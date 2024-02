Születésnapja alkalmából a Máté Péter-díjas magyar énekest, színművészt, műsorvezetőt, Szulák Andreát köszönti a Dankó Rádió. A csatorna az elmúlt hónapokban minden hétvégén tematikus adásokkal várta a hallgatóit. Az előadóművészt népszerű dalaival és egy vele készült interjúval ünnepli a magyar zene rádiója, a Dankó Extra, a Jó pihenést! és a Szív küldi szívnek szívesen című műsorokban február 3-án és 4-én.

Pályája elején, a 80-as években külföldön dolgozott tánczenészként, bejárta Hollandiát, Németországot, Angliát. Miután visszaköltözött Magyarországra, rangosabb hazai lokálokban és bárokban lépett fel. Majd 1990-ben a Neoton Família kettészakadása utáni új Neoton együttes énekesnője lett. 1993-ban ő képviselte Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztivál elődöntőjén az Árva reggel című dallal. Két alkalommal is az év énekesnője lett, 1992-ben és 1994-ben. Énekesi karrierje mellett, az első Hotel Mentholos szereplése óta gyakran lép fel musicalekben és zenés darabokban is. 1998-ban kezdte meg a tévés karrierjét, több saját műsort is kapott. Rendkívül sokszínű tehetség, aki színházi szerepeiben is olyan sikeres, mint énekesként. Filmszerepekben is kipróbálhatta magát, az utóbbi időkben pedig leginkább televíziós sorozatokban láthatták őt a nézők.

„Minden fellépésemen elmondom, mennyire klassz dolog, hogy ennyi csodálatos dolog történt velem a pályafutásom során, de a tanult hivatásom és a nyelv, amit legszívesebben beszélek az a zene, az éneklés” – vallott egy korábbi interjúban Szulák Andrea a művészeti ágak szerepéről az életében.

Az énekes kerek születésnapjának tiszteletére a magyar zene rádiója hétvégi műsoraiban Szulák Andrea slágerei közül válogat, valamint a Dankó Extrában Budai Beatrix vendégeként egy friss nagyinterjút is hallhatnak vele vasárnap 11 órától.

Ebben megosztja a hallgatókkal, hogy óvodásként az Erkel Színházban lépett először színpadra Puccini Pillangókisasszony című nagyoperájában, Cso-cso-szán gyermekeként, valamint arról is beszél, hogy mikor érzi magát jól egy adott szerepkörben, illetve milyen körülmények között tud a legsikeresebben alkotni.

Szulák Andrea tematikus hétvége – február 3-án és 4-én a Dankó Rádióban.

(MTVA/Felvidék.ma)