina még csak kilencéves, mégis felnőtteket megszégyenítő kitartással halad a célja felé. A ragyolci Kovács Flóra legutóbb bajnokként tért haza Balatonfüredről, itt rendezték meg a Látványtáncok Európa-bajnokságát, olvasható Agócs Szvorák Emese írásában.

A bodrogközi Lelesz községet említve valószínűleg sokan vagyunk, akik elsőként a premontrei rend kolostorára gondolunk. Olvasmányainkból felrémlik a legenda, amely szerint Gertrudis királyné szívét rejtheti. Valaha a kolostor felé vezető Szent Gotthárd hídon kelt át a Tiszán Árpád fejedelem. Pár éve azonban a faluvégi Kaponya részben elhelyezkedő levendulafarmot tekintik Lelesz legújabb nevezetességének. Urbán Szilvia a levendula szerelmese lett, írja Molnár Gabriella.

A Kávézó rovatban a használt mobiltelefonok vásárlásával kapcsolatban olvashatnak tanácsokat, majd a Hazajáróban a Tarkő-hegység, a Gyimesek és a gyimesiek őre cím alatt a csángókhoz látogathatnak el lapunk hasábjain.

Hússal töltött krumpligombóc joghurtos kapormártással és áfonyás tortácska az íz-lelő rovat két receptje Szabó B. Csillától, Vas Gyula az Alfa Romeo Tonale 1.3 Turbo PHEV Q4 speciális kiadású, nagyon drága autót tesztelte.

Szolgai Máté szerint minden csallóközi srác álma a DAC. Neki sikerült. A nyári felkészülés során a DAC-nál folyamatos játéklehetőséget kapott Guľa mestertől, így az új szezonban jó eséllyel a bajnokságban is bemutatkozhat sárga-kékben, írja Ondík Gábor.

Gyors ütemben követik egymást a vizes világbajnokságok. Tavaly július 3-án ért véget a budapesti vb, de már jön is a folytatás, a 2023-as, július 14-e és 30-a közötti, Japánban, Fukuokában. És ha ez kevés lenne, 2024 februárjában máris kapjuk a következőt, a katari Dohában. Fukuoka és Doha között rendeznek egy Eb-t is, januárban, a vízipólósoknak biztosan. Rajkovics György: Vizes világbajnokság Fukuokában

Az Önök küldték rovatban Halgas Ildikó aratási emlékéről olvashatnak Aratókoszorú és „ádomás” címmel.

MAGYAR7 27. számának hátlapján Baróti Szabó Dávid síremléke és szobra látható Virtről. A lapban természetesen megtalálják a keresztrejtvényt és a részletes műsort is.

