A nagypéntektől húsvéthétfőig tartó időszakban az ünnepkörhöz tartozó vallási és ismeretterjesztő filmeket, szórakoztató magyar műveket kínálnak a közmédia csatornái. Krisztus halála és feltámadása a keresztény világ legnagyobb ünnepe.

A húsvét a művészetben című, a Dunán nagypénteken 15:45-kor kezdődő angol dokumentumfilm azt mutatja be, hogy ez a világtörténelmet befolyásoló esemény miként jelenik meg a képzőművészeti alkotásokban. 18:45-től a Királyok királya amerikai filmdráma után Assisi Szent Ferenc életét kétrészes olasz tévéfilmben ismerhetik meg: a Szent Ferenc olasz dráma első epizódját nagypénteken 21:30-tól, míg a folytatást szombaton 21:45-től láthatják. A középkor legnagyobb hatású szentjének életét bemutató, Franco Zeffirelli rendezte Napfivér, Holdnővér című díjnyertes olasz életrajzi filmmel is várja nagyszombaton nézőit 19:45-kor a Duna.

A jámborság és a szeretet, az utcai apostolkodás szentje volt Néri Szent Fülöp. A mindenki által elhagyott utcagyerekeket felkaroló, csodatevő képességekkel megáldott ember alakját rajzolja meg A mennyországot választom című életrajzi film, amelynek első részét húsvétvasárnap 14:05-tól, majd a másodikat húsvéthétfőn 14:20-tól tűzi műsorára a csatorna. Premierrel is várja az ünnepen nézőit a Duna: a vasárnap 21 órakor kezdődő Fatima című filmdrámában az idős Lúcia nővér emlékszik vissza tízéves korára, amikor ő is tanúja volt Szűz Mária jelenéseinek a Fatima melletti Béke-völgyében. Az önfeláldozásról, a rendíthetetlen hitről és kitartásról szól az Ávilai Szent Teréz történetét bemutató Teresa című spanyol életrajzi film húsvéthétfőn 20:25-től a Dunán.

Magyar játék- és rajzfilmekkel is várja a hosszú hétvégén nézőit a Duna. Nagypénteken 14:15-től láthatják a Várkonyi Zoltán által rendezett 1976-os Fekete gyémántok című romantikus film első részét, míg nagyszombaton 13:55-től a folytatást tűzi műsorára a csatorna. Húsvétvasárnap 22:55-től Várkonyi Zoltán 1956-ban készült, harminc évig betiltott, Keserű igazság című filmjét láthatják. Érkezik Szaffi is a Dunára, Dargay Attila 1984-es rajzfilmje húsvéthétfőn 10:15-től várja a nézőket, 16:40-től pedig a Hyppolit, a lakáj látható digitálisan restaurált változatban, Kabos Gyula és Csortos Gyula főszereplésével.

A Duna World csatornán nagypénteken Szűz Mária képmására teremtve címmel vajdasági ismeretterjesztő film tárja fel 18:50-től a történelmi Magyarországon mélyre nyúló Mária-kultusz gyökereit. Szombaton 22:55-től IV. Béla király lányának élete elevenedik meg az Isten rabjaiban, vasárnap 12:40-től pedig a Mátyás-templom felújítási munkálataiban résztvevők személyes vallomásait tartalmazó Ég és Föld között című ismeretterjesztő film várja a nézőket.

A Duna World is készül játékfilmekkel a négynapos hétvégére. Nagypénteken 19:50-től Szabó Magda világsikere című alkotás mutatja be az író külföldi ismertségét és népszerűségét neves műfordítók, kritikusok, színészek és rendezők segítségével, vasárnap 22:05-től pedig a Szabó Magda azonos című regényéből forgatott Pilátus című filmet láthatják a Duna Worldön. A Karády Katalin és Páger Antal főszereplésével készült Hazajáró lélek című Zilahy Lajos film nagyszombaton 11:25-től, az 1940-es fekete-fehér Cserebere vígjáték pedig húsvéthétfőn 11:30-tól várja a nézőket.

A világ egyik leglátogatottabb székesegyházába kalauzolja az M5 nézőit a nagypénteken 20 órakor kezdődő Egy éj a Szent Péter-bazilikában olasz film. Nagyszombaton 15:30-tól a Jézus Krisztus ereklyéi című filmet, és 20:50-től az M.S. Mester Feltámadás című festményének biblikus üzenetét megismertető, A Biblia a magyar képzőművészetben című alkotást láthatják.

Játékfilmekkel is várja nézőit az M5 kulturális csatorna. Nyírő József Erdélyről, az erdélyi emberekről szóló novellái által inspirált, 1942-ben Velencében művészeti díjat nyert Emberek a havason című film nagypénteken 14:50-től látható az M5-ön. A 11 Oscar-díjat nyert Ben Hur című drámát két részben nézhetik meg a csatornán: nagypénteken és nagyszombaton 21:10-től. Nagyszombaton a 13:10-kor kezdődő „Nem voltam üstökös” – Tolnay Klári 100 című portréfilm arról mesél, hogyan vált generációk kedvencévé Tolnay Klári, majd a 14:05-től látható Ők tudják, mi a szerelem című tévéjátékban meg is csodálhatják a színművész alakítását, ahogy a húsvéthétfőn 14:50-től látható Katyi című vígjátékban is.

A húsvét gasztronómiai oldalával foglalkozó alkotásokat is láthatnak az M5 nézői. Nagypénteken 18 órától az Univerzum – Kalácsok, piték, sütik – Húsvéti varázslat Európában osztrák ismeretterjesztő film bemutatja, milyen ételekkel ünneplik a húsvétot Németországban, Lengyelországban, Ausztriában, Szlovéniában vagy Olaszországban. Nagyszombaton a már az Osztrák-Magyar Monarchia területén is népszerű étellel ismerkedhetnek meg a 11:55-kor kezdődő A rétes – Egy leheletnyi tészta című ismeretterjesztő alkotásban. A gasztronómia mellett húsvéti népszokásokkal is foglalkozik a csatorna, hétfőn 13:50-től tojásdíszítési technikákat tanulhatnak A színes és misztikus húsvéti tojás című filmből.

A részletes műsorkínálat a Médiaklikk Műsorújság menüpontja alatt olvasható.

(MTVA/Felvidék.ma)