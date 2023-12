Amint arról hírt adtunk, a Magyar Szövetség december 9-én Paton tartott országos kongresszusán Forró Krisztián újraválasztott pártelnököt jelölték a jövő évi köztársasági elnökválasztásra. A pártelnök akkor úgy fogalmazott, az elnökválasztáson való megmérettetés azért fontos, hogy fókuszban tartsák a magyarokat érintő kérdéseket, mint például a kettős állampolgárság kérdését, vagy a Beneš-dekrétumokra való hivatkozással zajló földelkobzásokat. „Ez egy olyan alkalom, ahol napirenden tudjuk tartani a minket érintő kérdéseket” – szögezte le.

A 2024-ben esedékes elnökválasztás időpontja még nem ismert, Peter Pellegrini, a parlament alelnöke januárban hirdeti ki a dátumot, amelynek legkésőbbi időpontja április 13-ika lehet. Forró Krisztián jelöltségén kívül eddig egy személy jelentette be indulását: a magyargyűlöletéről ismert volt külügyminiszter, Ivan Korčok, aki minisztersége idején nemzetbiztonsági kockázatnak minősítette a felvidéki magyarokat.

A köztársaságielnök-jelöltséghez szükséges 15 ezer támogató aláírást a Magyar Szövetség a héten kezdte el gyűjteni: a kétnyelvű petíciós ív letölthető itt, és a párt honlapról is. A Felvidék.mát is működtető Szövetség a Közös Célokért irodáiban szintén aláírhatóak a petíciós ívek december 19-ig az irodák nyitvatartási idejében, illetve az új évben január 8-tól ismét. Az íveket összegyűjtve az iroda munkatársai biztosítják a postázásukat.

Fontos tudni, hogy a petíciós ívek otthon is letölthetők és aláírhatók, akár egy személy aláírásával is érvényesek. Kizárólag szlovák állampolgárok írhatják alá az íveket és kizárólag csak egyszer (egy személy akár több jelöltet is támogathat az aláírásával, azonban csak egyszer írhat alá. Amennyiben egy jelöltet többször is támogat az aláírásával, akkor az aláírása érvénytelenné válik).

Az íveket papíralapon, postai úton kell eljuttatni a Magyar Szövetség pozsonyi székházába (811 05 Bratislava, Čajakova 4048/8).

A petíció szövege a következő:

A Szlovák Köztársaság állampolgárai, akik a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába választásra jogosultak, a 2024-ben sorra kerülő köztársasági elnökválasztásokra a Szlovák Köztársaság elnökjelöltjének a következő személyt javasolják:

A petíciós íven Forró Krisztián (született 1976. január 31-én, Nagymácsédon) kijelenti, hogy a köztársasági elnökjelölésével egyetért és teljesíti a köztársasági elnök megválasztására vonatkozó feltételeket.

A Magyar Szövetség által indított aláírásgyűjtés petíciós bizottságának tagjai: Bárdos Gyula, Karaffa Attila, Zupkó Mária, Gabri Rudolf, Öllös László és Mézes Rudolf. A közigazgatási szervvel való kapcsolattartásra megjelölt személy pedig Bárdos Gyula lett.

(SzE/Felvidék.ma)