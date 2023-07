Zuzana Čaputová államfő fogadta az első látogatókat a pénteki nyílt napon, a pozsonyi elnöki palotában. Az utolsó csoport 16 órakor léphetett be a palotába.

„Ez egy nagyon kedves találkozás, hiszen nagy az érdeklődés az elnöki palota iránt, amely gyönyörű történelmi épület, és jelenleg is használatban van” – mondta az elnök asszony.

A látogatók megtekinthették a lakosság és a külföldi vendégek ajándékait bemutató kiállítást, és kipróbálhatták a nagyteremben levő szónoki pulpitust. Az elnök asszony azt is megmutatta az első látogatóknak, hol tárgyal a delegációkkal, és hol találkozik a miniszterelnökkel, illetve a miniszterekkel.

Čaputová elárulta, a legtöbben meglepődnek, amikor megtudják, hogy egy kápolna is van az elnöki palotában. „A Szent Borbála-kápolnát díszítő freskók alkotójának festményei Ausztriában is megtalálhatók, hiszen Mária Teréziának is dolgozott” – árulta el a tárlatvezetés során Eva Ivanová, a hivatali titkárság igazgatója. Roman Grnáč, az elnöki hivatal katonai hivatalának munkatársa elmondta, a látogatók katonazenét is hallhattak, és a díszőrség gálaműsorát is megtekinthetik a nyílt nap során.

Az elnök asszony bemutatta a látogatóknak azt a kisebb termet is, ahol a sajtótájékoztatókat és a kisebb találkozókat tartják, itt tájékoztattak a klímavédelemmel kapcsolatos tevékenységekről is. „Amikor hivatalba léptem, létrehoztuk az elnöki méhészetet. Ma már négy méhcsaládunk van, elnöki mézet termelünk, ezt viszem ajándékba a hivatalos útjaim során” – árulta el az államfő a látogatóknak. „Nagyon jó volt találkozni a köztársasági elnökkel, és beszélgetni vele” – mondta az egyik látogató, egy Tamara nevű kislány.

(tasr/Felvidék.ma)