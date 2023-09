Az őszi politikai szezon egyik legmeghatározóbb eseményeként tartják számon az Európai Bizottság elnökének az Európai Parlament előtt megtartott évértékelőjét. Ezen Ursula von der Leyen rövid összegzést adott az elmúlt évben elért eredményekről(?), majd bejelentette a következő év prioritásait.

Hogy ez ebben a rendkívül bonyolult, a járvány nehéz időszakát követő, majd a orosz–ukrán háború árnyától terhelt időszakban milyen meggyőzőre és hitelesre sikerült, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy egy interneten terjedő videó tanúsága szerint a beszéd alatt

a teremben a svéd származású Ylva Johansson előszedett két kötőtűt, és hanyagul kötögetni kezdett.

Hogy sál készül-e a vagy kardigán, azt nem tudni, de ez legalább olyan lényegtelen, mint amilyen lényeget kerülő volt maga a beszéd. Von der Leyen ugyanis meg sem említette az orosz–ukrán háborúra adott uniós választ; a brüsszeli szankciókat, vagy az Európát sújtó inflációt.

Egyáltalán, a háború mielőbbi lezárásának szükségessége fel sem merült, jelezvén, hogy ez ott nem számít fontos politikai érdeknek.

Von der Leyen ezzel szemben bővítené a jogállamisági kritériumrendszert, a már tag és új, belépő országok esetében is, különös tekintettel Magyarországra és Lengyelországra. Szó sem esett viszont a koronavírus-járvány elhibázott kezeléséről, a vakcinabeszerzésekhez és úgy általában az EU-hoz kapcsolódó korrupciós botrányokról, netán elveszett sms-ekről, a brüsszeli szankciók csődjéről, az Európát sújtó energiaválságról és inflációról. A fent említett „lényegtelen“ kérdések gondos mellőzése közepette azonban természetesen nem feledkezett meg Ukrajna támogatásáról, melynek újjáépítésére első körben kapásból 50 milliárd eurót szánna az üres kasszából, de addig is folytatná a fegyverszállításokat.

S ha még nem lenne elég a baj, Ursula von der Leyen beszéde során azt is elmondta, hogy több migránsra van szüksége Európának!

Elemzők szerint képzett migránsokra gondolt, akik, eddig is nagy számban tolongtak az európai munkaerőpiacon, minden bizonnyal azzal a feltett szándékkal, hogy dolgozzanak az elöregedő és gyermekek helyett házi kedvenceket nevelő európaiak nyugdíjalapjának feltöltése érdekében. A schengeni határon átjutva egymásra lövöldöző, késelő, papírok nélkül érkező, magukat szíriainak valló, azonos nevű és korú fiatal agysebészeknek és atomtudósoknak ugyanis egytől egyig ez a kifejezett célja.

Nos, nem is érdemes folytatni von der Leyen mélyenszántó beszédének ismertetését, amitől még a svéd asszonyság kötögetése is hasznosabb tevékenység volt, mert abból legalább valami jó sül ki.

Ne feledjük azonban, hogy nemcsak Szlovákiában lesznek választások, hamarosan uniós választásokra is sor kerül, s most már láthatjuk, Brüsszel nincs olyan messze, mert amit ott kifőznek, azt kénytelen-kelletlen nekünk kell megennünk, ha belevásik is a fogunk, kiváltképp akkor, ha Szlovákiában ezúttal is ehhez a brüsszeli odakozmált ételhez serényen kuktáskodó pártokat választunk…

(NZS/Felvidék.ma)