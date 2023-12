Átadták a közmédia legrangosabb díjait, s az ismeretterjesztői Tőkéczki László-díjat a magyar zene rádiójának, a Dankó Rádiónak ítélte oda a kuratórium. Eredics Gábor csatornaigazgató a Duna Család-barát műsorában beszélt arról, mire ösztönzi alkotóközösségüket az elismerés.

A magyar nótákat, népzenét, operettslágereket, örökzöld dallamokat és világzenét sugárzó Dankó Rádió több mint egy évtizede közvetít értékes kultúrát. A közmédia közönségkedvenc rádiócsatornáját december 8-án Tőkéczki László-díjjal tüntették ki a kulturális ismeretterjesztésben végzett meghatározó szerepe miatt.

Ezzel az elismeréssel a Széchenyi-díjas történész, egyetemi tanár, a Duna Televízió alapító kurátora, valamint a közmédia számos műsorának házigazdája és közreműködője előtt tisztelegnek.

A díj jelentőségéről a Dankó Rádió csatornaigazgatója a Duna délelőtti magazinjában beszélt.

„Örömmel tölt el bennünket, hogy nemcsak az igényes szórakoztatás, hanem a tapintatos ismeretterjesztés szándékát is értékelte a kuratórium. Zenei rádióként is fontosnak tartjuk, hogy műsorainkban értékközvetítő módon informáljuk a közönséget. Az elismerés arra ösztönzi a Dankó Rádió alkotóközösségét, hogy a százezrek által ismert és szeretett egyedülálló gazdagságú magyar dal népszerűségét a továbbiakban is megőrizze” – fogalmazott Eredics Gábor a Család-barát vendégeként.

A Dankó Rádió csatornaigazgatója kiemelte, ahogyan a műsorkészítők, úgy hallgatói bázisuk tagjai is összetartó, lelkes közösséget alkotnak. Hozzátette, a „Dankó család” évről évre bővül: az utóbbi időben újabb öt URH-adót üzemeltek be, így már Sárospatak, Záhony, Mátészalka, Zsámbék és Dunaföldvár környékén is fogható adásuk.

Eredics Gábor a közmédia díjátadóján kétszeresen ünnepelhetett. Az általa vezetett Vujicsics Együttes kapta a Magyar Rádió egykori zenei igazgatója, a Zeneakadémia hajdani főigazgatója, a Corvin-lánccal és Kossuth-díjjal kitüntetett zeneszerző, karmester, zongoraművész és pedagógus emlékére alapított Dohnányi Ernő-díjat. A Kárpát-medencei délszláv nemzetiségek népzenei hagyományait ápoló Kossuth-díjas zenekar jövőre ünnepli fennállásának 50. évfordulóját.

(MTVA/Felvidék.ma)