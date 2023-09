Közelgő születésnapja alkalmából Szörényi Szabolcsot köszönti tematikus hétvégéjén a Dankó Rádió. A Kossuth-díjas énekes, basszusgitáros, zeneszerző számos ikonikus dalával várja hallgatóit a magyar zene rádiója, a Jó pihenést! és a Szív küldi szívnek szívesen című műsorokban szeptember 30-án és október 1-jén.

Szörényi Szabolcs családjának több tagja is foglalkozott zenével, így nem meglepő, hogy őt is magával ragadta a zene. Bátyja, Szörényi Levente sikeres zenei pályát futott be, édesapjuk hegedült, nagyanyjuk zongoraművész és a Zeneakadémia zongoratanára volt.

Keresztanyjától két évig tanult a testvérpár hegedülni, később Szabolcs játszott mandolinon is, de a gitár komolyabban érdekelte őket. Testvérével a váci gimnáziumi éveikben gyakran léptek fel együtt, mint gitárduó, 1962-ben meg is nyerték az iskolai Ki Mit Tud?– ot. Ugyanabban az évben Mediterrán néven indultak az országos Ki Mit Tud?-on, de ott csak az elődöntőig jutottak. A zenekarra azonban felfigyeltek, így hamarosan Koncz Zsuzsát és Gergely Ágit kísérték, és önálló számokat is játszhattak. 1964-től 1973-ig az Illés együttes, 1974-től 1984-ig a Fonográf tagja volt a testvérpár. 1984-től csak alkalmanként, illetve néhány lemezen zenélt, ebben az időszakban számos színházi, szabadtéri, film- és lemezprodukció zenei rendezője volt. 1990-ben, 47 évesen mutatkozott be élete első szólóalbumával, Lökd ide a…! Kocsmadalok címmel.

„Az ember szívesebben énekel az anyanyelvén, mint bármilyen más idegen nyelven, legyen az bármilyen jól énekelhető. […] Másrészt idegen nóták másolásával a saját véleményünket, érzésünket, hangulatunkat nem tudjuk kifejezni”

– fogalmazta meg egy korábbi interjúban, miért csak magyarul zenélt a pályafutása során. A zenész szeptember 26-án ünnepelte 80. születésnapját, a Dankó Rádió ezen a hétvégén legendás szerzeményeivel és a közreműködésével készült dalokkal köszönti őt.

Szörényi Szabolcs tematikus hétvége – szeptember 30-án és október 1-jén a Dankó Rádióban.

