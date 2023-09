A Nagykürtösi járásban található Ipolyvarbó községben is gondot okoz a fokozódó migrációs hullám. A község polgármestere, Fagyas Marcell elmondta, jelen pillanatban 20 közel-keleti migráns tartózkodik náluk, szeptember 3-án 45 személyt számláltak, 80 százalékban férfiakat, de akadtak családok is. Az idegenek többnyire a falu külterületén mozogtak, de az elmúlt napokban már a központban, a községi hivatalnál is megjelentek.

„Amint megkezdődött a tanév, a községen kívülre utasítottuk őket, a temető irányába“ – közölte, hozzátéve, hogy komoly gondot okoz a migránsok által hátrahagyott nagy mennyiségű hulladék is, mely fertőzésveszélyt is jelent. Arra is volt példa, hogy megdézsmálták a lakosság gyümölcsfáit, terményeit is.

Elmondta, figyelmeztették a helyieket, hogy egészségügyi okok miatt ne érintkezzenek az idegenekkel, mivel nem lehet tudni, milyen betegségeket terjesztenek. „A helybeliek panaszkodnak, hogy a migránsok zavarják az éjszakai nyugalmukat is” – folytatta a helyzet ismertetését.

Bussa községben pillanatnyilag nincsenek illegális határátlépők, nyilatkozta a TASR hírügynökségnek Végh Zoltán polgármester. Az első szeptemberi hétvégén éjszaka azonban rendőrök ébresztették, akik arról tájékoztatták, hogy többségben fiatal férfiakat tartóztattak fel, akiket másnap autóbusszal elszállítottak a faluból.

Végh nehezményezi, hogy nincs határellenőrzés, így senki nem tudja, valójában kik lépnek be az ország területére.

„Nem tudhatjuk, hogy egészségesek vagy épp fertőző betegségeket hordoznak, nem tudhatjuk, hogy korábban részt vettek-e fegyveres harcokban. A helyzet egyre súlyosbodik, mind többen érkeznek hozzánk” – állapította meg.

Mint mondta, az elmúlt napokban 30 személyt a helyi amfiteátrumban helyeztek el. „Étellel és itallal láttuk el őket, akadtak köztük nők és gyerekek is, 90 százalékban azonban 15 és 50 év közötti férfiak voltak“ – közölte. Elégedetlenségének adott hangot, hogy nem történnek lépések a helyzet megoldására, szerinte a rendkívüli helyzet kihirdetése önmagában semmit nem old meg.

A Nagykürtösi Járási Hivatal ugyanis pénteken, szeptember elsején rendkívüli helyzetet hirdetett a régióban az illegális határátlépők számának aggasztó növekedése miatt.

