Gömör és Nógrád kiemelt része volt egykor az országnak, sajnos azt látjuk, hogy mára egyre inkább elfelejtett régió. A szlovák politikusok megfeledkeznek erről a vidékről, holott sokkal többet érdemel – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Forró Krisztián, a Szövetség párt országos elnöke a Besztercebánya megyei programbemutató sajtótájékoztatóján, melyet Rimaszombatban, a Tompa Mihály téren tartottak szeptember 22-én.

Gömör és Nógrád is többet érdemel!

Nagyszombat, Nyitra és Kassa megye mellett a Szövetségnek Besztercebánya megyében is erős a képviselete. Itt látszik, hogy van stabilitás és fejlődés. Ezt kell elérni az országos törvényhozásban is. Egyedül a Szövetség programja jelent valós megoldást a pozsonyi politikusok által elhanyagolt déli régiókra. Közép-Szlovákia déli részét elkerülik a beruházások és a fejlesztések.

Változtatni kell az élelmiszerárak és az energiaárak megnövekedésén, csökkenteni és stabilizálni kell azt. Segíteni kell a jelzáloghitelt felvevőket az elszabadult kamatlábak megfékezésével. Kiszámítható gazdasági környezetet kell teremteni a gazdák és a vállalkozók támogatásával. Tisztességes kereseteket és nyugdíjakat kell biztosítani, támogatni kell a fiatal családosokat. Biztosítani kell a korszerű egészségügyet, az R2 és R7 autópályák megépítésével össze kell kötni Pozsonyt Kassával. Kezelni kell a migránsproblémát, meg kell állítani az illegális bevándorlást a régióban. A háború helyett békét kell teremteni. A nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvényt el kell fogadtatni, s el kell érni, hogy a 112-es segélyhívószámon magyarul is lehessen beszélni.

Elhangzott, a magyar pártok közül a Szövetség pártnak van egyedül esélye, hogy bekerüljön a parlamentbe, s felvállalja ezeket a problémákat. Ez nemcsak a Gömör és Nógrádban élő magyaroknak lesz jó, hanem mindenkinek, aki velünk együtt él, függetlenül attól hogy szlovák, roma, ruszin vagy más nemzetiségű.

„Itt az idő, csak magunkra számíthatunk”

„A szlovák pártokban nem bízhatunk. Egyetlen szlovák politikus sem segített nekünk, ha azért nem küzdött a magyar képviselet. Rendre megfeledkeznek rólunk” – szögezte le Forró Krisztián.

„A régiónak nagyon jó képviselőjelöltjei vannak. Arra biztatok minden gömörit és nógrádit, hogy a sajátjaikat segítsék be a parlamentbe, hogy legyen képviselete ennek a régiónak” – nyilatkozta Forró Krisztián.

Forró Krisztián kiemelte az út-, ivóvíz-, csatornahálózatok gyér kiépítettségét, az infrastruktúra és a beruházások hiányát, amelyek elkerülik a Gömör és Nógrád régiót. Besztercebánya megyében van a legtöbb vasúti kilométer, ami kihasználatlan. Mint mondta, nagyon sok szép látványossága van ennek a vidéknek, úgy természeti, mint építészeti, aminek köszönhetően a turizmus is fejlődhetne ebben a régióban. Erősíteni szükséges a határ menti kapcsolatokat is.

„A Szövetség mindig is kapocs akar lenni Magyarország és Szlovákia között, hiszen nekünk érdekünk, hogy mindkét ország fejlődjön. Magyarország azért, mert anyaországunk és a magyar nemzet része vagyunk. Szlovákia azért, mert itt élünk, s azt akarjuk, hogy gyerekeink és unokáink is itt éljenek” – tette hozzá Forró Krisztián.

