Milyen Európát szeretnénk? címmel május 25-én került sor a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) társulás és a Mosonmagyaróvári Nagycsaládosok Életfa Egyesület közös programjára Taksonyfalván, a Szabadidőközpontban, melyen a határ mindkét oldaláról érkező résztvevők jelenléte mellett került sor az EUROKON24 nevet viselő Európa-konferenciára. A projekt az Interreg Magyarország-Szlovákia Program Kisprojekt Alapja támogatásával valósul meg az Európai Unió társfinanszírozásával.

A program megálmodója és felelős szervezője Hideghéthy Andrea, a Szövetség a Közös Célokért társulás ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a tematikus nap témája és előadásai hangsúlyozták az európai értékeket, valamint ösztönzik a Kárpát-medence uniós országaiból érkezett vendégeket arra, hogy nemzetük aktív állampolgáraként vegyenek részt az unió demokratikus és polgári életében és járuljanak hozzá a döntési folyamatokhoz.

Az ünnepi megnyitón köszöntötték többek között Balogh Csabát, rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet, Magyarország pozsonyi nagykövetét, Márton Zsuzsannát, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnökét, a KCSSZ elnökségének jelenlévő tagjait; Erősné Szabó Máriát Magyarország, Dánél Sándort Erdély, illetve Pásztor Csabát, a felvidéki régió képviseletében; valamint a jelen lévő Kárpát-medencei szervezetek képviselőit. A vendégeket Taksonyfalva község polgármestere, Mészáros Márta, bemutatva a Galántai járásban lévő ősi magyar települést is, üdvözölte a jelenlévőket.

Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke ünnepi köszöntőjében rámutatott az Európai Unió fontosságára, előnyeire, ám arra is, hogy sajnos nem tartanak bennünket egyenrangú félnek. Az előnyök közé sorolta, hogy jelentős anyagi forrásokat, mintegy 13 milliárd eurót kapott Szlovákia az előző két költségvetési ciklusban az ország felzárkóztatásához, amelyet véleménye szerint a szlovák kormányok kevésbé hatékonyan használtak fel, mint a környező országok. Kiemelte az Interreg Magyarország-Szlovákia határon átnyúló projektjeit, amelyeknek köszönhetően a határ mentén élők életminősége is sokat javult a számos beruházásnak, fejlesztésnek köszönhetően. Megjegyezte, az előző ciklusban 160 millió euróból valósultak meg fejlesztések, a monitoring bizottságnak köszönhetően jelentősen fejlődött a határmenti bővítés. Mint mondta, a program a 2021-2027-es költségvetési ciklusban némivel kevesebb összegből, 130 millió euróból, de tovább folytatódik, amelynek köszönhetően a mai rendezvény is megvalósulhat.

Gubík László, a Szövetség a Közös Célokért elnöke a konferencia házigazdájaként témafelvezető gondolatként Európa visszaszerzéséről beszélt.

Mint mondta, az Európai Unió három értékre, mintegy alappillérre épül. Ez a kereszténydemokrácia, a regionalizmus és az őshonos közösségek védelme.

Rámutatott, gyenge az az Európa, amely nem védelmezi a kisebbségeket, hiszen Európában több mint 50 millióan élnek, közülük minden hetedik kisebbségben él a rossz politikai döntések, békediktátumok miatt. Hangsúlyozta, az EU tartozik egy szabályrendszer megalkotásával az őshonos közösségek jogainak védelme érdekében.

Ezt követően került sor arra a pódiumbeszélgetésre, melyen Deutsch Tamás, az Európai Parlament képviselője és Berényi József, a Régiók Európai Bizottságának a tagja, Nagyszombat megye alelnöke beszélgettek Hideghéthy Andrea újságíró, szerkesztő, a Felvidék.ma felelős kiadója moderálásával. Deutsch Tamást arról kérdezte, hogy le kell-e mondania Magyarországnak azon értékeiről (kereszténység, családbarát, békepártiság), amelyeket a jelenlegi kormány képvisel ahhoz, hogy az EU elfogadja őket. A Fidesz EP-listájának vezetője szerint ma már a normalitásért kell küzdeni.

Véleménye szerint az Európai Unió csak úgy maradhat fenn, ha megvédjük a keresztény családmodellt és visszautasítjuk a politikai szintre emelt támadásokat.

Berényi József, a Régiók Európai Bizottságának tagjaként legfrissebb uniós tapasztalatáról számolt be a témához kapcsolódóan. Mint mondta, a bizottság egy konzultatív intézmény, melynek 350 tagja van, a 9 tagú szlovákiai bizottságból ő az egyetlen magyar nemzetiségű. A legutóbbi bizottsági ülésen azt az elszomorító tényt tapasztalta, hogy az unió egyértelműen azon az állásponton van, hogy az őket sújtó demográfiai válságot a többség szerint a bevándorlással kell megoldani, nem a klasszikus családmodellel. Csatlakozva Deutsh Tamáshoz így fogalmazott: „a normalitásért folyik a küzdelem, őrület ezt kimondani. Óriási kihívás a hagyományos értékekre épülő társadalom megőrzése? Ha ez így folytatódik, nem fogják európaiak lakni Európát.”

