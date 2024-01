„Nomen est omen” – tartja a latin mondás, azaz „A név maga az ember”. Tényleg így volna? Vajon mit árul el rólunk a nevünk? Népszerű közéleti személyiségek igazolják saját életük mozzanataival nevük jelentését és a benne rejlő útravalót február 5-től a Dunán és február 11-től az M5 kulturális csatornán. A Névjegyek című új műsor a hagyományos keresztnevek értékeit mutatja be a nevek eredete, jelentése, valamint a hozzájuk kapcsolódó mítoszok és példaképek mentén.

Életünk során a legtöbbet hallott szó nem más, mint a saját nevünk, amin szólítanak. Nem mindegy, hogy ez a név mire utal, mire ösztönöz, milyen jelentéssel bír, és az általa közvetített értéknek milyen hatása van ránk. Ezekre a kérdésekre keresi a választ a műsor szakértője, Pölcz Ádám nyelvész, egyetemi oktató, továbbá a hazai kulturális élet ismert személyiségei, többek közt Bánfalvy Ágnes, Esztergályos Cecília, Oszvald Marika, Pásztor Erzsi, Radványi Dorottya, Csőre Gábor, Gryllus Dániel, vagy éppen Lackfi János.

A sorozat az első embertől és az első névadástól kezdődik, ebben az epizódban Fejős Ádámtól, a Duna Delta című műsorának házigazdájától azt is megtudhatják a nézők, melyik dalt szokták azonnal énekelni neki a neve hallatán. Epizódonként egy keresztnév eredetét és jelentését ismerhetik meg egy híres példakép vagy ismert névviselő történetén keresztül. Esztergályos Cecília, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő például arról vall, miért szégyellte gyermekkorában a nevét, Oszvald Marika, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, operetténekes pedig arról, hogyan tett különbséget a szűzanya és a saját neve között. Gryllus Dániel, kétszeres Kossuth-díjas zeneszerző, előadóművész, zenész már gyerekként szerette Dániel próféta történetét, így az első állatkerti élménye is különösen alakult: be akart menni az oroszlánok közé, mondván, a Dánieleket nem bántják. Huszárik Kata, Jászai Mari-díjas színésznő a nappalijában álló, 50 kilós Szent Katalin szobrot hozta el a forgatásra, mint kedvencét, és úgy vitte körbe a városon, ahogyan az Amelie csodálatos élete című filmben járta be a nagyvilágot egy kerti törpe.

A Duna és az M5 kulturális csatorna nézői nemcsak az adott név jelentését és keletkezéstörténetét ismerhetik meg, az egyes részek egy-egy érdekes történetet is kiemelnek a nevet viselő szentről szóló mítoszokból. Az adásokat az ő művészi ábrázolásuk bemutatása teszi még izgalmasabbá.

A Névjegyek nem titkolt célja az európai kultúrtörténetben gyökerező nevek értékét megmutatni, és a bemutatott keresztneveket újra divatossá és népszerűvé tenni.

(MTVA/Felvidék.ma)