A Szövetség célja, hogy mindenki a szülőföldjén tudjon boldogulni

„A népszámlálási adatok is azt mutatják, hogy egyre inkább elnéptelenedik ez a vidék. Nekünk, a Szövetségnek az a célunk, hogy itt Gömörben és Nógrádban is a szülőföldjükön tudjanak boldogulni, s ne kelljen innen elköltözni a jobb és szebb jövő reményében. Sőt, akik elmentek Gömörből, azok is visszatérjenek ide, és érezzék azt, hogy jó itt élni. Ezt csak a Szövetség tűzi a zászlajára” – szögezte le Forró Krisztián.

Kérdésünkre, hogy milyen eszközökkel szólítják meg a bizonytalan választókat, kifejtette, hogy igyekeznek minél többet találkozni az emberekkel, és úgy véli, egyre kevesebb a bizonytalankodó.

„Az emberek már érzik ennek a választásnak a tétjét, s látják, hogy csak magunkra számíthatunk. Sokat járunk a régiókban. Én magam is bekopogtatok a háztartásokba, s kérem őket, hogy jöjjenek el választani, mert nagy a tét az elkövetkező időszakban. A személyes kapcsolattartásnál nincsen jobb és a jelöltjeink is ezt teszik.

Örülök, hogy pont most van itt a sajtótájékoztató, amikor a Fő téren vásár van, így alkalmam volt, hogy találkozzak a választókkal. Ezelőtt a Csallóközi vásár megnyitóján voltam, ott is sikerült találkozni az emberekkel. Természetesen továbbra is az ország számos pontján megjelenek, hogy beszélgethessünk, a kérdésekre válaszokat adhassunk. Itt az idő, magyar képviseletet a parlamentbe!” – mondta Forró Krisztián.

A Szövetség jó koalíciós partnere lehet a többi pártnak

Cziprusz Zoltán, a Szövetség Országos Elnökségének, valamint a Szövetség Rimaszombati járási elnökségének a tagja, városi és megyei képviselő leszögezte: a Tompa tér egy nagyon szimbolikus hely.

Tompa Mihály szobra mögött látható a szépen felújított bíróság épülete, balra tőle pedig az omladozó egykori megyeháza, amit járási székhelynek szántak. Pár száz méterre innen van a rimaszombati kórház, amely nem kapta meg a Helyreállítási Alapból a támogatást.

„Ha valakinek ténylegesen szüksége van parlamenti képviseletre, akkor az a Rimaszombati járás. Itt a legnagyobb a munkanélküliség. Ahhoz, hogy inspirálni tudjuk a befektetőket, adókedvezményeket kell nyújtani, hogy nagyobb motivációjuk legyen” – emelt ki egy égető problémát.

Leszögezte, bízik abban, hogy a Szövetség nemcsak, hogy bejut a törvényhozásba, de 6-7%-kal egy erős képviseletet biztosít, és kormányba is kerülhet. „A Szövetséget egyetlen párt se zárta ki potenciális koalíciós együttműködő partnerként”– mondta Cziprusz.

Pál Attila, a Szövetség Híd-platformjának országos elnöke, a Szövetség Rimaszombati járási elnökségének a tagja leszögezte, hogy egységes magyar pártban szeretnék képviselni a szlovákiai magyar közösséget, de nem csak őket, hanem a velük együtt itt élő polgárokat is.

„Mi is olyan régióban szeretnénk élni, mint Pozsony esetleg Nagyszombat megye. Tudjuk, teljesen más ott az életszínvonal. Szeretnénk egy tisztességesebb, élhetőbb Dél- és Kelet-Szlovákiát. Nagyon fontos, hogy mindenki elmenjen szavazni, hogy Pozsonyban ne tudjanak dönteni rólunk, nélkülünk” – szögezte le Pál Attila.

Besztercebánya megye fejlődése is a pozsonyi parlamentben dől el

Marcinkó Zoltán, a Szövetség Losonci járási elnöke felhívta a figyelmet, hogy a régiós problémák nagyon sokszor összefüggenek az ország problémáival is.