Arra a kérdésre, hogy az orosz-ukrán háborúba való belesodródás mennyire valószínűsíthető, Deutsch Tamás aláhúzta, a közelgő parlamenti választások egyik legnagyobb tétje, hogy háború lesz-e vagy béke Európában. Kifejtette, a partneri Európát felváltotta a hatalmi Európa, amelyben egyes térségek politikai és gazdasági szempontból is előbbre valónak tartják magukat és hatalmi módon képviselik az ideológiai elképzeléseiket. Megjegyezte, a háború kitörése óta eltelt időben az EU már 108 milliárd euróval támogatta Ukrajnát, ami elképesztően nagy összeg. „A választások tétje a békepárti álláspont többségbe kerülése. Ez pedig a választók kezében van” – mutatott rá.

A Szlovákia miniszterelnöke, Robert Fico elleni merénylet kapcsán Deutsch Tamás jobbulást kívánva a miniszterelnöknek, arról beszélt, hogy a merénylettel átlépték a vörös vonalat és az erőszak minden formája megengedhetetlen egy demokráciában.

Berényi József hasonlóképpen elutasította a miniszterelnök elleni támadást, és rámutatott, a Magyar Szövetség listavezetőjeként a párt üzenetét hangsúlyozza: józan ésszel és nem fegyverrel kell visszafoglalni Európát és az európai értékeket. Mint mondta, a közélet is komoly válságban van, ma már nem a véleményt minősítik, hanem az embert, mondta, hangsúlyozva a társadalmi béke fontosságát is. Mindketten úgy vélekedtek, hogy a Fico ellen elkövetett merénylet megemeli az EP-választásokon való részvételi hajlandóságot Szlovákiában.

Az illegális migrációval kapcsolatban, illetve az EP migráns paktumának elfogadása tükrében Deutsch Tamás elmondta, a migrációs válság történelmi tévedése a nyugat- európai országoknak, amellyel a munkaerőhiányt igyekeztek volna orvosolni, és leginkább a német politika szervilis követése hozta el a problémát.

Megjegyezte, 2015 óta 8 milliónyi észak-afrikai muszlim hátterű illegális bevándorló érkezett az unióba, a háború kitörése óta pedig közel 5 millió ukrán háborús menekült érkezett, míg a dél-szláv háború elől 2 millió muszlim menekült Európába, ahol ma már a lakosság 26 százaléka bevándorló. Rámutatott, Magyarországot és a magyar kormányt koncentrált támadás éri, amiért nyíltan rámutatott a migráns válság veszélyeire és megvédi a határait, amelyek egyben az unió határai is. A paktum sorsáról úgy vélekedett, hasonló sorsra jut, mint a zöld megállapodás. „Egy napig örülnek, aztán kiderül, hogy számtalan jogszabálya be sem tartható, mára már pedig elszabotálják” – fogalmazott, melyet a közönség hangosan megtapsolt.

Zárókérdésként Berényi Józseftől azt kérdezte Hideghéthy Andrea, hogy mit adhat a felvidéki magyarságnak, ha bejut a Magyar Szövetség pártjából is képviselő. „Hitelesen csak mi magunk tudunk a gondjainkról beszélni. Mi erősíteni tudjuk a közép-európaiságot, a normalitást” – húzta alá. Emlékeztetett, a legutóbbi Európai Parlamenti választásokkor 396 szavazat hiányzott ahhoz, hogy magyar képviselő is bekerüljön az EP-be Szlovákiából. Kiemelte, akkor széttöredezett volt a magyar képviselet, most viszont egy magyar párt indul, 15 magyar jelölttel, azaz egység van, bár szlovák pártoknál is vannak magyar jelöltek. „A választások egyúttal arról is szólnak, hogy az itteni felvidéki magyar politikának van-e jövője” – mondta ki Berényi kertelés nélkül, hozzátéve, a felvidéki magyar politikán is sokat lendítene, ha sikerülne a párt színeiben bejuttatni képviselőket az EP-be. A Magyar Szövetség listavezetője hangsúlyozta, uniós tapasztalatainak köszönhetően,

amennyiben bekerül az EP-be, azonnal be tud kapcsolódni a munkába, hiszen ismeri az EU működését. „Megemelt részvételre kell számítani. Kérem az önök bizalmát június 8-án, az öt százalék elérése rajtunk múlik” – fogalmazott.

A pódiumbeszélgetést követően a konferencia további részében ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a polgárok jogainak az Európai Unióban való érvényesítéséről beszélve megjegyezte, az unióban a polgárok részéről van bizalom, de az intézményrendszerben már kevésbé.

Őt követte Somogyi Alfréd, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának dékánja, Lakszakállas község lelkésze, aki a nemzeti identitás jelentőségéről és fontosságáról értekezett az EU-ban.

A rendezvényen megtekinthető volt az Európa-kaland: Fedezd fel és ragadd meg a lehetőségeidet! című roll-up kiállítás, amely betekintést nyújt az európai intézményrendszerekbe, bemutatva az európai jelképeket, az európai parlamenti választások mechanizmusát és a részvétel feltételeit. Ezen felül lehetőség nyílt a résztvevők számára egy szórakoztató Eu Totó kitöltésére, illetve megtekinthető volt a Szövetség a Közös Célokért társulás fennállásának 20. jubileumi évfordulójára készült roll-up, amely a szervezet tevékenységét foglalja össze.

(Szalai Erika)