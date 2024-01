„Daniel Lipšic (különleges ügyész – a TASR megj.) Matovič alázatos szolgája, és ez a fő ok, amiért most Matovič annyira küzd Lipšicért és a Speciális Ügyészi Hivatalért. (…) Matovič nagyon jól tudja, mit jelent majd, ha Lipšic nem lesz a helyén, és nem tudja takargatni a legsúlyosabb gazdasági bűncselekményektől bűzlő ügyeit” – jelentette ki Robert Fico kormányfő.

Igor Matovič, a Slovensko elnöke visszautasítja, hogy adócsalást követett el ő és a családja. Szerdai sajtótájékoztatóján kijelentette, mindig példásan fizette az adókat és a járulékokat, visszautasította a feleségével szembeni vádaskodást.

Hozzátette, hogy az egész kitaláció, ezért feljelentést tesz egyes kormánypárti politikusok ellen.

Robert Fico kormányfő és Tibor Gašpar képviselő (mindkettő Smer-SD) szerdán kijelentette, hogy a Speciális Ügyészi Hivatalnak (ÚŠP) voltak információi a Matovičcsal és a feleségével kapcsolatos gyanúról, de nem tett semmit. Gašpar felsorolása szerint Matovič többrendbeli adócsalást követett el, ezt az úgynevezett vezeklő gyanúsított, Ľudovít Makó vallomására alapozza. Szerinte Matovič cége, a Regionpress 11,3 millió eurós adóoptimalizálást hajtott végre. Matovič kijelentette, hogy Fico és Gašpar hazudik.

Grendel Gábor (Slovensko) képviselő szerint Boris Susko (Smer-SD) igazságügyi miniszter hazudik, amikor a Btk. módosítását próbálja indokolni. „Azt állítja, azért kell módosítani a Btk.-t, hogy a bíróságok enyhébb büntetéseket is kiszabhassanak, de erre most is van lehetőség” – mondta. Arra is reagált, hogy a kormány szerint a korrupciós és gazdasági bűncselekmények büntetési tételei túl magasak, mérsékelni kell azokat. „Csakhogy ennek épp az ellenkezője igaz, és ha elfogadják a módosítást, túl enyhe büntetések lesznek” – mondta, példaként felhozva, hogy egy autólopást is meg lehet majd úszni feltételes szabadságvesztéssel és szimbolikus büntetéssel.

Grendel visszautasítja Robert Ficónak azt az állítását is, hogy az ellenzék csak Daniel Lipšic különleges ügyészt akarja védeni. „Három napja tart a parlamenti vita, de egyszer sem hangzott el az ellenzéktől, hogy a koalíció ne váltsa le Lipšicet. Ellenkezőleg, az ellenzék felszólította a kormányt, hívja vissza, ha ez az ára annak, hogy megmaradjon a Speciális Ügyészi Hivatal. De a kormánynak csak egy dolog fontos, hogy büntetlenséget biztosítson azoknak a kollégáknak, akik ellen eljárás folyik, a többi csak maszlag” – mondta Grendel.

A parlament harmadik napja vitázik a Btk. módosításának gyorsított eljárásban való elfogadására vonatkozó javaslatról. Javarészt ellenzéki képviselők szólalnak fel, még körülbelül 30, írásban bejelentkezett képviselő van hátra. Boris Susko (Smer-SD) igazságügyi miniszter szerint a Btk. tervezett módosítása összhangban van a környező országokban érvényes büntetési tételekkel. A javaslat az ÚŠP megszüntetését is tartalmazza, Fico kijelentette, hogy ragaszkodik ehhez. Hozzátette, rendelkezésükre állnak a szükséges szakmai anyagok, amelyek megerősítik, hogy „a Legfőbb Ügyészség minden gond nélkül át tudja venni a Speciális Ügyészi Hivatal ügyeit és biztosítani tudja a folytonosságot a bűnügyek kivizsgálásában”.

(TASR/Felvidék.ma)