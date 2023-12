Van egy csoport, bárki megtalálhatja a közösségi hálón. Novum Miraculum Jótékonysági Csoport a neve, amely mögött olyan hölgyek állnak, akik szervezetünknek is aktív tagjai. Mihály Katalinnal, a Femine Fortis ellenőrző bizottságának egyik tagjával beszélgettünk a jótékonyság fontosságáról.

A közösségi hálón kialakított csoport több liciten és gyűjtésen van már túl.

A felajánlott tárgyakra, élelmiszerekre lehet licitálni, aki a legnagyobb összeget ajánlja a termékért, az a kiválasztott gyermek számlaszámára elküldi a pénzt.

A felajánlott összeg befizetéséről, és a beérkezéséről is kapnak jelzést a szervezők, ez után kapja meg a licitáló a terméket. Ezek jelképes összegek, mondja Kati, de ha belegondolunk, hogy legalább két személy nyújt így segítséget egy számukra ismeretlen ember részére, amibe ráadásul még egy közvetítő is bekapcsolódik, és ezért a feladatáért senki nem részesül juttatásban, mi is érezzük, hogy jónak lenni jó és adni jó.

A csoport nem csak licitálásokkal foglalkozik. Ruhavásárt is tartanak negyedévente, amikor az évszaknak megfelelő ruhákat kínálják, szimbolikus áron.

A ruhákat is felajánlásból szerzik be, a bevételt pedig egy gyermeknek ajánlják fel.

Ahogy Mihály Katalin fogalmaz: ami valakinek már kacat, az lehet, hogy másnak még „kincs”.

Viszont arra ügyelnek, hogy valóban még használható ruhákat áruljanak. Kihasználatlanság okán kaptak a várostól is egy ideiglenes raktárhelyiséget, ahonnan ki kellett költözniük. A raktáron lévő ruhák ez esetben sem a kukában kötöttek ki, hanem odaajándékozták a rászorulóknak.

„Sajnos nagyon sok a szegény gyermek, nekik adtuk a ruhákat, minden jó valamire. Most viszont új termet kell keresnünk, de én bizakodó vagyok” – vallja Mihály Katalin.

Füleken a piacon december 15–én karácsonyi vásár lesz, ahol a jótékonysági csoport Kovács Aurél javára gyűjt.

„A csoporttagokkal közösen sütöttünk linzert és mézeskalácsot, amit Benko Tünde segítségével díszítettünk ki. Ő iparművész, aki a Femine Fortis Példakép-díjait is készíti. Az egyik csapattagunk, Gréta, foglalkozik kovászolással, a mostani vásárra lángossal készül. Lesz forró csoki és házi készítésű tea is. A kötött és horgolt figurákat a lányom készíti és ajánlotta fel. A zsákbamacskát nagyon szeretik, ezzel is készülünk. Nem utolsósorban helyi vállalkozók is támogatják a jótékonysági vásárunkat süteménnyel” – mondta el Katalin a hétvégi terveket.

És hogy mikor kezdődött a Novum Miraculum csoport története? Négy évvel ezelőtt egy SMA-s kisfiúnak gyűjtöttek Magyarországon. Ekkor Katalin úgy döntött, mi sem maradhatunk ki ebből a támogatásból. 2019 őszén, mire sikerült megszervezni egy sütivásárt Szlovákiában, addigra összegyűlt a pénz a magyarországi SMA-s kisfiúnak.

Annak ellenére, hogy ennek a gyermeknek erre az összegyűjtött összegre már nem volt szüksége, a pénzt jótékonyságra szánták. Ekkor jelentkezett a Dunaszerdahelyi járásból Dorka édesanyja, a kislánynak daganata volt. A pénzt végül ő kapta meg.

Aztán már nem lehetett abbahagyni a beteg gyerekek részére végzett gyűjtést, folytatni kellett az önkéntes jótékonykodást. Ebben a korai kezdetekben Zupko Mária, a Femine Fortis elnökségi tagja és Zupko Teréz is segített.

Katalin szeretettel beszél a gyűjtésekről. Az emberre szinte átragad az a szeretet, amivel a hölgyek szervezik a jótékonysági rendezvényeket és a licitálást. Az adomány és a vásárlás is lehet névtelen, aki adna, de anonim szeretne maradni, annak is van lehetősége. A felajánlások az egész országból érkeznek. Ne feledjük, adni jó, jónak lenni jó, nemcsak advent idején.

Aki teheti, látogasson el a füleki karácsonyi vásárra december 15-én.

(Femine Fortis/Felvidék.ma)