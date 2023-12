Mostanában egyre több a vásár falvainkon, ügyes kezű kézművesek, cukrászok, árulják portékáikat. Rájöttek az emberek, hogy a hazai, házi portéka mindig előnyösebb, egészségesebb és a közösségek alapja is lehet az effajta találkozásoknak, bemutatkozásoknak.

Így éreztem ezt Kőhídgyarmaton is. Az esztétikus körülmények között megszervezett regionális karácsonyi termelői vásárt a Natura Gastrocentrum szervezte advent harmadik hetében.

Pohori Tamás helyi vállalkozó, a Szent István Egészségközpont udvarára felépíttette a sátrakat mintegy közel harminc termelő, kézműves részére.

Pohori Tamás építészeti vállalkozó, aki 60-70 embernek ad állandó munkát, és építi a régió középületeit, iskolák, önkormányzati építkezések, templomok felújítását, építését vállalja.

Az idei adventi vásári találkozón, elsősorban a helyi, és a környékbeli települések olyan termelőinek, kézműveseinek adott helyet, akik két kezük munkája által újabb hasznosabb, mindannyiunk számára egészségesebb, ízlésesebb termékeket, használati eszközöket állítanak elő kedvtelésből, vagy van aki már főállásban.

A karácsonyi vásár a késő esti órákig zajlott, és közel ezer látogatója volt. A karácsonyi hangulatú zenét a párkányi Varjos együttes szolgáltatott.

A szervező meghívta mindazon települések vezetőit, polgármestereit, akiknek ő maga is alkalmazottaival munkát ad. S ettől volt ez a vásár, egy baráti társasági közösségi együttlét is.

Mindazon vendégeket, akiket meghívott, mintegy megköszönve az együttműködést egy ünnepi fogadással tisztelte meg. A Szent István Egészségközpont nagyterme megtelt a polgármesterekkel, iskolaigazgatókkal, de eljöttek a megyei képviselők Csenger Tibor, Bolya Szabolcs, Forró Krisztián politikusok is, barátok és segítők, akiknek igen szívélyes fogadtatásban volt részük. A szerény ünnepi asztal vendéglátója az esztergomi Koriander étterem mesterszakácsa volt, aki a legfinomabb ínyencségekkel szolgált.

Mint Pohori Tamástól megtudtam a Natura Gastrocentrum egész évben működik, kistermelői vásárt évente 1-2 alkalommal tartanak. Az impozáns, és kedves kiszolgálással működő kávézó, biotermékek kínálatával is, minden nap várja vendégeiket.

A vásárokat nem nyereséges céllal indították pár éve, hanem maga is megtapasztalta és tudatosította, hogy itt és most, csak a kis léptekkel elkezdett és megbecsült, bátor vállalkozó érvényesülhet, s nem a más kárán gyors meggazdagodás céljával lehet elérni eredményeket. Ezért is segítik az ilyen találkozásokat is.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)