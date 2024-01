Az Ógyallai Városi Könyvtár szervezésében került sor a Szlovákiában élő nemzeti kisebbségekhez tartozó gyermekek és fiatalok számára rendezett könyv- és folyóirat-kiállítás. A Szó – Nyelv – Könyv című vándorkiállítás mind a 13 szlovákiai kisebbség nyelvén publikált könyvekből ad válogatást.

A kiállítást a BIBIANA, a nemzetközi gyermekművészeti ház kölcsönözte, és február 5-ig várja a nagyközönséget a Konkoly Thege-Miklós Művelődési Ház I. emeleti könyvtárában, minden hétköznap 8-tól 16 óráig.

A tárlat Szlovákiában élő, anyanyelvüket, kultúrájukat és nemzeti identitásukat őrző kisebbségek munkásságát és irodalmi gazdagságát mutatja be és közvetíti a nagyközönségnek.

Szlovákiában 13 hivatalosan elismert nemzeti kisebbség beszél anyanyelvén (a szlovákon kívül): bolgár, cseh, horvát, magyar, morva, német, lengyel, roma, ruszin, orosz, szerb, ukrán és zsidó. A kiállítás rendezői a vietnami nemzeti kisebbség gyermekirodalmával is kiegészítették, amely már régóta törekszik ilyen hivatalos elismerésre.

A BIBIANA, a gyermekek nemzetközi művészeti háza egy nemzetközi hatókörű kulturális intézmény. 1987-ben alakult a nagy hagyományokkal rendelkező világhírű rendezvény, a Pozsonyi Illusztrációs Biennálé partnereként. Kezdetben szűken galériaintézmény volt, amely támogatta az illusztrációs gyermekkönyvkészítés színvonalának fejlesztését és a gyermekirodalom fejlesztését itthon és külföldön.

Az anyanyelv több annál a nyelvnél, amelyet beszélünk. Ezen nevetünk, sírunk, érzünk, gondolkodunk. Másképpen fejezzük ki az érzelmeket, mint idegen nyelven – valahogy könnyebben, hitelesebben. Ezért természetes, hogy a Szlovákiában élő nemzeti kisebbségek identitásuk értékes részeként védik anyanyelvüket, az ősök örökségeként, amelyet továbbadnak a következő nemzedéknek, a gyerekeknek. Ehhez jelentősen hozzájárulnak az etnikai nyelveken megjelenő gyermekkönyvek és folyóiratok. Egyesek, a nagyobb nemzeti kisebbségek saját kiadóval is rendelkeznek Szlovákiában, mások csak folyóiratokat adnak ki, és az anyaországból importált könyvekből, vagy azok szlovák nyelvű fordításaiból építik fel könyvgyűjteményüket.

Ma a BIBIANA az egyetlen ilyen intézmény Szlovákiában, és egyike a kevés hasonló intézménynek Európában. Az elmúlt években az intézmény egyes projektjei megérdemelt figyelmet keltettek külföldön, és ennek köszönhetően kapcsolatok alakulnak ki hasonló nemzetközi szervezetekkel – például az Európai Művészeti Szervezetek Hálózata EU NET ART (European Network of of Art), Gyermek- és Ifjúsági Művészeti Szervezet, a Gyermekmúzeumok Európai Szövetsége (European Children’s Museum Network), az ASSITEJ és mások.

A BIBIANA a gyermekek és fiatalok minden korosztályának szánt művészi alkotásra összpontosít, akiknek fejlődését aktívan támogatja.

Nem hagyományos, kísérletező munkaformákon keresztül teszi elérhetővé a művészetet a gyerekek számára. Tevékenysége magas szakmai színvonalú, mert igényes projektekben dolgozik együtt képzőművészekkel, színpadi tervezőkkel, írókkal, zenészekkel, színházi művészekkel, valamint a Képzőművészeti Főiskola és a Színművészeti Főiskola hallgatóival.

A kiállításokat úgy állították össze, hogy Szlovákia más kulturális intézményeiben is újratelepíthetőek legyenek, így a BIBIANA a gyermeknézőknek és látogatóknak szánt művészettel való munka módszertani központjának szerepét tölti be. A kiállítások egy része felkeltette a külföldi szakemberek figyelmét is.

Az intézmény jelentősége túlmutat Pozsony és Szlovákia határain, a világ minden tájáról érkeznek ide vendégek, kortól, nemzetiségtől, vallástól, társadalmi és etnikai státusztól függetlenül. Minden könyv nemcsak tartalmával vonzza az olvasóját, hanem a kivitelezésével is, vonzó grafikával, érdekes tipográfiával, szép illusztrációval, figyelemreméltó kötéssel vagy formátummal. A BIBIANA évente díjazza azokat a legszebb könyveket, amelyek az előző naptári évben jelentek meg Szlovákiában, vagy amelyekben szlovák szerzők szerepeltek. Idén 31. alkalommal rendezték meg a versenyt, amelyre 169 könyvet neveztek be.

Horváth Edit, a városi könyvtár vezetője elmondta, elsősorban az ógyallai iskolák növendékei keresik fel a kiállítást, de az irodalomkedvelő felnőttek közül is sokan megnézték már a kínálatot.

A kötetek kézbe vehetők, lapozhatók. A kiállításon képeskönyvek, mesék, fiataloknak szóló könyvek találhatók. És bár különböző nyelveken írták őket, sok a közös bennük. Minden mesében az igazságosság győz, a gonoszt megbüntetik, a végén kiderül az igazság, és rengeteg jó ember van mindenhol.

Kártyajátékkal, rejtvényekkel és titkos könyvvel is várják a gyerekeket. A falakon különállóan szerepel egy-egy mese minden nemzetiségtől.

A nyelvtanulás nem csak nyelvtani szabályok megértéséből és a szókincs fejlesztéséből áll. Az idegen nyelv elsajátítása következtében teljesen más lencsén keresztül kezdjük el látni a világot. Ez azt jelenti, hogy ha egy könyvet más nyelven olvasunk, a szöveg nemcsak tartalom, hanem forma is egyben. A szavak és kifejezések, amelyeket a szerző – jobb esetben – gondosan választott ki, kiváló forrást jelentenek mind a nyelvtanuláshoz, mind pedig a világhoz való viszonyuláshoz. Belelátunk egy másik ország kultúrájába és olyan személyekkel, karakterekkel találkozunk, akik a való világban akár nem is léteznek. A kép-szöveg kombináció leegyszerűsíti a nyelv megértését és tanulását, ugyanis ha azonnali vizuális élményhez tudjuk kötni a történetet, akkor gyorsabban rögzülnek az ismeretlen szavak is.

Bármelyik módszert is választjuk a nyelvtanuláshoz, abban biztosak lehetünk, hogy érdekes tapasztalat lesz. A lényeg, hogy ne adjuk fel, ha elsőre nem menne, és merjünk változtatni a módszeren. Olvasni jó és érdemes! Nemcsak azért, hogy szókincsünket bővítsük, hanem azért is, hogy megmozgassuk az agytekervényeinket, miközben egy idegen világban kalandozunk.

(Miriák Ferenc/Felvidék.ma)