„A fő problémákat szőnyeg alá söprik, húzzák, halasztják azok megoldását. Ilyen az államadóság, a közhivatalok vagy az iskoláink kérdése. Hogy ezeket rendberakják, reformokra van szükség. Kérdés, hogy például önkormányzataink, iskoláink milyen formában maradnak majd meg. Ahhoz, hogy ezekbe bele tudjunk szólni, szükség van arra, hogy a Szövetségnek parlamenti képviselete legyen” – szögezte le Marcinkó.

Régi Anikó, a Szövetség Nagykürtösi járási elnöke az egyik legnagyobb problémának a fiatalok elköltözését nevezte meg.

„Ezen nem is lehet nagyon csodálkozni, hiszen hatalmas fejlesztések kellenének ahhoz, hogy vonzó és megtartó ereje legyen a járásunknak is” – mondta.

Kifejtette, nagyon sok segítséget igényelnének az önkormányzatok. A tengerszint feletti magassági kvóták miatt hátrányos helyzetben vannak, sokkal kevesebb pénzt kapnak, mint az északon fekvő települések. Rengeteg az új kompetenciájuk, amihez semmi anyagi háttér nincs biztosítva. Nem beszélve a migránsokról, akik sok gondot okoznak és félelmet váltanak ki az emberekből.

„Ha mi bizalmat kapunk Önöktől, mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a biztonságot is helyreállítsuk” – szögezte le Régi Anikó.

Halász Attila, a Szövetség Rimaszombati járási elnöke, Rimaszombat alpolgármestere kifejtette, hogy a legutóbbi megyei és önkormányzati választásokon nagyon jó eredményeket értek el.

„Rimaszombat népe megmutatta, hogy erősek vagyunk. Most ugyanezt kérjük az emberektől. Menjenek el szavazni, s bízzanak bennünk. Nem mindegy, hogy Szlovákia milyen úton fog haladni október elsejétől, hogy egy progresszív-liberális vonalra kerül-e, vagy megmarad a konzervatív mederben, amit mi, a Szövetség nyújtunk” – mondta Halász Attila.

Besztercebánya-megye képviselőjelöltjei a Szövetség 18-as listáján:

4. Cziprusz Zoltán, Rimaszombat, építészmérnök (Rimaszombati járás)

5. Pál Attila, Feled, menedzser, mérnök (Rimaszombati járás)

15. Szajkó Richard, Baraca, polgármester (Rimaszombati járás)

28. Antal Zoltán, Tornalja, gyógyszerész (Nagyrőcei járás)

34. Régi Anikó, Inám, vállalkozó (Nagykürtösi járás)

37. Marcinkó Zoltán, Béna, polgármester (Losonci járás)

53. Deák János, Tornalja, mezőgazdasági mérnök (Nagyrőcei járás)

64. Atlas Arnold, Gömörsíd, műszakvezető (Losonci járás)

66. Kocsis László, Tornalja, iskolaigazgató (Nagyrőcei járás)

77. Pásztor László, Bátka, magánvállalkozó (Rimaszombati járás)

78. Halász Attila, Rimaszombat, alpolgármester (Rimaszombati járás)

79. Juhász Péter, Rimaszombat, sebészorvos (Rimaszombati járás)

80. Pósa Dénes, Nemesradnót, biztonságtechnikai mérnök (Rimaszombati járás)

86. Szvorák Dávid, Fülek, pedagógus (Losonci járás)

91. Hencz Péter, Bátka, polgármester (Rimaszombati járás)

93. Gömöry Lóránt, Ipolynyék, kertészmérnök (Nagykürtösi járás)

121. Jámbor László, Apátújfalu, megyei képviselő (Nagykürtösi járás)

122. Tankó Tamás, Rimaszombat, mezőgazdasági mérnök (Rimaszombati járás)

134. Radics Jenő, Martonfala, polgármester (Rimaszombati járás)

145. Hrubík Béla, Ipolynyék, elektroműszerész (Nagykürtösi járás)

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)