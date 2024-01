A menstruációs szegénységben élő nőknek már harmadik éve szervez gyűjtést a Magyar Szövetség Nőtagozata, a Pro LE-Ti egyesület és a SZAKC területi irodáinak bevonásával. Elsősorban intimbetétre van szükség, amit alap higiéniai termékek egészítenek ki (szappan, sampon, fogkefe, fogkrém, kézfertőtlenítő).

A gyűjtőpontok gerincét a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) irodahálózata adja, amelyhez már több mint 30 magánszemély, civil szervezet, iskola, könyvtár, kisbolt és kávézó csatlakozott. Náluk 2024. március 8-ig, meghatározott időpontokban lehet leadni a szeretettáskákat.

A szervezők nevében 2022-ben az összefogás eredményeként 734 szeretettáskát juttattunk el a megfelelő kezekbe, 2023-ban pedig 345 szeretetcsomagot ajánlottak fel. Tisztelettel kérünk mindenkit, aki átérzi a menstruációs szegénység mélyreható társadalmi, erkölcsi és lelki hatásait, az az idei kampányt is segítse adományával!

Aki segíteni szeretne ezen a térképen keresheti ki a lakóhelyéhez legközelebb eső gyűjtőpontot, annak nyitvatartási idejét és elérhetőségét: https://t.ly/oAIXM

“Nagy öröm számunkra, hogy olyan településeken is lett gyűjtőpontunk, melyeken az elmúlt két évben nem. Idén Kamocsán, Bősön, Gútán, Pereden, Losoncon is átvevőpontok létesültek, reméljük, így sikerül új adakozókhoz is eljuttatnunk a kezdeményezés hírét.

Ugyanakkor nagy szükség lenne gyűjtőpontra Bodrogszerdahelyen, Füleken, Szencen, Zselízen vagy környékbéli településeken. A segíteni kívánók 1 perc alatt jelezhetik szándékukat űrlapunk kitöltésével: https://forms.gle/qg7jpfBdAVAL1TrN7

Többen jelezték igényüket egy budapesti gyűjtőpont iránt is, ezen is dolgozunk” – foglalta össze Bokor Réka, az adománygyűjtés koordinátora.

„A segítőkész hölgyek vállalták, hogy településükön, régiójukban összegyűjtik az adományokat, melyeket az adományozás zárultával begyűjtünk és kezdődhet az Egy táska női szeretet második fázisa: az elosztás” melyben olyan szervezetek és személyek segítik a munkánkat, melyek a témával, hasonló esetekkel régóta foglalkoznak, és kiváló helyismerettel rendelkeznek. Kapcsolatot tartunk iskolákkal is, hogy képet kapjunk arról, hogy a gyűjtés mellett még hogyan tudnánk segíteni a tini korú lányoknak. A téma érzékenysége miatt nélkülözhetetlen szakemberek bevonása – tájékoztatott Gergely Papp Adrianna, a Nőtagozat elnöke.

A beérkező adományokat a szervezők a gyűjtés zárultával (március 8. nőnap) összegyűjtik és eljuttatják iskolákba, önkormányzatok szociális osztályaira, karitászokhoz, a roma misszió munkatársaihoz és segélyszervezetekhez, hogy biztosan jó kezekbe kerüljenek.

„Lélekemelő látni a női szolidaritás erejét! Reméljük sokan tudnak majd adakozni annak ellenére, hogy a világ nagyon gyorsan drágul körülöttünk. Akiket eddig sújtott a menstruációs szegénység, azoknak a mai árak mellett még nehezebb a meglehetősen drága menstruációs termékeket beszerezniük. Ezen segíthetne, ha a menstruációs termékek áfáját az állam csökkentené, lehetőség szerint el is törölné, ahogyan a világon most már számos ország teszi. Jelenleg Szlovákiában már az is nagy szó, hogy egyáltalán beszélünk a témáról. A kezdeti kételkedések és gyakran akár rosszindulatú megjegyzések ellenére bebizonyosodott, hogy szükség van ilyen jellegű szolidaritásra a hátrányos helyzetben lévő nőtársaink felé” – véli Bauer Ildikó, a Nőtagozat alelnöke.

A menstruációs szegénység a Felvidéken is minden tizedik nőt érinti. Megtépázza önbecsülésüket, nehezíti a munkavállalást, egészségügyi kockázatottal jár, a fiatal lányok pedig ki-kimaradoznak miatta az iskolából.

Együtt ledönthetjük a tabukat, együtt segíthetünk a nehéz körülmények között élő lányoknak és nőknek! Ha tudunk, adjunk! – lelkesítenek a szervezők.

ESEMÉNY: https://www.facebook.com/events/777259860906292

(Sajtóközlemény/Felvidék.ma)